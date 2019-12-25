Таможенники выявили схему отмывания денег

Астраханской таможней во взаимодействии с Южной оперативной таможней установлено, что российская компания заключила договор на покупку импортного оборудования с венгерской фирмой. Сумма контракта составила 24 млн долларов США. Приобретение оборудования осуществлялось российской компанией за счет привлечения средств инвестора, генеральный директор которого одновременно являлся должностным лицом венгерской компании-продавца оборудования.

В итоге оборудование так и не было поставлено российскому покупателю, а денежные средства в сумме более 16 млн долларов США (около 1 миллиарда российских рублей), перечисленные контрагенту венгерской компании, не были возвращены российской фирме. Таким образом, покупатель, не обеспечив возврат в Российскую Федерацию в установленные сроки денежных средств, нарушил положения законодательства о валютном регулировании и валютном контроле, — сообщил нам представитель Южной оперативной таможни.

По данному факту Астраханской таможней было возбуждено дело об административном правонарушении. Решением Арбитражного суда Астраханской области российская компания признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ (невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств), назначено наказание в виде административного штрафа в сумме около 300 млн рублей.