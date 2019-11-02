В России проходит Единый урок безопасности в сети интернет, сообщила первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательства и государственному строительству Людмила Бокова.

Она отметила, что урок проводится в образовательных организациях России в соответствии с решениями парламентских слушаний «Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве», которые прошли в Совете Федерации в 2017 году, и планом мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей на 2018-2020 годы.

Организатор Единого урока — Временная комиссия СФ по развитию информационного общества, Министерство просвещения и МЧС при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Роскомнадзора, сообщила сенатор, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

По ее словам, Единый урок представляет собой цикл мероприятий, направленных на повышение уровня информационной безопасности детей. Его цель – привлечение внимания родительской и педагогической общественности к проблеме безопасности и развития детей в информационном пространстве.

Людмила Бокова сообщила, что Единый урок проходит уже в шестой раз, ежегодно охватывая миллионы школьников и студентов, родителей и работников сферы образования в ходе различных тематических уроков, квестов, конкурсов и других образовательных событий. В его рамках проводится Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности, в ходе которой дети и подростки в возрасте от 6 до 19 лет могут проверить свои знания в области информационной безопасности. В конце контрольной работы участник может не только узнать результаты своей контрольной работы, но и получить бесплатный электронный документ об успешном прохождении контрольной работы и об участии в Едином уроке безопасности в сети «Интернет» в 2019 году со своими результатами. Контрольная работа проходит на сайте www.Единыйурок.дети.

«Совет Федерации с 2014 года уделяет вопросам информационной безопасности детей особое внимание, поскольку наша глобальная цель подготовить детей к жизни в цифровую эпоху, где, как и в реальности, есть угрозы и возможности. Наша задача в рамках Единого урока — разъяснить детям, как справляться с угрозами и как использовать интернет для собственного развития, а также сфокусировать внимание взрослых на проблеме обеспечения безопасности в сети. Эта работа крайне актуальна и с каждым годом к ней подключаются новые ведомства, субъекты Федерации и образовательные организации», — подчеркнула Людмила Бокова.