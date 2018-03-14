Убийство Царской Семьи было ритуальным

1. «Черные раввины и белые талесы»

Но продолжим нашу Хронику. Вот, я поставил на своей страничке на Facebook-е старое видео нашего Народного стояния (митинга) у памятника Гренадерам героям Плевны. 1996 год. То есть 22 (двадцать два!) года тому назад. Появились комменты. Видео понравилось Сергею Фомину, а Слава Демин даже написал:

– Да, давно это было. Иных уж нет, а те далече!..

И действительно. Вот стоит и молится с закрытыми глазами с иконой Казанской Божией Матери в руках Юрий Петрович Копосов. Его уже давно нет среди нас… Вот в очках на веревочке, чтобы не упали, другой великий подвижник Вячеслав Федорович Заблоцкий. Этот, слава Богу, жив. Женился, и несколько остепенился. Насколько вообще может «остепениться» такой блаженный юродивый как Слава. А рядом с ним, в темных очках, читает Акафист Пресвятой Владычице нашей Богородице Державной Алексей Николаевич Иванов. Шел в поликлинику, и прямо на улице упал и умер. А вот благоверная супруга Владимира Николаевича Осипова – Наталья Леонидовна. Её нет с нами уже лет 10-ть, если не больше… А вот с очень оригинальной акцентировкой, громко, вслух, читает Акафист отец Анатолий. Большой, я вам скажу, чудила. Что-то его тоже давно не видно. Может, и он уже на Небесах?.. Дело в том, что все эти люди – точно: или уже на Небесах, или же будут там – и вот так же будут стоять и читать Акафист Пресвятой Богородице. Только над головой у всех будет, если не нимб, то просто свечение – ведь добрые же все люди, и наивные – истинно Христианские души . . .

А потом идут кадры самого митинга. Но о них я напишу уже в следующих главах, а сейчас вернемся к Цареубийству.

«В книге Бунича, – пишет в статье «Отсечение Царских голов – это часть изуверского ритуала» Елена Михина, – есть ещё одно обстоятельство, которое, если его перевернуть «с ног на голову», открывает нам интересные факты. В своей книге Бунич старается реабилитировать Юровского, которому приписывается письмо к Сталину, где Юровский «уверяет Сталина в том, что он не убивал Царскую Семью… Убийство, а вернее, похищение Царской Семьи в книге приписывается некоему немецкому еврею Фоксу, который прибыл со своею командой и полностью руководил всем, что происходило в Ипатьевском доме. Если из рассказа Бунича отбросить всю галиматью с «похищением», – пишет далее Елена Мишина, – то получается, что накануне убийства в Ипатьевский дом прибыла специальная команда во главе с каким-то уполномоченным из Москвы, посвященным в оккультную (масонскую) степень, который руководил убийством Царской Семьи».

Далее идет пункт 2.3. «Ещё был «еврей с черной как смоль бородой» – человек определенно духовного посвящения».

«Здесь, – пишет Елена Мишина, – мы обнаруживаем ряд свидетельств, которые указывают на обстоятельство, что среди убийц был ещё некто, чья роль до сих пор остается абсолютно неизвестной. Один источник называет этого человека «евреем с черной как смоль бородой», другие «раввином», но общая совокупность свидетельств указывает, что это был человек «определенного духовного посвящения».

Другие свидетели указывают, что «не доходя двух верст до Четырех Братьев, в узком месте дороги навстречу нам попал грузовой автомобиль; на нем сидели три или четыре красноаремейца, – они везли (sic!!! – Л.Д.С-Н) две или три бочки с железными обручами, черные из под сала или керосина».

