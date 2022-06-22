Горячие точки

Создан котел в районе Горского-Золотого

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Судя по сводкам о продвижении частей Союзных сил в районе Горского-Золотого, вернее, отсутствия серьезного сопротивления ВСУ на этом направлении, хребет противнику здесь был переломлен накануне.

Сейчас идет процесс добивания, вернее пленения оставшихся очагов даже не сопротивления, а скопления солдат ВСУ севернее Горского. Уже к утру Союзные силы вышли к Лоскутовке и Рай-Александровки, перерезав уже физически последнюю грунтовую дорогу на юг.

И вопрос сейчас состоит в том, сумело ли украинское командование хоть кого-то вывести из котла и где оно попытается остановить противника? То есть будет ли продолжаться драка за перешеек, соединяющий Северск с Лисичанском или нет?

Юрий Подоляка

СтраныДНР Россия Украина
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