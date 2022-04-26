В столице Приднестровья Тирасполе прогремели взрывы у Министерства госбезопасности. Здание было обстреляно из гранатомётов, к счастью, никто не пострадал. Также сообщили о серии взрывов в селе Парканы, атаке на аэродром возле Тирасполя и подрыве передающих антенн в районе посёлка Маяк. На фоне появления Приднестровской Республики в политической повестке это серьёзные и тревожные провокации.

На сегодня в Приднестровье объявлен максимальный уровень террористической угрозы. В городах появились блокпосты и начали строиться укрепления.