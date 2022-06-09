Армия и оборона

Россия готовится вводить войска в Никарагуа

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Руководство Никарагуа официально разрешило ввод личного состава ВС РФ, техники, кораблей и самолетов на территорию страны.

В республике Никарагуа возможно присутствие российских военных для обмена опытом, учений и совместной борьбы с преступностью, это не противоречит закону, заявил в разговоре с РИА «Новости» посол России в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов.

«Сандинистское [по названию правящей партии страны] правительство ежегодно принимает закон относительно иностранного военного присутствия на никарагуанской территории, — отметил посол. — Он предусматривает возможность транзита и нахождения в Никарагуа военнослужащих и военной техники ряда стран, включая Россию и, кстати, США».

По его словам, российские военные специалисты открыто и законно работают в Никарагуа, а корабли и самолеты, как и прежде, в случае необходимости будут посещать республиканские порты и аэродромы. Наращивание российско-никарагуанского взаимодействия во всех сферах, включая военную, идет по плану, оно не зависит от всплесков напряженности между Западом и Россией, сказал Хохликов.

Руководство Никарагуа официально разрешило ввод личного состава ВС РФ, техники, кораблей и самолетов на территорию страны. Со второй половины 2022 года прогнозируется начало переброски вооруженных сил Росси в Центральную Америку.

«В общем, пользуемся возможностью зайти к американцам на их задний двор. А там уже можно и о ракетных носителях в Никарагуа подумать» — комментирует новость писатель и политик Захар Прилепин в своем официальном Телеграм-канале.

D мае президент Никарагуа Даниэль Ортега отказался участвовать в саммите Америк в США, мотивировав это тем, что такие «пляски» под дудку Вашингтона стране не нужны. «Я скажу этим янки: забудьте! Не так уж нас и интересует этот саммит, нам неинтересно приезжать» — сказал президент в интервью местному телеканалу.

 

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