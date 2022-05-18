Законопроект сенаторов об условиях сохранения права на ежемесячное пособие по уходу за ребенком принят в первом чтении. Документом устанавливается продолжительность неполного рабочего времени, при которой сохраняется право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко представила на пленарном заседании Государственной Думы два законопроекта, внесенные группой сенаторов РФ и уточняющие условия сохранения права на получение пособия в период нахождения лица в отпуске по уходу за ребенком.

Авторами законодательных инициатив стали заместитель Председателя СФ Галина Карелова, сенаторы Инна Святенко, Александр Варфоломеев, Елена Бибикова и Оксана Хлякина.

Как ранее отметила Галина Карелова, регламентированная продолжительность рабочего времени позволит осуществлять должный уход за ребенком, а также качественно выполнять определенные рабочие задачи, согласованные с работодателем.

По словам Инны Святенко, сейчас согласно статье 256 Трудового кодекса РФ по заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет. Такой отпуск может быть использован и отцом ребенка, бабушкой, дедушкой, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком.

«При этом в соответствии с частью третьей указанной статьи, по заявлению указанных лиц, во время нахождения их в отпуске по уходу за ребенком они могут работать на условиях неполного рабочего времени с сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию. Гарантия есть, а ее реализация на практике вызывает затруднения. Выявлена правовая неопределенность в законодательстве в отношении продолжительности этого неполного рабочего времени. Это привело к большому количеству судебных споров со стороны Фонда социального страхования в отношении работодателей. Им предъявляются претензии в злоупотреблении своими правами и формальном подходе при предоставлении неполного рабочего дня указанной категории работников, когда рабочее время сокращается на полчаса, час в день», — пояснила сенатор.

Законопроектом предлагается в статье 256 Трудового кодекса РФ установить норму, своего рода «дорожную карту» для работодателей и работников, согласно которой границы продолжительности неполного рабочего времени для сохранения права на получение пособия будут устанавливаться федеральными законами.

Вторым законопроектом, который представила Инна Святенко, предложено внести изменения в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

«Предлагаем законодательно закрепить эти допустимые границы продолжительности неполного рабочего времени. Его продолжительность, при которой сохраняется право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком, не должна превышать пятидесяти процентов от нормальной продолжительности рабочего времени», — сказала парламентарий.

Инна Святенко сообщила, что в ходе предварительного обсуждения законопроектов высказывались различные предложения, в том числе по изменению процентного соотношения допустимой продолжительности неполного рабочего времени — исходя из судебной практики, а также по сроку вступления в силу двух законопроектов. Эти замечания будут проработаны и учтены при подготовке документов ко второму чтению.