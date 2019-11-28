Здоровье и медицина

Уникальная операция по шунтированию головного мозга у новорожденных

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операция по шунтированию-головного мозга

В Астрахани впервые провели в Областной детской клинической больнице им. Н.Н. Силищевой врачи нейрохирурги и анестезиологи-реаниматологи провели две уникальные нейрохирургические операции детям, рожденным раньше срока на 2 месяца. Каждый из детей имел при рождении экстремально низкую массу тела 770 и 830 грамм.

«Стоит понимать, что недоношенные дети не только отстают в развитии, но и могут иметь врожденные пороки развития. Одно из самых распространенных заболеваний – гидроцефалия. Это состояние, при котором в головном мозге скапливается жидкость, которая в силу разных причин не выводится из него. И если вовремя не прооперировать такого ребенка, он погибнет, — отмечает Алексей Пасека, заведующий нейрохирургическим отделением-врач-нейрохирург ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н. Силищевой».

Вентрикуло-перитонеальное шунтирование в медицинской практике нейрохирургов это стандартная операция, которую проводят детям разного возраста. Но в случае с недоношенными детьми, данная операция приобретает определенные сложности и требует особого внимания.

«В мировой практике маловесным детям шунтирование головного мозга проводят только в том случае, если их вес более 2,5 килограмм, но у нас не было времени ждать, дети могли погибнуть. Поэтому, когда усилиями врачей реаниматологов и неонатологов отделения анестезиологии и реанимации №3 нашей областной больницы вес у первого ребенка стал 1400 грамм, а у второго – 2100, мы провели операцию. Первым этапом был установлен наружный вентрикулярный дренаж, а затем проведено вентрикуло-перитонеальное шунтирование, — рассказывает Алексей Пасека. – Дети хорошо перенесли двухчасовые операции, им успешно установлена шунтирующая система, которая осуществляет все необходимые функции по выводу жидкости из головного мозга», — сообщил нам представитель Министерства здравоохранения Астраханской области.

До года детям будут проведены ещё несколько подобных повторных операций и установлены новые шунтирующие системы. За жизнь пациентам делают до 5 операций, так как шунтирующая система периодически требует замены. Благодаря такому шунтированию дети с гидроцефалией могут жить полноценной жизнью.

 

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