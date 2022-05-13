Произвол

В Риге задержана депутат Европарламента Татьяна Аркадьевна Жданок

Автор:
Жданок, Татьяна Аркадьевна
Жданок, Татьяна Аркадьевна

В Риге задержали депутата Европарламента Татьяну Жданок за участие в митинге против сноса памятника Освободителям, — Русский союз Латвии (РСЛ).

Жданок известна своей деятельностью по защите интересов России в Европе.

«Ратушная площадь блокирована. Власть боится голоса народа. Депутаты РСЛ у Рижской думы. Полиция задержала депутата Европарламента Татьяну Жданок», — сообщается в соцсетях партии.

Власти запретили проведение митинга против сноса памятника. Полиция не пустила людей на площадь, а тех, кто успел прийти с плакатами, попросили уйти.

Ранее парламент Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги. Накануне принятия решения местные жители до позднего вечера дежурили возле монумента, охраняя его. Рижская дума решила начать подготовку к демонтажу памятника советским воинам в парке Победы в Риге.

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