Апокалиптическая печать уже открыта!

прМировые события, которые на наших глазах разворачиваются, поражают нас своей масштабностью и непредсказуемостью. Даже аналитики-атеисты видят в сегодняшних событиях нечто не прогнозированное, но подтверждающее разумную действующую силу с избирательным воздействием и подходом.

Это не только так на Руси повелось «когда гром грянет, тогда мужик перекрестится», но и в других странах. В этот момент вспоминаем мы не только о Боге, но и задаемся вопросами, что же делать дальше? Какие события нас могут ожидать в будущем? И на этом фоне мировой пандемии Коронавируса актуализируется тема различных пророчеств.

Спасет ли человечество гречка и туалетная бумага с антисептиками или что-то другое?

Таким источником, который представляет для нас интерес (и не только для христиан) является книга, которая даст ответы на многие вопросы – это Апокалипсис. Историю ее происхождения, когда, зачем и в каком историческом контексте она была написана я опускаю (хотя это тоже интересно). Сейчас будет идти речь как истолковывать и как понимать Святое Писание, а именно книгу Апокалипсис, а далее мы рассмотрим, как сегодняшние события связаны с пророчествами этой книги.

Краткий ликбез. Экзегетика (истолкование) рассматривает истолковываемый стих в нескольких уровнях контекста его понимания: 1) стих в связке с близ расположенными стихами; 2) в контексте главы; 3) в контексте всей книги (в данный момент речь идет о книге Апокалипсис); 4) в контексте всех Евангельских книг и всей Библии. При таком рассмотрении очень важно учитывать культурный, исторический и религиозный фон происходящих событий. А иногда этот археологический исследовательский подход становится определяющим в понимании текстов Писания.

Почему я об этом говорю, ведь для кого-то это очевидные вещи. Да дело в том, если мы посмотрим на толкователей святых отцов, которые давали комментарии на Писание, то сможем заметить, что их истолкования разнятся, даже противоречат друг другу, что многие пророчества и их истолкования локальные, исторически привязаны к той эпохе, в которой они жили, и даже многие вещи о которых они говорят не понятны, теперь нам смешны и не применимы к нашим дням. Разве те древние люди, движимые Святым Духом, могли так ошибаться? А может что-то у нас не так с пониманием?

Существует духовный принцип как событий, так и того определяющего метода этих событий, который я называю повторяющиеся метафизические алгоритмы. Пророк изрекает универсальное пророчество на фоне событий, которые плотно увязаны между собою, и те же алгоритмы повторяются в истории, которые имеют сходные знамения или предзнаменования. Например, пророчество о мессии для определенного народа и этому событию грядет свой предтеча. Я не веду речь сейчас об Иисусе Христе и Иоанне Крестителе, речь идет более шире – о метафизических алгоритмах истории, или даже можно сказать – метаистории. Поэтому истолкования святых мужей на ту же книгу Апокалипсис в конкретной исторической точке абсолютно были духоносные и соответствовали именно таковому велению Божьему, именно так должно было звучать слово пастыря в его жизни. Вот почему для нас спустя века совокупность всех истолкований на пророчества нам не понятны и противоречивы.

Но что же сейчас в контексте нынешнего времени, какое пророчество относится к нам из книги Апокалипсис с сегодняшними разворачивающимися событиями?

Печать первая.

Апокалипсис гл. 6:1-2:

«И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь белый, и на нём всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить».

Большинство святых отцов, с небольшими вариациями, дают истолкование на эти стихи, что в образе всадника речь идет об Иисусе Христе, стрелы – проповедь, конь – Церковь или Евангелие, венец – некое знамение, победа, слава и т.д. Но если это пророчество рассмотреть не как глобальное, а как локальное в системе повторяющихся метафизических алгоритмов, то оно говорит нам – уже первая, предупреждающая человечество, печать сорвана! Задумайтесь люди, что же вас будет ждать дальше?

«Быстрый всадник» – весть, которая быстро пройдет по земле, «лук» – избирательно метко поражающее оружие в конкретную точку. В древности у персов белый конь среди войска это было священное животное войны, предвозвещающие победу. А это значит, что поражение охватит большую часть земли. Если мы посмотрим на библейско-археологический исторический контекст того, что такое лук со стрелами, то это единственное оружие (язычников парфян), которого очень боялись «непобедимые» римские легионеры. Теперь уже можно сказать в современном образе римлян – итальянское католическое население! «Лук» символически в иудействе понимался как символ Суда Божьего. И самое главное – на голове у первого всадника ВЕНЕЦ. Если мы посмотрим на большинство европейских языков, начиная от латинского (coronam), то апокалиптическое слово венец звучит – КОРОНА!

