Горячие точки

Польша введёт свои войска в Украину?..

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Политолог Марат Баширов не сомневается, что Польша в конце мая введет свои войска в четыре региона Украины с целью присоединить ее западные области.

«Польская Армия готовится в 20-х числах мая войти на территорию 4-х западных областей Украины, которые в Варшаве называют Kresy Wschodnie (земли) и одно время они были в составе Польши. Киев настроен негативно, но на это не собираются обращать внимание. Поляки говорят, что это будет миротворческая операция», — написал политолог Марат Баширов в своем канале.

СтраныПольша Россия
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