Горячие точки

В Приднестровье объявлен максимальный уровень террористической угрозы

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В столице Приднестровья Тирасполе прогремели взрывы у Министерства госбезопасности. Здание было обстреляно из гранатомётов, к счастью, никто не пострадал. Также сообщили о серии взрывов в селе Парканы, атаке на аэродром возле Тирасполя и подрыве передающих антенн в районе посёлка Маяк. На фоне появления Приднестровской Республики в политической повестке это серьёзные и тревожные провокации.
На сегодня в Приднестровье объявлен максимальный уровень террористической угрозы. В городах появились блокпосты и начали строиться укрепления.

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