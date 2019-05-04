Валерий Лепахин о богоборчестве и иконоборчестве большевистской власти

Представляем запись выступления Валерия Владимировича Лепахина, которое состоялось в Вильнюсе, в рамках II Международной научно-практической конференции «Православная святость на литовской земле».

Василий Костерин (настоящее имя — Валерий Владимирович Лепахин) — ученый-литературовед, писатель.

Окончил факультет иностранных языков.

Владимирского педагогического университета (французский и немецкий языки), филологический факультет Будапештского университета, Парижский богословский институт (1993). Живет и работает в Венгрии. Кандидат филологических наук (1992).

Доцент Сегедского университета по кафедре русской филологии (г. Сегед, Венгрия) (1993).

Заведующий аспирантурой по специальности «Древнерусская литература XI-XVII веков».

Член Союза писателей России.

Автор более ста книг и литературоведческих, иконоведческих и богословских статей.