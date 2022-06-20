Киноканал FAN опубликовал «Абсолютный топ 10» самых популярных книг в жанре фантастики.

Абсолютный рейтинг основан на данных лидеров российского книжного рынка.

В рамках проекта «Фантастическая одиссея» киноканал FAN представил «Абсолютный топ» самых популярных книг в жанре фантастики.

В фаворитах у читателей – научная фантастика, произведения, по которым сняты фильмы, и повести братьев Стругацких, занявшие сразу три позиции в топ-10.

Абсолютный рейтинг самых популярных книг в жанре фантастики был составлен на основе данных 7 лидеров российского книжного рынка: издательств АСТ и «Эксмо», электронного ресурса ЛитРес, сервиса для чтения «Букмейт», магазинов «Республика», «Московский Дом книги» и «Москва». Были изучены показатели их продаж за 2021 год и пять месяцев 2022 года, в результате чего выявились фавориты читательских предпочтений.

«Абсолютный топ» самой популярной фантастики сегодня выглядит так:

Фрэнк Герберт «Дюна»

Сергей Лукьяненко «Семь дней до Мегиддо»

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий «Пикник на обочине»

Рэй Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий «Понедельник начинается в субботу»

Энди Вейер. «Проект «Аве Мария»»

Ли Бардуго «Шестёрка воронов»

Дмитрий Глуховский «Метро 2033»

Герберт Уэллс «Человек-невидимка»

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий «Трудно быть богом»

На вершине рейтинга — роман американского писателя Фрэнка Герберта «Дюна», впервые опубликованный в 1965 году и отмеченный премиями «Хьюго» и «Небьюла» за достижения в области научной фантастики. Столь повышенный интерес к истории планеты Арракис в 2021 году можно объяснить долгожданным выходом блокбастера «Дюна» Дени Вильнёва и ожиданием сиквела, обещанного в 2023 году. Книга стала абсолютным хитом продаж на площадках магазинов «Республика», Московский дом книги и издательства АСТ.

В романе описываются события далекого будущего, происходящие в межгалактической империи, устроенной по феодальному типу. По решению Императорского дома благородное семейство Атрейдес получает в управление планету Арракис, пустыни которой богаты пряностью, необходимой для космических полётов. Вскоре семейство подвергается нападению со стороны клана-соперника, а юный наследник Пол Атрейдес находит приют среди местного племени фременов.

Второе место в топе у автора «Дозоров» Сергея Лукьяненко и его постапокалиптического романа «Семь дней до Мегиддо». Книга вышла в свет в 2021 году и сразу обзавелась продолжением – «Три дня Индиго», что стало подтверждением читательского интереса и к писателю, и к теме. На сегодняшний день первый роман удерживает лидерство на ЛитРес и входит в топ-30 проданных книг за апрель 2022 года на площадке издательства АСТ.

В произведении повествуется о ближайшем будущем, где люди живут в условиях случившейся катастрофы. Ядерный конфликт на Земле привел к разрушению Луны. Она превратилась в кольцо из обломков-спутников. Среди людей появились мутанты, а инопланетная раса решила установить контроль над всем. В центре сюжета – история обычного юноши Максима Воронцова.

Тройку триумфаторов замыкает повесть Аркадия и Бориса Стругацких «Пикник на обочине», впервые увидевшая свет в 1972 году. Время действия – примерно те же 1970-е годы, небольшой городок Хармонт в некоей англоязычной стране. На Земле существуют шесть аномальных зон, происхождение которых связано с инопланетным разумом. Там осталось множество предметов, разным образом воздействующих на человека. Обычным людям проход в зоны запрещён. Однако находятся сталкеры, которые отправляются туда в поисках внеземных артефактов. Один из них – Рэдрик Шухарт.

В 1974 году режиссёр Андрей Тарковский обратился к писателям с предложением экранизировать «Пикник на обочине». Стругацкие выступили сценаристами проекта. Они постарались максимально точно реализовать замысел Тарковского и внесли множество правок. Результатом совместной работы стал фильм «Сталкер» (1979), который значительно отличается от литературного источника.

На четвертой позиции Абсолютного рейтинга утвердился ещё один образец классики жанра – «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери. Роман-антиутопия, впервые опубликованный в 1953 году, описал недалекое будущее американского общества, в котором победила низкопробная массовая культура, книги были запрещены и подлежали сожжению. «451 градус по Фаренгейту – температура, при которой воспламеняется и горит бумага», – гласит эпиграф. За время своего существования произведение не раз было отмечено наградами, а в 2004 году удостоено премии Хьюго, присуждаемой за достижения в области научной фантастики. В 1968 году роман был впервые экранизирован французским режиссёром Франсуа Трюффо, а в 2018 году вышла американская версия. События в ней перенесены в наши дни.

В 2021 году произведение стало абсолютным лидером продаж на площадке издательства «Эксмо» и вошло в топ самых читаемых книг в жанре фантастики по итогам мая 2022 года.

Пятое место в топ-10 лучшей фантастики снова у братьев Стругацких. На этот раз читатели предпочли их юмористическую повесть «Понедельник начинается в субботу» (1965), рассказанную от имени ленинградского программиста Александра Привалова. Герой повести останавливается на постой в северном городке Соловец и с удивлением обнаруживает, что здесь происходят необъяснимые события. Источником волшебных явлений оказались сотрудники Научно-исследовательского института Чародейства и Волшебства (НИИЧАВО), куда Привалов впоследствии устраивается на работу.

