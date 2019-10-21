В Москве прошла конференция «Герои Русско-японской войны 1904-1905 гг.»

6 октября 2019 г. в молодежном историко — культурном центре «Особняк купца Носова» (г. Москва) прошла конференция «Герои Русско-японской войны 1904-1905 гг.»

Мероприятие было организовано Обществом ревнителей истории и культуры и Войсковой Православной Миссией.

Учредителями Общества являются Российская государственная библиотека для молодежи и РОО «Русское богатство».

Русско-японская война 1904-1905 гг. была не просто столкновением русских и японских интересов за влияние в Корее, Маньчжурии и портами Дальний и Порт-Артур. Это было самое настоящее «поворотное событие», которое во многом определило последующую трагическую судьбу не только России, но и многих других стран, став отправной точкой к Первой мировой и последующим военным конфликтам.

Сейчас практически забыты герои тех времен, защищавшие интересы не просто Российской Империи, которые несмотря ни на что (а были и ошибки в командовании, предательство, военно-техническая отсталость) — военные, инженеры-конструкторы, флотоводцы, работали на благо и на победу своей родины. Мы хотим увековечить память о тех событиях, реконструировать белые пятна истории, помочь стране вспомнить своих героев. Ведь знание и память о прошлом – это лучший залог от ошибок и неудач в настоящем и будущем.

Перед началом была отслужена панихида по всем погибшим в этой войне военачальникам, офицерам, чинам Российской Императорской Армии и Императорского Флота.

В конференции приняли участие с докладами:

Галенин Борис Глебович, писатель, историк

«Русско-японская война в истории России»

Акунов Вольфганг Викторович, р оссийский историк, журналист, переводчик-референт

«Медаль за бой «Варяга» и «Корейца» . В память подвига моряков Российского Императорского Флота».

Дождиков Антон Валентинович, кандидат политических наук, ведущий аналитик Центра анализа образовательных данных Федерального института развития образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

«Герои Русско-японской войны 1904-1905 гг»

По окончании конференции начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков вручил памятную медаль «Столетие Русской Голгофы» — за многолетние миссионерские и просветительские труды, служение Богу, Царю и Отечеству — известному церковному деятелю Сергею Андрияновичу Кирсанову.