Далее в этой очень интересной статье читаем: «В пятницу утром Карлуневы опять пошли на покос приблизительно в том же месте, где накануне встретились два автомобиля, и в этот день встретился легковой автомобиль «с шарами». На нем сидели четыре или пять красноармейцев. Затем Карлуневы прошли Четырех Братьев, и в полверсте от того места в лесу на повороте-тропе с покоса Костоусова в лесочке стоял фаэтон с кучером на гнедой лошади. Около экипажа стояли два господина, солидные, с черными усами, в черных шляпах, в черных накидках. В руках одного господина был белый сверток длинной в пол-аршина, как будто бы скатерти… Внешний вид «двух господ», которых встретили Карлуневы, весьма напоминает иудейских (хасидских) раввинов: черные шляпы, черные накидки… Особое внимание следует обратить на длинный белый сверток в руках неизвестных. Как пишет Е.Э. Носенко: «К талмудической эпохе восходит также предписание надевать белую одежду (Kittel). Белый цвет у древних евреев нес двойную семантическую нагрузку – это был цвет ритуальной чистоты, праведности и одновременного траура, напоминания о смерти. В иудейской религии есть особый ритуал, когда во время молитвы, в определенные моменты, мужчины покрывают голову особой тканью, называемой «талит». Ткань эта белого цвета. Этот ритуал происходит несколько раз в году, по большим праздникам. Покрывать свою голову талитом могут только иудеи из колена коэнов (священников, – Л.Д.С-Н), то есть потомки людей, зажигавших в иудейском храме священный огонь. Иудеи считают, что «только они (коэны, – Л.Д.С-Н) могут общаться с Богом»…

«Как мы помним, – продолжает Елена Мишина, – 18 июля траурный день в иудейском календаре (Тиша – бэ – Ав). Два «неизвестных господина» в черных накидках и с белыми свитками в руках могли быть духовными лицами, осуществлявшими некий ритуал на месте уничтожения Царской Семьи». И дальше Елена Мишина пишет на наш взгляд очень важную вещь:

«Здесь невольно вспоминается то обстоятельство, что тела убитых в Доме Ипатьева были завернуты в белые простыни, обстоятельство, которое было отмечено многими обвиняемыми и которые затем подменялись в «воспоминаниях» участников преступления на «одеяла» и «сукно»»…

Да, верно, простыни, в которые, кстати, заворачивали тела заколенных Царственных Мучеников – куда-то потом делись из воспоминаний. А ведь в эти белые простыни собирали Священную Царственную Кровь. А потом эти пропитанные Кровью белые простыни сжигали на Ганиной Яме, превращая их в пепел, и часть пепла тут же сыпали на принесенные яйца, и ели эту ритуальную жертвенную пищу. А в это время в привезенных «черных бочках», облитые серной кислотой и погруженные в бензин, горели разрубленные (расчлененные) останки Святых Царственных Мучеников. А головы Их, в залитых спиртом стеклянных сосудах, уже ехали в поезде «Екатеринбург – Москва», для предъявления Свердлову . . .

Сам же, я думаю, что в руках этих «Черных человеков» были не талесы, а именно простыни («скатерти»). Впрочем, что ж, может и талесы. Ясно только одно. Убийство Царской Семьи, конечно же, было ритуальным. Но ритуал был не чисто еврейским. К нему примешивается сатанинский ритуал – черной мессы – отсюда расчленение трупов. Хотя ведь и древнееврейский иудаистский ритуал требует сжигания жертвенных животных, «вне стана». Что и было проведено в лесу у Ганиной Ямы, недалеко от урочища Четырех Братьев . . .

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2. « Дискуссия о Цареубийстве »

Дискуссия о Цареубийстве – т.е. было ли оно «ритуальным» и если было, что это был за ритуал? – продолжается. И чтобы нам не говорила Церковная комиссия о «большевистском ритуале», все понимают, что этот «эвфемизм» тут употреблен, как говорится «для отвода глаз»… Серьезные же исследователи предлагают свои версии расшифровки ритуала и, прежде всего, знаков и цифр, оставленных на стене и на подоконнике и про самый «первоисточник» двух строк из еврейского поэта. Вот ещё одна интересная статья про самого автора надписи на стене подвала – Генриха Гейне:

«На обоях южной стены»

Виктор Корн, Русская народная линия, 28.05.2013

К надписи из Гейне в Ипатьевском доме …

Царское Дело содержит целый ряд вопросов, до сей поры не имеющих ответа, к которым относится авторство надписи на немецком языке, сделанной на обоях южной стены той комнаты, в которой было совершено невиданное в мировой истории преступление — убийство Русского Царя и Его Семьи. «Это 21-я строфа известного произведения немецкого поэта Гейне «Belsazar». Она отличается от подлинной строфы у Гейне отсутствием очень маленького слова «aber», то есть «но все-таки» – пишет следователь Н.А.Соколов, приведя текст надписи и объясняя причину отсутствия в ней этого слова.

