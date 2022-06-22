Полковник армии, бывший сенатор США, Ричард Блэк: Украина проиграла









Полковник армии, бывший сенатор США, Ричард Блэк оценил шансы Украины на победу в текущем противостоянии:

«Да война не закончена, но она проиграна. Давайте расскажу почему.

Артиллерийская дуэль: Россия выпускает 50 тысяч снарядов каждый день, это в 10 раз больше, чем Украина. WP сказали, что Украина уже почти без оружия и нет никаких аналогов, оставшихся с советской эпохи. 10 июня всё тот же WP сказал, что Украина несёт тысячные потери и 200 убитых в день.

Потери увеличились вдвое за каких-то три недели. С населением гораздо меньше, чем в США, Украина теряет 6000 солдат каждый месяц, это в 12 раз больше, чем Америка теряла во Вьетнаме.

Украинцы сражались храбро, но ни одна нация не сможет нести такие огромные потери долго. Украине конец.»