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Валерий Лепахин о богоборчестве и иконоборчестве большевистской власти

Валерий Лепахин о богоборчестве и иконоборчестве большевистской власти
Май 05
00:28 2019
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Представляем запись выступления Валерия Владимировича Лепахина, которое состоялось в Вильнюсе, в рамках II Международной научно-практической конференции «Православная святость на литовской земле».
Василий Костерин (настоящее имя — Валерий Владимирович Лепахин) — ученый-литературовед, писатель.
Окончил факультет иностранных языков.
Владимирского педагогического университета (французский и немецкий языки), филологический факультет Будапештского университета, Парижский богословский институт (1993). Живет и работает в Венгрии. Кандидат филологических наук (1992).
Доцент Сегедского университета по кафедре русской филологии (г. Сегед, Венгрия) (1993).
Заведующий аспирантурой по специальности «Древнерусская литература XI-XVII веков».
Член Союза писателей России.
Автор более ста книг и литературоведческих, иконоведческих и богословских статей.

Страны
ЛитваРоссия

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