«Belsatzar ward in selbiger Nacht

Von seinen Knechten umgebracht

«Тот, кто сделал эту надпись, знает произведение Гейне наизусть» — делает он вывод. В сноске Н.А.Соколов приводит перевод этой строфы: «В эту самую ночь Валтасар был убит своими холопами».

Вопросу написания имени вавилонского царя Belsazar — Belsatzar было уделено немало внимания, как людьми, прочитавшими эту надпись тогда, так и в дальнейшем ее исследователями. Все они обратили внимание на присутствие в имени вавилонского царя буквы «t», что можно объяснить только тем обстоятельством, что в те годы — конца 19-го, начала 20-го веков — привычным написанием в текстах этого произведения было имя Belsazar. Этот факт подтверждает директор Института Генриха Гейне в Дюссельдорфе Берндт Кортландер в ответе от 5 октября 2011 года на письмо автора …»

Далее эту интереснейшую статью Виктора Корна читайте: http://ruskline.ru/analitika/2013/05/28/na_oboyah_yuzhnoj_steny/

Заканчивает свою статью Виктор Корн так:

«Представляется не имеющими смысла инсинуации на тему написания имени вавилонского царя, до настоящего времени встречающиеся в публикациях по Царскому Делу. То, что было простительно первым комментаторам этой надписи, в нелегких условиях гражданской войны не имеющих возможностей для более глубокого изучения этого вопроса, недопустимо современным исследователям, пытающихся заработать известность на «экстравагантных» версиях. Эта тема, как и любая другая из Царского Дела, требует осторожного, внимательного и бережного к ней отношения.

Установление же авторства самой надписи, сделанной неким лицом, близким к окружению организаторов или исполнителей этого изуверского преступления, по своему разумению или исполнившим чужую злонамеренную волю, остается задачей для исследователей Царского Дела» – заканчивает свою статью Виктор Корн.

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А вот его же статья, продолжающая тему ритуального убийства:

Магические числа и таинственные знаки

Виктор Корн, Русская народная линия, 04.04.2017

Ритуальное убийство или политическая акция? …

Вступление

«До сих пор для многих неясен и не разрешен вопрос: была ли казнь царя и его семьи ритуальным убийством, или же эксцессом революции и политической акцией? Этот вопрос имеет ключевое значение для понимания совершившихся событий. Какие силы устроили революцию? Имеет ли она мистическое основание? Вынашивались ли эти планы в оккультных союзах, имевших свой культ и обряды? Действовали ли здесь антихристианские, демонические силы? Или же революция это социальное явление, болезненный переход от одной политико-экономической структуры к другой, который не происходит без поломок и перегибов?».

В этих словах архимандрита Рафаила (Карелина) – замечает Виктор Корн – православного священнослужителя, богослова, миссионера, духовного писателя выражена суть проблемы, решению которой посвящен, представленный вниманию участников конференции, доклад:

«Чернилами чёрного цвета…»

В протоколе осмотра в апреле 1919 года в доме Ипатьева комнаты убийства Царской Семьи следователь Н.А.Соколов указал: «На самом краю подоконника чернилами чёрного цвета, весьма, толстыми линиями сделаны одна под другой три надписи: «24678 ру.года»,«1918 года»,«148467878 р», а вблизи их написано такими же чернилами и тем же почерком «87888». На расстоянии полувершка (2,2 см — В.К.) от этих надписей на обоях стены такими же чернилами написаны какие-то знаки, имеющие следующий вид…».

