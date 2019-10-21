Новости

 

 

Авторы

История

Вернуться на главную Подписаться на RSS рассылку

В Москве прошла конференция «Герои Русско-японской войны 1904-1905 гг.»

П.Т. Мальцев. Крейсер Варяг.
П.Т. Мальцев. Крейсер Варяг.
Октябрь 22
00:22 2019
Распечатать новость Поделитесь с друзьями

6 октября 2019 г. в молодежном историко — культурном центре «Особняк купца Носова» (г. Москва) прошла конференция «Герои Русско-японской войны 1904-1905 гг.»

Мероприятие было организовано Обществом ревнителей истории и культуры и Войсковой Православной Миссией.

Учредителями Общества являются Российская государственная библиотека для молодежи и РОО «Русское богатство».

Русско-японская война 1904-1905 гг. была не просто столкновением русских и японских интересов за влияние в Корее, Маньчжурии и портами Дальний и Порт-Артур. Это было самое настоящее «поворотное событие», которое во многом определило последующую трагическую судьбу не только России, но и многих других стран, став отправной точкой к Первой мировой и последующим военным конфликтам.

Сейчас практически забыты герои тех времен, защищавшие интересы не просто Российской Империи, которые несмотря ни на что (а были и ошибки в командовании, предательство, военно-техническая отсталость) — военные, инженеры-конструкторы, флотоводцы, работали на благо и на победу своей родины. Мы хотим увековечить память о тех событиях, реконструировать белые пятна истории, помочь стране вспомнить своих героев. Ведь знание и память о прошлом – это лучший залог от ошибок и неудач в настоящем и будущем.

Перед началом была отслужена панихида по всем погибшим в этой войне военачальникам, офицерам, чинам Российской Императорской Армии и Императорского Флота.

В конференции приняли участие с докладами:

Галенин Борис Глебович, писатель, историк

«Русско-японская война в истории России»

Акунов Вольфганг Викторович, российский историк, журналист, переводчик-референт

«Медаль за бой «Варяга» и «Корейца» . В память подвига моряков Российского Императорского Флота».

Дождиков Антон Валентинович, кандидат политических наук, ведущий аналитик Центра анализа образовательных данных Федерального института развития образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

«Герои Русско-японской войны 1904-1905 гг»

По окончании конференции начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков вручил памятную медаль «Столетие Русской Голгофы»  — за многолетние миссионерские и просветительские труды, служение Богу, Царю и Отечеству — известному церковному деятелю Сергею Андрияновичу Кирсанову.
Тэги
Российская империя
Страны
РоссияЯпония

Об авторе

Подняться вверх 📄Посмотреть все статьи автора

Похожие новости

Подняться вверх
Медаль за бой Варяга и Корейца. В память подвига моряков Российского Императорского Флота

Медаль за бой Варяга и Корейца. В память подвига моряков Российского Императорского Флота

Доклад В.В. Акунова на конференции «Герои Русско-японской войны 1904-1905 гг.» В славные анналы Российского Императорского флота навеки вошла одна совершенно особенная награда — круглая серебряная медаль на белой ленте с

Объявление

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Наиболее интересное

Соцсети


Реклама

Разные публикации

При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.

О нас

Сервисы портала

Использование информации

Партнёрство

Развитие сайта

2004 - 2019© 2019 Copyright Legatus theme. All Rights reserved.