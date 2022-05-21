Духовная жизнь

Церковный раскол под дулом автоматов

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Церковный раскол под дулом автоматов: Зеленский идет путем Порошенко

Банда Зеленского, по приказу своих западных кураторов запустила процесс отделения УПЦ МП от РПЦ.

По Сумам схема выглядела следующим образом (по другим регионам как мне пишут плюс-минус проходит то же самое):

«Из общего состава местного клира всех тех, кто открыто против раскола на собрание не приглашают. Из присутствующих всеми правдами и неправдами (а чаще запугиванием) набирают 50%+ за раскол и принимают «решение».

На следующей неделе (очень спешат, понимая, что окно возможностей быстро сужается) планируется проведение всеукраинского собрания, на котором будет принято решение об отделении (оно уже принято в Вашингтоне и Лондоне, просто под дулами автоматов его должны огласить в Киеве).

И таким образом будет запущен новый этап украинского православного раскола.

План именно таков.

Что могу сказать и пожелать. Православным братьям и землякам терпения. Мы придем, обязательно придем и выкинем эту нацисткую шушару с нашей Земли. Если их не прибьют их хозяева, будут они до конца своих дней лизать сапоги своих хозяев за миску похлебки в Лондоне.

А православный Киев всегда будет православным. И будет всегда вместе со своими братьями по вере в Москве, Минске и по всей земле.

Юрий Подоляка

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