В начале 1980-х годов Стругацкие написали сценарий, основанный на второй части повести под названием «Суета сует». Режиссёр Константин Бромберг, назначенный постановщиком картины, попросил его переделать, в основном из-за соображений цензуры. Слишком уж явно звучала ирония по поводу советской бюрократии на примере НИИЧАВО. В итоге у авторов получилась совершенно иная, легкая новогодняя киноистория «Чародеи» (1982), до сих пор любимая зрителями.

Шестую позицию рейтинга занял научно-фантастический роман «Проект “Аве Мария”» 49-летнего американского писателя и программиста Энди Вейера. Книга вышла в 2021 году. Это третья публикация автора, известного по романам «Марсианин» (2011) и «Артемида» (2017). Критики отмечают, что книги Вейера – это твёрдая научная фантастика с большой долей оптимизма, несмотря на грозные события, заложенные в сюжет. В «Проекте «Аве Мария»» рассказывается об экспедиции астронавта Райланда Грейса, учителя средней школы и бывшего учёного-биолога. Он должен исследовать систему Тау Кита и найти там спасительное решение для сохранения Солнечной системы и жизни землян.

Права на экранизацию произведения компания Metro-Goldwyn-Mayer приобрела еще до его выхода, в 2020 году. Сценарий поручен Дрю Годдарду. Он уже адаптировал первый роман Вейера для фильма «Марсианин», который получил семь номинаций на «Оскар-2016». На главную роль в «Проекте «Аве Мария»» заявлен Райан Гослинг.

Седьмое место в топе у романа-фэнтези «Шестёрка воронов» американской писательницы Ли Бардуго. Это четвёртая по счету история в её авторской вселенной Гришаверс, вышедшая в 2016 году вслед за трилогией, включающей романы «Тень и Кость», «Штурм и Буря» и «Крах и Восход».

Гриши – жители страны Равки, обладающие магическими способностями. В «Шестёрке Воронов» шестерым гришам придётся изловить создателя наркотика юрда-парем, употребление которого подавляет волю. Судя по всему, читатели всерьёз озаботились судьбой этого славного народа. По данным Российской книжной палаты, 47-летняя Ли Бардуго заняла 7 место в списке двадцати наиболее издаваемых авторов художественной литературы за 2021 год. Роман «Шестёрка воронов» стал абсолютным лидером продаж издательства АСТ в 2021 году.

Восьмое место среди лучших произведений жанра занял роман «Метро 2033» 42-летнего российского писателя, журналиста и радиоведущего Дмитрия Глуховского. Он продолжает постапокалиптическую тему в рейтинге и повествует о жизни людей в московском метро, выдержавшем ядерную войну. Станции метро превратились в особые конгломераты, объединённые каким-либо смыслом – религией, идеологий, занятием или чем-то другим.

24-летний Артём живёт на станции «ВДНХ», которая подвергается нашествию мутантов, по всей видимости, проникших извне.

На конгрессе Европейского общества научной фантастики роман «Метро 2033» был признан Лучшим дебютом 2007 года. Ещё в 2019-м писатель заявил о возможности экранизации произведения. На данный момент озвучена дата выхода фильма – 2024 год. Съёмки взяла на себя компания 1-2-3 Production, однако сейчас проект приостановлен без объяснения причин. Зрители наверняка будут ждать премьеры картины, ведь книга до сих пор пользуется огромной популярностью. К примеру, в издательстве АСТ она вошла в топ-30 самых продаваемых через интернет книг за апрель 2022 года

Девятое место занял неоднократно экранизированный роман Герберта Уэллса «Человек-невидимка» (1897). Уэллс рассказал о трагической судьбе талантливого физика Гриффина, создавшего устройство и препарат для того, чтобы сделать человека невидимым. Эта история захватила и читателей, и кинематографистов. Наиболее известны две киноверсии, близкие к литературному источнику. Это телесериал канала BBC 1 и советский фильм режиссёра Александра Захарова. Оба вышли в 1984 году.

Замыкает топ-10 социально-фантастическая повесть «Трудно быть богом». Это третье произведение Аркадия и Бориса Стругацких, вошедшее в Абсолютный рейтинг. Повесть написана в 1963 году и рассказывает о событиях на планете, где существует гуманоидная цивилизация на уровне Средневековья. Земляне, сотрудники Института экспериментальной истории, инкогнито контролируют развитие гуманоидов, помогают им, внедряясь в качестве аборигенов. Но пришельцам запрещено влиять на ход событий.

Роман был дважды перенесен на экран. В 1989 году немецкий режиссёр Петер Фляйшман осуществил совместный проект, в котором были задействованы актёры СССР, Германии, Франции и Швейцарии. В 2013 году Алексей Герман старший представил свою версию. Однако обе экранизации значительно отличаются от первоисточника. Возможно, кинематографисты ещё обратят внимание на творчество Стругацких в связи с возрастающим интересом со стороны читателей. По данным Российской книжной палаты тандем вошёл в список двадцати наиболее издаваемых авторов по художественной литературе за 2021 год.

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