Здоровье и медицина

Служба крови – один из важнейших звеньев здравоохранения

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к участникам XIV Всероссийского форума Службы крови, который проходит в Нижнем Новгороде. Организатор мероприятия — Федеральное медико-биологическое агентство.

По ее словам, Служба крови по праву считается одним из важнейших звеньев здравоохранения. «Переливание крови и ее компонентов – уникальное, а в ряде случаев единственное средство, которое помогает спасать жизни людей», — сказала Валентина Матвиенко.

Спикер СФ отметила важность участия в форуме не только специалистов-трансфузиологов, но и представителей органов власти, бизнес-сообщества, некоммерческого сектора. Валентина Матвиенко считает, что такой комплексный подход позволит найти новые решения, расширить медицинские возможности использования крови, внедрять современные технологий, создавая эффективную и доступную систему службы крови.

Председатель Совета Федерации обратила внимание на проблематику развития донорства костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. По ее мнению, часть сложностей в работе по подбору потенциальных доноров, которые были связаны с отсутствием общей базы данных, будет снята благодаря принятому недавно закону о создании единого регистра доноров костного мозга.

Также спикер СФ надеется, что обсуждение на форуме успешных информационных кампаний о донорстве костного мозга, опыте, который можно распространить по всей стране, повысит информированность россиян о такой форме помощи нуждающимся.

В работе форума приняла участие Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. Сенатор отметила, что Служба крови Российской Федерации показала свою стабильную и эффективную работу в период серьезных вызовов. «Во время пандемии переливание плазмы крови доноров с антителами к COVID-19 стало одним из эффективных методов лечения новой коронавирусной инфекции. В этот период донорские станции не опустели, доноры продолжали сдавать кровь и ее компоненты».

Инна Святенко считает, что популяризация донорства будет расти благодаря тем сотрудникам, которые работают в ФМБА России и в регионах и способствуют развитию донорского движения.

Сенатор вручила благодарности Председателя СФ за заслуги в развитии здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу первому заместителю руководителя ФМБА России Татьяне Яковлевой и главному врачу Станции переливания крови Республики Дагестан Хадижат Танкаевой.

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