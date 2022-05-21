Заявление МО РФ о капитуляции группировки ВСУ на Азовсталь

Официальное заявление МО РФ по поводу капитуляции остатков окруженной группировки ВСУ на заводе «Азовсталь». Нацисты полка Азов и военнослужащие Украины полностью сдались в плен.
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