В первом издании книги Соколова на французском языке, вышедшей в 1924 году, автор так сообщает об этом: «На той же стене я обнаружил надпись, состоящую из четырех символов и серии цифр. Несмотря на то, что существует несколько интерпретаций, смысл таинственной надписи (выделено мною — В.К.) до сих пор сокрыт»…

Продолжение статьи Виктора Корна читайте: http://ruskline.ru/analitika/2017/04/04/magicheskie_chisla_i_tainstvennye_znaki/

Заканчивается же его статья так:

«Вывод из расшифрованной цифровой составляющей четырех знаков, оставленных на месте преступления, в комнате убийства: «Здесь, с целью «окончание эволюции созидающего принципа»- разрушения государства и христианства принесен в жертву Царь и Царская Семья».

Заключение

Вспомним из Нового Завета слова святого благовествования от Марка(4:22): «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаённого, что не вышло бы наружу». И там же слова, выражающие поразительное совпадение происходящего на Голгофе в тот день распятия Спасителя: «И была надпись вины Его: Царь Иудейский» (15:26) и в комнате убийства Царя Русского,

с оставленной в ней надписью из таинственных знаков.

Таким образом, мы наблюдаем реконструкцию богоборческими силами, совершившими ритуальное убийство Царя и Царской Семьи, того, главного в истории человечества, события двухтысячелетней давности. Тогда, на Голгофе «надпись вины Его» была исполнена на трёх языках: «написано было по-

еврейски, по-гречески, по-римски» (от Иоанна:19:20). В Ипатьевском доме надпись отличалась тем, что третьим языком, на этот раз, стал самаритянский.

Возможно ли, чтобы все изложенное выше, сделавшееся явным в том тайном, которое несут в себе магические числа и таинственные знаки, было не вышедшим наружу потаённым, а явилось простой игрой случая — «расчетами на подоконнике» и рядом с ними «пробой пера на обоях»? Не являются ли эти версии причин появления надписей в комнате убийства Царской Семьи своего рода «пробой» на отсутствие здравого смысла в современном обществе? Как далеко зашло оно в своем представлении об уровне культуры образованных русских людей в Царской России, как и в навязанном «советскому» обществу стереотипе её «нищеты».

В заключение автор статьи приводит слова архимандрита Рафаила (Карелина):

«Теперь находятся люди, которые хотят доказать, что смерть царя это не деяние сатанинских сил, а эксцесс революции. Эти люди, внешне примирившиеся с канонизацией царской семьи, хотят ее лишить в глазах народа славы мучеников, и заставить современников забыть о тех демонических силах, или, если угодно, существах, которые вовсе не убраны с дороги истории, а только затаились и дожидаются своего часа».

Виктор Корн, 7 декабря 2011 — 6 января 2012 года».

Далее, в примечаниях автор пишет:

«1. Убийца Помазанника Божьего большевик Юровский, перешедший в протестантство еврей, не перестал от этого быть евреем, но перенял от новой веры «не почитание святых», иначе говоря, цареубийца — это Богоборец, не имеющий ничего святого за душой враг православия и как еврей, и как протестант, и как большевик.

Продолжение «Примечаний» читайте также на: http://ruskline.ru/analitika/2017/04/04/magicheskie_chisla_i_tainstvennye_znaki/

Заканчиваются же «Примечания» так:

Центр изучения религий РГГУ, производивший, спустя шесть лет после опубликования «Проверки версии…», экспертизу, опроверг вывод следствия о «пробе пера», указав, что знаки «представляют собой криптограмму», что «надпись Энелем прочитана неправильно, с привлечением некаббалистических кодов (греческий алфавит, символические изображения)».

Вот вывод экспертов: «Убийство царя Николая II и его семьи не было ритуальным убийством в рамках иудаизма, поскольку в рамках иудейской религии не может быть ритуальных убийств в той же мере и по тем же соображениям, как и рамках христианской религии».

Таким образом, вопрос ритуального убийства Царя и Царской Семьи «в рамках» одной из сект нетрадиционной иудейской или другой религии, а также изуверских сект, не имеющих отношения ни к одной из религий, был оставлен экспертами открытым.

