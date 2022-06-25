В Казани осудили мужчину, который сжег свою подругу. Мужчина пил алкоголь с подругой в лесу у села Шугурово.

Когда находившаяся в состоянии опьянения Регина (https://vk.com/id598973985) упала и не могла передвигаться, злоумышленник поджег ее одежду. В результате потерпевшая скончалась от множественных ожогов лица, шеи и грудной клетки.

После этого поджигатель сам позвонил в полицию и сообщил, что нашел подругу мертвой. Однако затем признался в убийстве. Ранее его уже судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. В 2016 году он вышел на свободу по УДО.

Мужчину приговорили к 15,5 годам лишения свободы в колонии особого режима.