В Библии в пророчествах просто так о коронах не говорится, зачем она всаднику, убивающему из лука, несущему смерть? Корона на голове – это то, что знаменует, венчает (что-то предзнаменует), это то, что у всех на устах, это то, что на голове и все об этом говорят.

Мы видим, что действие коронавируса довольно избирательное, как по возрасту, так и по странам, он распространился в основном в тех странах, где куется мировая геополитика. Но есть и те страны, которые являются мировыми игроками, но их коронавирус мало задел (Россия, Китай). Простые люди не скрывают свое злорадство («скорей бы здохли»), по поводу заболевших депутатов, олигархов, «сильных мира сего», которых сейчас их бог (деньги) не спасает, границы-то закрыты. Поражается жирная Европа, ради которой в кастрюлях прыгали на Майдане, ради которой «Исав» продал свое первородство евробогу за европохлебку. Теперь выкидывает ненужный мусор евробог, теперь из Европы как из страны чумы, толпы кастрюлеголовых бегут в свой голодный край, который продали за гроши. Вот это и есть прицельная избирательная стрельба из лука первого всадника! Кайтесь…

Агнец (Ап.6:1) – Иисус Христос – Божий Промысел снимает апокалиптические печати с одной только целью – человечество одумайся – ПОКАЙСЯ перед Богом! Россия приди к Богу! Но если и этого не произойдет, то не будет медлить срыв второй печати, который очень заденет Россию.

Вторая печать.

Апокалипсис гл. 6:3-4:

«И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри. И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нём дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч».

Этот стих говорит очевидно и ясно о войне.

«Большой меч» – это то оружие, которое задевает вокруг своего действия многих, даже близ находящих союзников. «Конь рыжий» – цвет запеченной крови. Весьма вероятно, что в будущую войну будут втянуты многие страны, здесь речь идет об оружии массового и беспощадного поражения. О, люди, вы если после пандемии не захотите покаяться, то к вам приходит война. Последствием войны станет то, что «принесет вороной конь».

Третья печать

Апокалипсис гл. 6:5-6:

«И когда Он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нём всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий; елея же и вина не повреждай».

Люди не покаялись в грехах своих и поэтому вместо возрождения страны после войны (как, например, это было с СССР или Германией после войны, везде произошел религиозный взрыв, открывали и строили новые храмы, которые сейчас в Европе разрушают) следует экономический упадок.

Будет продуктовый коллапс и голод, цены баснословно возрастут на них, поэтому станет вопрос массового производства искусственных продуктов. Продукты будут «повреждены» – ГМО, или еще чего хуже, их невозможно будет есть, останутся те продукты, которые невозможно генетически изменить, условно это названо «елей и вино». Возможно, под словом «елей и вино» речь идет об оставшейся еще неповрежденной Церкви Христовой, где еще действую Таинства – ПРИЧАСТИЕ, ИСПОВЕДЬ!!!

Но если и тогда люди не покаются, тогда следует действие четвертой печати…

Я на этом, пока, хочу уже закончить, до четвертой печати многие не доживут. Главный смысл действия Христа – открытие печатей – это запечатлеть своею печатью верных, которые будут испытаны (поэтому они станут верными после испытаний и живы), в то время, когда дух антихриста будет все подготавливать к пришествию самого антихриста, подготавливать, чтобы поставить свою мерзкую печать на людей.

Итак, зная все это, какие события выберем мы? К какому лагерю мы примкнем? Как изменить пророчества о неминуемом движимом на нас наказании? Мне вспоминается событие, когда сказанное пророческое слово о неминуемом наказании было отменено Богом:

«И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря: ещё сорок дней – и Ниневия будет разрушена! И поверили Ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретища, от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение своё, и оделся во вретище, и сел на пепле, и повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его: «чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, ещё Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев Свой, и мы не погибнем» (Ион.3:4-3).

Автор: доктор богословия, писатель-публицист, протоиерей Олег Трофимов

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