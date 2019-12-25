Закон и беззаконие

Сотрудники ОБКН задержали гражданина РФ приобретшего через интернет-магазин героин из Нидерландов

Автор: ИА “Русские Новости”
героин

В городе Волгодонске гражданин РФ через интернет-магазин приобрел наркотическое средство из Нидерландов.

Сотрудники ОБКН Южной оперативной таможни в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали жителя г. Волгодонска Ростовской области, гражданин РФ, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за употребление наркотических средств и психотропных веществ, который организовал контрабанду наркотических средств на территорию РФ из Нидерландов, с использованием международных почтовых отправлений.

По результатам проведённых оперативно-розыскных мероприятий в отношении указанного гражданина, было установлено, что в международном почтовом отправлении, следовавшем на его имя из Нидерландов, находилось наркотическое средство – героин, которое было приобретено на зарубежном интернет-сайте для личного потребления, — сообщил нам представитель Южной оперативной таможни.

По факту обнаружения в международном почтовом отправлении наркотического средства героин было возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ с квалификацией «незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств в значительном размере».

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