Главное из утреннего брифинга Минобороны России о спецоперации на 27 апреля:

— ракетами «Калибр» морского базирования на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожены ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами для ВСУ;

— ВКС России за ночь поразили 59 военных объектов Украины.

Среди них:

50 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники;

четыре склада с вооружением и боеприпасами в районах Червоного, Долгенького, Пашкова и Весёлого;

ЗРК «Бук-М1» в районе Славянска;

уничтожены свыше 120 националистов и 35 единиц бронетехники и автомобилей;

— ракетными войсками и артиллерией за ночь выполнены 573 огневые задачи.

Поражено: