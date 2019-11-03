Никому не нужное г. Аркадий Бабченко свалило с Украины…

Долгого плавания… Аркаша… по определению, не утонешь

Скандально известный аферист, русофоб, дезинформатор, а также зомби воскресший на следующий день ради 50 тыс. долларов журналист Аркадий Бабченко подтвердил информацию о том, что он уехал с Украины. Он напомнил, что обещал это сделать в случае победы «кандидата Х» на президентских выборах.

— Я сказал — я сделал. В чём проблема? Я к вам ещё и на «абрамсе» приеду, это я тоже обещаю. Все эти полгода у меня в комментариях слюной захлёбывались: Бабченко, мы выбрали Зеленского, сваливай, как обещал. Ну, вот. Пацан сказал, пацан сделал. Процесс «я сваливаю» запущен, — написал он в «Фейсбуке».

Даже и в этом посте он лукавит и не говорит, что и при Порошенко, задолго до выборов и до известия об участии в них «кандидата Х». Он продавался на лево и на право, да вот такие потасканные проститутки никому не нужны. А как он в Прагу-то рвался… хотел работать там в американских русофобских: «радио свобода», «голосе свободы» и «настоящем времени».

«Я русофоб побольше половины вас тут вместе взятых» — заявлял Бабченко, не скрывая ненависти к России и всем тем, кто считает себя патриотом своей страны. Эта русофобия проявляется вообще в каких-то маниакально-шизофренических проявлениях… чего стоят только его высказывание о том, что летевшие в Сирию артисты ансамбля имени Александрова недостойны сожаления или то, что он радовался гибели детей при пожаре в «Зимней вишне» в Кемерово.

Аркаша, не грозись абрамсами, если в пражские отделения рупоров русофобии тебя не взяли, то ты вообще никому больше не нужен! Ты политический труп.

Может стоило не воскресать, ведь «свои» 50 тысяч долларов ты так и не получил… Ибо и тогда уже никому не нужен был. Напомним, год назад украинские СМИ сообщили, что Бабченко был убит в Киеве несколькими выстрелами в спину. Все русофобские СМИ тогда в голос обвиняли Российские спецслужбы в убийстве Бабченко. Этот день его была звёздная слава… На следующий день стало известно, что покушение и смерть были инсценировкой: Бабченко жив, а спецоперация была спланирована и реализована при участии украинских спецслужб. Более того, после своего «воскрешения» журналист требовал 50 тысяч долларов за эксклюзивное интервью.

Уматывай Аркаша подальше и забирай свою ж. и г. морду с собой… смотря только на твою морду уже воняет. Войняй где-то там, подальше.

ПС. У читателей приносим извинения за тон статьи, просто, есть персонажи, которые ничего кроме омерзительности не вызывают, трудно о них писать иначе.