Мариуполь, Азовсталь: группа украинских поенных сдались ради переговоров

Мариуполь, Азовсталь. Находящиеся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе украинские военные и боевики националистических формирований начали сдаваться в плен.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил 16 мая командир батальона «Восток» Вооруженных сил Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский. По его словам из недр подземелий вышли десять человек с блым флагом.

Девять украинских военных, вышедших с блокированного завода «Азовсталь» в Мариуполе, представляли интересы большей группы и попросили о переговорах, — сообщил комбриг бригады ДНР «Восток»

«Сейчас идет оживленный этап переговоров. Это только выходила первая группа. Как выяснилось, группа вышла, представляя интересы более значительной группы, которая продолжает находиться на «Азовстали», — заявил Ходаковский в эфире программы «60 минут».