Экономист Михаил Дмитриев о том, что ждёт российскую и мировую экономику

Протесты захлестнут Россию: что может их спровоцировать?

Известный российский экономист Михаил Дмитриев, предсказавший протесты 2011 года, рассказал в интервью Forbes о неминуемом новом глобальном кризисе, о росте экономики России, бунте бюджетников, новой волне протестов после 2021-го и проблеме-2024. По мнению Дмитриева, в следующем году в стране сложится уникальная ситуация — в то время как мировой экономике гарантировано торможение, Россия будет расти. Если же «разогнать» российскую экономику не получится, к 2024 г. — году выборов нового президента — доходы населения так и не восстановятся до уровня 2012 года. Уже сейчас население не хочет с этим мириться, о чем говорят социологические опросы. Захлестнут ли Россию протесты? Какие факторы могут их спровоцировать, а какие — удержать от «социального взрыва»? Об этом сегодня в «Пронько.Экономика» говорим с Михаилом Дмитриевым.