Армия и оборона

Сенатор Андрей Клишас о правой регламентации деятельности ЧВК в России

Автор:
Клишас Андрей Александрович
Клишас Андрей Александрович

Сенатор Андрей Клишас заявил, что сейчас в Совете Федерации не рассматривается законов о правой регламентации деятельности ЧВК в России. Сейчас они существуют в «серой зоне».

По его мнению, необходимо определить правовую политику относительно существования ЧВК.

Ситуация не новая. ЧВК де-факто есть, де-юре нет. Несколько лет назад МИД РФ уже призывал принять закон о ЧВК, но ФСБ и МО РФ тогда были против. Сейчас вот очередной заход на закон о ЧВК. Посмотрим, чем все это закончится. Успехи «Вагнера» на Донбассе безусловно будут плюсом в копилочку «за».

СтраныРоссия
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