Украина уничтожит Крымский мост?

В Кремле также прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не получал текстов с предложениями российской стороны по урегулированию ситуации. Вызывает вопросы, подчеркнул Руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, почему ему не докладывают о российских вариантах текста.

Представители ВСУ рассматривают возможность нанесения удара по Крымскому мосту, заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали», — сказал он во время выступления на киевской радиостанции. В Кремле такие угрозы назвали неприемлемыми. На заявление Данилова отреагировал и Дмитрий Медведев. «Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью», — написал зампред совбеза РФ в своем телеграм-канале.