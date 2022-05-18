Экономика

Развитие рынка органики в России

Автор:

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сергей Митин прокомментировал ход Национального всероссийского конкурса в сфере органической продукции.

Как рассказал сенатор, завершилось народное интернет-голосование в номинации «Народный органический бренд». В нем приняли участие более 15 тысяч человек, которые голосовали за 18 производителей из 13 регионов страны. Эта номинация — часть большого Национального всероссийского конкурса в сфере органической продукции. Решение об учреждении конкурса было принято на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

По словам Сергея Митина, конкурс такого уровня в нашей стране проводится впервые, положение о конкурсе разработано профильным Комитетом совместно с Министерством сельского хозяйства России и Национальным центром компетенций развития органической и «зеленой» продукции Роскачества. «Цель такого конкурса — развитие рынка органической продукции в России, формирование у граждан привычки к здоровому образу жизни, внимание к вопросам охраны окружающей среды и внедрение принципов устойчивого развития», — подчеркнул законодатель.

Сенатор проинформировал, что результаты конкурса определяются на основании оцифроваванных объективных показателей и будут оглашены в Совете Федерации в июне этого года. «Уже сейчас можно отметить, что лидерами по количеству заявок являются такие регионы, как Республика Мордовия, Краснодарский край, Белгородская, Воронежская, Московская и Новгородская области», — сообщил Сергей Митин.

СтраныРоссия
Предыдущая статьяМолодежь – драйвер развития сельских территорий
Следующая статьяОб условиях сохранения права на ежемесячное пособие по уходу за ребенком

Ещё похожие новости

Россия будет восстанавливать все территории Украины, которые контролирует

Экономика
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что Россия будет восстанавливать все территории Украины, которые теперь контролирует. Он также заявил, что они будут интегрированы в рублевую зону....
Узнать больше
video

На бывшем заводе Renault в Москве будут выпускать электромобиль Москвич

Экономика
https://youtu.be/HHfChvyFlvg На бывшем заводе Renault в Москве начнут выпускать электромобиль «Москвич». Об этом сообщил министр транспорта Виталий Савельев на марафоне «Новое знание». «Собянин 16 мая объявил, что у нас будет выпускаться „Москвич“. Хочу подчеркнуть, что это будет...
Узнать больше

Молодежь – драйвер развития сельских территорий

Экономика
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко провела заседание дискуссионной площадки «Молодежь – драйвер развития сельских территорий». Мероприятие состоялось в рамках Форума молодых парламентариев,...
Узнать больше

Нереализованный потенциал особо охраняемых природных территорий

Экономика
А. Двойных: Мы имеем нереализованный потенциал особо охраняемых природных территорий для развития экологического туризма в регионах Сенатор провел дискуссионную площадку, посвященную развитию экологического туризма и...
Узнать больше
© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.