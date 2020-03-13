Нормандии русский солдат. Русские герои французского сопротивления

В этом году исполняется сто лет со дня рождения Василия Порика, одного из самых известных участников Движения сопротивления во Франции в годы Второй мировой войны.

О Порике уже в годы войны слагали легенды и писали газеты. Особенно впечатлил современников побег Василия из хорошо охраняемой нацистской тюрьмы в Аррасе. За всю историю Второй мировой успешных случаев побега из фашистских тюрем и лагерей было немного, и каждый из них заслуживает уважения и восхищения. Но то, что сотворил 23-летний русский парень Василий Порик, вообще на грани фантастики. Недаром французские газеты, сообщая о побеге Порика из тюрьмы, пестрели заголовками: «Побег, которого не знала история Сен-Никеза», «Из тех казематов мог бежать разве что дьявол»…

О довоенной жизни Василия Порика известно немногое. Даже точной даты его рождения в архивах не сохранилось. Известно лишь, что родился будущий герой в 1920 году в селе Соломирка Винницкой области. Перед самой войной закончил пехотное училище в Харькове и получил звание лейтенанта. В первые же дни Великой Отечественной войны попал в окружение, был схвачен фашистами и вскоре отправлен на работы во Францию, на угольные шахты.

К 1942 году во Франции насчитывалось около 125 тысяч советских военнопленных. Содержались они в специально отстроенных нацистами концентрационных лагерях. Таковых было 39. В одном из них – лагере Бомон в департаменте Па-де-Кале (восточная Нормандия) – и оказался лейтенант Порик. Известно, что в октябре 1942 года в лагере Бомон была создана «Группа советских патриотов», подпольная антифашистская организация, состоявшая, в основном, из пленных офицеров Красной армии. В числе организаторов и активных участников антифашистского подполья был и Василий Порик.

Члены подполья занимались диверсиями на производстве: выводили из строя грузовые машины, шахтное оборудование, подмешивали воду в топливо. Позже участники сопротивления перешли к диверсиям на железных дорогах. Выглядело это так. Ночью члены диверсионных групп проникали за территорию лагеря через заранее подготовленный проход, развинчивали железнодорожные рельсы и ударами молотка сбивали их в стороны на несколько сантиметров. Эшелоны, груженные углем, военной техникой и боеприпасами, сходили с насыпи и опрокидывались. В результате движение останавливалось минимум на пять дней.

В июле 1943 года Василий Порик и несколько его соратников совершили побег из концлагеря. А уже через несколько дней в окрестностях Па-де-Кале действовал партизанский отряд имени Чапаева, организованный Пориком. На счету Василия и его друзей – десятки успешных операций на железнодорожных коммуникациях немцев. О том, сколько неприятностей доставлял врагу Василий Порик, красноречиво говорит тот факт, что за его голову нацисты установили премию в размере миллион франков.

В начале 1944 года в одном из боевых столкновений Василий Порик был ранен, схвачен и посажен в тюрьму Сен-Никез в небольшом нормандском городке Аррас. В течение восьми дней он мужественно переносил пытки, но не выдал своих товарищей. А на девятый день… совершил побег.

Поздно вечером, находясь в камере смертников, Василий каким-то чудом вытащил из деревянной решетки длинный гвоздь. Когда в камеру вошел конвоир, Василий убил его ударом гвоздя, и отобрал кинжал. Затем с помощью кинжала расширил щель в окне, разорвал бельё, сделал из него веревку и спустился из окна тюрьмы вниз. Все произошло так стремительно, что, когда тюремщики опомнились, было уже поздно. Порик скрылся от погони, вернулся в свой партизанский отряд и продолжил борьбу с фашистами.

За время активных действий отряд под командованием Порика уничтожил более 800 фашистов, пустил под откос 11 эшелонов, взорвал 2 железнодорожных моста и сжег 14 автомашин. Слава Порика гремела по всей Нормандии. Неслучайно местные шахтеры говорили: «Двести таких Пориков — и никаких фашистов во Франции не было бы».

К сожалению, дожить до победы Василию не удалось. 22 июля 1944 года его схватили эсэсовцы и в тот же день расстреляли. Спустя двадцать лет, в 1964 году, Василию Порику было присвоено звание Героя Советского Союза.

История с Пориком и его партизанским отрядом не единична. В годы войны во Франции действовали десятки партизанских отрядов, состоявших из русских эмигрантов и советских солдат, бежавших из плена. Так что не будет большим преувеличением сказать, что костяк французского движения сопротивления составляли наши соотечественники.

Так, уже в первые дни нацистской оккупации в Париже была создана подпольная антифашистская организация, генеральным секретарем которой стала дочь русских эмигрантов княгиня Вера Аполлоновна Оболенская. Благодаря ее стараниям во многих городах оккупированной Франции была создана разветвленная сеть законспирированных групп, занимавшихся разведывательной деятельностью. На счету Оболенской и ее соратников – информация о готовящейся агрессии против Советского Союза, переданная в Лондон буквально за неделю до нападения немцев на СССР, а также данные о дислокации немецких войск на севере Франции, сыгравшие важную роль при высадке союзников в Нормандии летом 1944 года.

Среди русских эмигрантов, самоотверженно вступивших в борьбу с оккупантами, — княгиня Тамара Алексеевна Волконская. Во время оккупации Тамара Алексеевна проживала недалеко от местечка Руфиньяк департамента Дордонь на юго-западе Франции. Узнав о том, что в окрестностях Руфиньяка появился партизанский отряд, состоявший из советских военнопленных, княгиня незамедлительно связалась с ним и стала активно помогать партизанам: ухаживала за ранеными, распространяла листовки и прокламации, лично принимала участие в боевых операциях. Во время одной из таких операций «Красная княгиня», как ее называли соратники, погибла в бою с оружием в руках. Посмертно была награждена орденом Отечественной войны 2-й степени и «Военным крестом» Французской республики.

Еще одна русская эмигрантка — Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева – создала в Париже организацию «Православное дело», деятельность которой была направлена, в первую очередь, на оказание помощи нуждающимся соотечественникам. После оккупации Франции Кузьмина-Караваева с товарищами по «Православному делу» укрывала в Париже бежавших из концлагеря советских военнопленных, спасала еврейских детей, помогала русским людям, которые обращались за помощью.

По доносу провокатора Елизавета Кузьмина-Караваева была арестована гестапо и отправлена в концлагерь Равенсбрюк. 31 марта 1945 года, во время расправы над узниками, Елизавета Юрьевна погибла. По рассказам заключенных лагеря, она, спасая молодую женщину, пошла вместо нее в газовую камеру.

Активным участником французского сопротивления была и Ариадна Александровна Скрябина, дочь известного русского композитора. С первых же дней нацистской оккупации она в составе антифашистской группы активно боролась с врагом и его пособниками. В июле 1944 года, за месяц до освобождения Франции, Скрябина погибла в стычке с петеновскими жандармами. В Тулузе на доме, где проживала Ариадна Александровна, установлена мемориальная доска.

По данным Ассоциации ветеранов французского Сопротивления«Комбатан Волонтэр», на французской земле с фашистами сражались более 35 тысяч советских солдат и русских эмигрантов. Семь с половиной тысяч из них погибли в боях с врагом.

Сергей ХОЛОДОВ, историк,

член Попечительского совета

Войсковой Православной Миссии