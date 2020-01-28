Духовная жизнь

Отошёл ко Господу архимандрит Даниил (Воронин)

Автор: Леонид Донатович Симонович-Никшич
Траур. Свечи за упокой.

Только я написал о смерти отца Всеволода Чаплина, как сегодня, 28 января, узнаю о кончине архимандрита Даниила. «Вот и еще один праведник Господень ушел от нас», — пронеслась мысль. Отец Даниил долго болел. Тяжелейший инсульт. Почти полгода без движения. Какие муки он претерпел, воистину, знает только Бог. И вот его не стало. Свеча погасла.

Он был духовником братии Свято-Данилова монастыря. Был очень скромным человеком и усердным молитвенником Божиим. Именно молитвенником. Помню, после того как мне сделали тяжелейшую операцию на сердце, я приехал в Свято-Данилов монастырь поблагодарить отца Даниила за молитвы. Вошел в братский корпус. Попросил позвать отца Архимандрита. Ждал я недолго. Он спокойно и по-доброму выслушал слова благодарности, благословил…

А потом, когда я снова сильно заболел, он приехал к нам домой, исповедал меня и причастил. Тогда я поразился, какая от него шла волна доброты и благодати. Безо всяких объяснений видно было, что это человек не от мира сего. И потому, за эту доброту и неотмирность, многие его любили.

И вот вечером 27 января в 11.15, в канун нашей монархической Феодоровской иконы Божией Матери, Господь призвал его в Селения Горнии…

Царствие тебе Небесное, отец Даниил. Помолись перед Престолом Господним о Церкви, России и нас грешных…

 

Глава Союз Православных Хоругвеносцев, Председатель Союза Православных Братств, представитель Ордена святого Георгия Победоносца и глава Сербско — Черногорского Савеза Православних Барjактара

Леонид Донатович Симонович-Никшич

СтраныРоссия
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