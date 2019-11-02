Бюст Св. Государю Императору Николаю II установлен в Солнечногорском районе Московской области

27.10.2019 г. в Солнечногорском благочинии прошло торжественное освящение бюста-памятника святому благоверному царю-страстотерпцу Николаю. Торжество проводилось на территории Никольского прихода в селе Алексеевское, которое возглавил благочинный Солнечногорского округа прот. Антоний Тирков. В своем слове на освящении памятника о. Антоний подчеркнул, что Божия правда требует от нас покаяния перед памятью замученных святых царственных страстотерпцев, особенно перед памятью ни в чём неповинных детей. Настоятель храма прот. Вадим Елисеев добавил, что такие преступления не остаются безнаказанными. Они низводят Божий гнев на землю. Величайшее преступление должно быть заглажено горячим почитанием св. царской семьи.

На торжестве взял слово и начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков, при содействии которого стало возможным изготовление памятника и установка его на приходе. Он поблагодарил тех лиц прихода, которые потрудились при транспортировке и установке памятника и вручил им памятные награды от Миссии.

От Председателя Международного Союза Дворян князя В. А. Голицына Игорь Смыков вручил Грамоту настоятелю Никольского храма протоиерею Вадиму Елисееву — «за большой вклад в сохранение и возрождение православных и монархических традиций Российской Империи».

Медалью «Noblesse Oblige” были награждены члены руководства Войсковой Православной Миссии Сергей Владимирович Андриянов и Юрий Николаевич Литвинов — «за возрождение и сохранение исторических традиций Российской Империи».

Памятной медали «Столетие Русской Голгофы» были удостоены Владимир Васильевич Нерчу, Андрей Анатольевич Николаев и Геннадий Евгеньевич Малофеев.

Настоятелю храма протоиерею Вадиму Елисееву Игорь Смыков также передал одну из копий Чудотворной мироточивой иконы Царя Николая Второго, побывавшей в Космосе.

Торжество было продолжено концертом певца и композитора Пономарёва Геннадия Робертовича, перед участниками праздничного события выступили директор Театральной студии «Триумф» МОУ КДК «Мечта» Богдан Андриянов и руководитель студии народного вокала МОУ КДК «Мечта» Дарья Шахурина.

Торжественная часть завершилась праздничной трапезой. В освящении памятника приняла участие председатель Совета депутатов городского округа Солнечногорск Веремеенко М.А.

Хочется отметить, что это второй случай установки памятника святому царю в Московской епархии. Первый был произведён в Николо-Бирлюковской пустыни.

Бюсты Святому Царю Николаю были установлены во многих городах России и Зарубежья: в Москве, Владивостоке, Курске, Тамбове, Тобольске, Крыму, Волгоградской области, других городах страны, а также в Нью — Йорке (США), Мельбурне (Австралия), Мессине (Италия).

По мере обретения исторической правды о Царской России и ее Державных вождях ширится почитание в народных массах памяти Святой Царской Семьи, веруем, что Их святыми молитвами Господь помилует и спасёт Россию.