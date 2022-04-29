Киргизы ответили на вопрос об отношении к спецоперации России на Украине

В Киргизии провели соцопрос (https://kundemi.kg/jeto-interesno/7218-bolee-tysjachi-kyrgyzstancev-otvetili-na-vopros-kak-oni-otnosjatsja-k-specoperacii-rossii-na-ukraine.html) на политическую тему. Там и про то, каким политикам больше доверяют, и про темы международные.

Согласно анализу полученных данных, среди стран, с которыми Киргизии, по мнению респондентов, следует строить партнерские и дружеские отношения, выделили:

• 80 процентов – Россию;

• 67,7 процента — Турцию;

• 50,6 процента — Казахстан;

• 43,8 процента — Китай.

США назвали 17,8 процента опрошенных. Для самых слабых: на вопрос можно давать более одного варианта ответа

Был также задан вопрос, касающийся возможного подписания Соглашения о сотрудничестве между США и Киргизией.

Так, 45,6 процента опрошенных отметили, что это может ухудшить отношения с Россией. Инициативу поддерживает 23,5 процента.

Стоит отметить, что несмотря на широкое обсуждение данного вопроса, знают о нем всего 28,6 процента.

Респондентам был задан вопрос о ситуации на Украине.

Так, 45 процентов опрошенных граждан Киргизии заняли сторону России, нейтралитета в данном вопросе придерживаются 38 процентов и лишь 4,2 процента выступают в поддержку Украины.