Санкционный парадокс: “Лукойл” увеличивает поставки нефти на свой нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Италии — ISAB.

Как пишет издание The Financial Times со ссылкой на источники и аналитиков, это произошло из-за блокировки кредитных линий НПЗ итальянскими банками. Хотя сам “Лукойл” не находится под санкциями, кредиторы прекратили предоставление его НПЗ финансирования после того, как ЕС ввел санкции на страновом уровне.

Это вынудило нефтеперерабатывающий завод полагаться исключительно на поставки материнской компании, по словам осведомленных правительственных чиновников, банкиров и профсоюзных лидеров. “Парадоксально, ЕС хотел наказать российский импорт энергоносителей, но здесь он фактически был стимулирован санкциями”, — приводит газета слова генерального секретаря регионального отделения профсоюза Алессандро Триполи.

Так, по его словам, до санкций только 30% нефти ISAB поставлялось из России, теперь же это все 100%, “Лукойл” стал его единственным поставщиком.