Жироуловители от лидера отрасли

В 2016 году ведущее российское предприятие, выпускающее водоочистительное оборудование, — НПО «Промышленная Водоочистка» — было удостоено высокого звания «Лидер отрасли» при подведении итогов Второго этапа Национального экономического рейтинга. Эта награда является свидетельством профессионализма его сотрудников, грамотного подхода к организации бизнеса, эффективности производства.

Сегодня предприятие выпускает свыше 700 видов различного оборудования, используемого в ливневой канализации и системах водоочистки, в том числе современные жироуловители. Его установки работают практически повсеместно – на крупных производственных объектах, в небольших кафе, дорогих ресторанах, на предприятиях общепита. Их применение позволяет избежать загрязнения окружающей среды.

Первая, важная ступень системы водоочистки

Промышленные жироуловители являются первой ступенью системы очистки сточных вод. Они задействуются там, где технологический цикл связан с переработкой масел и жиров. Предприятие предлагает два варианта такого оборудования – наземное и подземное. В линейке продукции есть варианты для мощных мясоперерабатывающих производств, небольших предприятий общепита, косметических фабрик.

В задачи жироуловителей входит удаление любых жиропродуктов из выработанных промышленных вод. Это позволяет стабилизировать работу канализации, предотвратить засоры в ней и повысить эффективность ее использования.

В чем преимущества оборудования от НПО «Промышленная очистка»?

Жироуловители производятся по передовой технологии, на современном оборудовании. Весь технологический цикл строго контролируется. Все это обеспечивает безупречное качество выпускаемой продукции.

Производственный процесс доведен здесь до совершенства. Многие операции автоматизированы. Производственные мощности активно развиваются. Сейчас они размещаются на шести участках, общая площадь которых превышает 20 тыс. «квадратов». Ежегодно предприятие поставляет на внутренний рынок до 5 тыс. жироуловителей.

Оно активно сотрудничает с предприятиями разной форм собственности, принимает заказы от индивидуальных предпринимателей. Сроки выполнения заявок не превышают двух дней при изготовлении стандартных систем и полутора недель при выполнении сложных установок по чертежам заказчика.

Автоматизация производства обеспечивает низкую себестоимость продукции, а хорошо развитая логистика – быструю доставку заказов в любую точку страны.