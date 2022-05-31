Политика

Верховная рада с позором уволила украинского омбудсмена Людмилу Денисову

Автор:
Людмила Денисова
Людмила Денисова

Верховная Рада уволила с уполномоченную по правам человека Людмилу Денисову за фейки и неэффективность.

По словам депутатов правящей партии, Денисова не занималась организацией гуманитарных коридоров и обменом военнопленных. Вместо этого она сконцентрировалась на неподтвержденных историях «извращенных сексуальных преступлений российских солдат над детьми».

«…А теперь вопрос: все те западные журналисты и СМИ, правочеловеки и общественники, которые ссылались на Денисову и поддерживали окровавленные краской перформансы бесноватых, собираются писать опровержения и извиняться?.. Западные журналисты при ней работали пропагандистами» — написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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