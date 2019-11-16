Забота о своем здоровье – в руках пациента

В Поликлиническом отделении №1 (ул. Мейера,8) астраханской Городской поликлиники №10 ежедневно консультирует медицинский психолог Марина Степаненко. Зона её ответственности – холл поликлиники, через который проходят сотни пациентовс различными вопросами. В её задачи входит:первичная маршрутизация пациентов, распределение очередных потоков, работа с маломобильными гражданами, разрешение возможных конфликтных ситуаций, направление пациента на прохождение диспансеризации или профилактического осмотра, оказание информационной квалифицированной помощи при отказе от табакокурения.

По словам Марины Викторовны, чтобы у пациента осталось приятное впечатление от посещения поликлиники, нужно быть доброжелательным, проявлять терпение и такт, ведь основные посетители — люди пожилого возраста, которые иногда с первого раза не понимают или не слышат.

— Для меня важно обязательно ответить на все вопросы — тогда люди уходят удовлетворенными, понимая, что здесь им всегда помогут. Общение строится на доверии – так мне проще объяснить пациенту – зачем ему нужна диспансеризация, почему необходимо бросить курить, даже если это многолетняя привычка. По выявлению курящего контингента мы работаем в тесном сотрудничестве с участковыми терапевтами. Каждый пациент, пришедший на прием, заполняет специально разработанную анкету, где человек указывает — курит он или нет, как давно это происходит, а также количество выкуриваемых сигарет в день. Если человек курит, мы приглашаем его для беседы и дополнительных исследований. Ему проведут спирометрию (измерение жизненного объема легких), составят подробный отчет и дадут личные рекомендации. Вся процедура займет не более получаса. Обследование курильщиков чаще всего показывает, что возраст их легких на два-три десятка лет старше, чем написано в паспорте, а многие из них плохо представляют какую опасность в будущем таит в себе сигарета — хроническая обструктивная болезнь легких, рак легких, гортани, поражение всех внутренних органов, — подчеркнула Марина Викторовна.

Во время консультирования, говорится о наиболее эффективных способах отказа от курения, даются советы пациентам с различными заболеваниями о том, как лучше подготовиться к отказу от курения с учетом имеющихся проблем со здоровьем, отвечают на вопросы о лекарственной терапии табачной зависимости. В каждом отдельном случае психолог использует индивидуальный комплекс мер — в зависимости от возраста человека, его социального статуса, стажа курения, личностных особенностей и других факторов. Пациентам, испытывающим большие сложности с отказом от вредной привычки, предлагаются препараты, снижающие симптомы отмены. Дело в том, что резкий отказ от табака влечет за собой развитие абстинентного синдрома. Плохое самочувствие и психологический дискомфорт – нормальная реакция организма курильщика, отказавшегося от сигареты. Чтобы преодолеть это состояние, существуют лекарства, мягко заменяющие никотин. Большинство курящих людей готовы отказаться от вредной привычки, но не все могут сделать это самостоятельно вследствие развития у них никотиновой зависимости.

По словам Марины Степаненко, у курильщика возникает не только никотиновая, но и психологическая зависимость. Именно с последней справиться бывает достаточно сложно.

— Для кого-то курение — способ снять тревогу, нервное напряжение, расслабиться, быть «своим» в какой-то компании курящих. Поэтому одна из общих задач психолога и пациента — найти новую возможность расслабиться, снять тревогу и так далее.

В данном случае работа психолога нацелена именно на поиск приемлемого замещения этих «спутников» курения, психокоррекции зависимого поведения курильщика, эмоциональную поддержку, отработку индивидуальной системы релаксации. Мы подходимк проблеме отказа от курения комплексно, помогая человеку изменить образ жизни, психологические установки, отношение к себе и окружающему миру. Очень часто в практике сталкиваюсь со случаями, когда люди решают бросить курить только после того, как им уже поставлен очень серьезный диагноз, и это уже – вопрос жизни или смерти. Обращаться за помощью нужно обязательно, и это совершенно нормально, если человек понимает, что самостоятельно справиться не сможет. У нас накоплен огромный опыт работы в этой сфере – каждый второй пациент, пришедший к нам — в итоге бросает курить, — добавила Марина Викторовна.

Помимо помощи в отказе от курения, в отделениях медицинской профилактики во всех структурных подразделениях учреждения пациент может пройти диспансеризацию или профилактический осмотр. Такая своевременная проверка состояния своего организма позволит выявить возможное серьезное заболевание на ранней стадии и оперативно начать его лечение. Кабинеты медицинской профилактики работают ежедневно, включая субботу, по отдельному графику, так что желающим пройти обследования – стоять в очереди не придется.

— Как правило, пациенты пугаются слова «диспансеризация» и я заменяю его более мягкими – проведение исследований, сдача анализов, консультации врачей-специалистов. Практика показала, что охотней соглашаются пройти такую процедуру женщины, нежели мужчины, чаще лица среднего и пожилого возраста. В рамках прохождения диспансеризации или профилактического медицинского осмотра помимо обследований проводится мотивационное консультирование, определение индивидуальной степени физических нагрузок,даются рекомендации по соблюдению режима труда и отдыха, нормализации здорового питания, восстановлению нарушенного сна, формированию навыков психологической устойчивости,– резюмировала Марина Степаненко.

За 2019 год в Городской поликлинике №10 диспансеризациейи профосмотрами было охвачено свыше 12 тысяч человек, почти у каждого было выявлено то или иное хроническое заболевание. Так, у 43 пациентов были впервые выявлены новообразования различной локализации, 28- поставлен диагноз «сахарный диабет». Данные пациенты были направлены на дополнительные обследования для дальнейшего прохождения углубленного лечения в условиях стационаров.