Виктор Корн, 10, 11 июля 2013 года».

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А вот ещё одна интересная статья на интересующую нас тему:

Цареубийство — неразгаданные тайны

Валерий Шамбаров, 19.07.2017

В январе 1918 г. в Екатеринбурге инженер Ипатьев купил дом купца Шаравьева. Сам этот факт не вписывается в логические рамки. В январе 1918-го никто в России недвижимость не покупал! От нее избавлялись, домовладельцев уже приравняли к «буржуям». Взять денег на покупку было негде, банки национализировали. Те, кто сохранил наличность, обращали ее в золото, драгоценности, валюту. Но город был «вотчиной» Свердлова. Здесь верховодили его близкие подручные: Белобородов, Голощекин, Войков, Юровский, Сыромолотов, Чуцкаев. А Ипатьев был приятелем Войкова — до поры до времени. В апреле тот же Войков потребовал от него выехать. И следы Ипатьева исчезают, будто его и не было. Но если учесть, что цареубийцы были связаны с масонством, загадка находит объяснение. Здание специально сделали «домом Ипатьева». Чтобы замкнуть магический круг между Ипатьевским монастырем, где началась династия Романовых, и местом ее завершения.

Продолжение статьи читайте: http://ruskline.ru/opp/2017/iyul/19/careubijstvo_nerazgadannye_tajny/

Впрочем, таких статей в Интернете море, и из них можно составить многотомник. Поэтому давайте далее, как говорится, «скрупулёзно» их разбирать. Пока же, выразим лишь одно суждение. Часто, такие суждения куда как ближе к истине и к реальной «Исторической правде», чем все заключения всех экспертов с большими титулами и научными званиями. Ибо всегда интересна живая мысль, а не подробные расчеты и доводы тех, кто стремится подвести «научную базу» под заранее предложенную им позицию . . .

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3. «Еврейский раввин и немецкий поэт»

Сегодня, в интернете всё сильнее набирает обороты дискуссия между «реалистами», типа Анатолия Степанова, следователя Владимира Соловьева и философа Виктора Аксючица, с одной стороны, и «мифологами» или «мифологистами», типа историков Сергея Фомина, Леонида Болотина, Петра Мультатули и др. Причем дискуссия эта разгорается не только вокруг: «где сжигались тела Царственных мучеников» и «сжигались ли они вообще», но и вокруг искаженной 21-й строфы из стихотворения Гейне «Вальтазар» и расшифровки Вильтоном – Энелем «каббалистической надписи» на стене Ипатьевского подвала. Вот, недавно появилась обстоятельная статья Аксючица в поддержку позиции следователя Соловьева, против позиции следователя Соколова и против расшифровки Энеля-Скорятина. А другие авторы, наоборот, считают, что расшифровка Энеля точна. Вот, что в краткой заметке «Какие четыре ЗНАКА оставили РЯДОМ с надписью из Гейне на месте расстрела Царской Семьи и ЧТО они ОЗНАЧАЛИ?» пишет некто под ником Джонатан Ливингстон Просветленный:

«Наиболее убедительную расшифровку дал находящийся в эмиграции русский ученый-лингвист М. Скорятин. Он пишет:

«Эти значки являются тройной еврейской буквой «ламед», написанной на трех языках: древнееврейском, самаритянском и греческом («лямбда»). Энель – Скорятин утверждал, что эти три языка в понятиях каббалистов «достойны быть выразителем божественного откровения». Тройное начертание «лямеда», считал Энель, сделано человеком, владевшим черной магией. Этот человек сделал надпись как бы «вверх ногами»…

Одновременно три из четырех знаков обозначают «некам» (месть). Вскоре Воскресенскую площадь, что перед Ипатьевским домом, переименуют в Площадь народной мести»…

Дальше автор горестно восклицает: «Ритуальные еврейские трубы гудят над нашей истерзанной Родиной уже почти столетие, повсюду сопровождая разрушение и смерть… Между прочим, руководитель расстрела Юровский (он же первым выстрелил в Царя) был внуком раввина»…

Дальше читаем в «комментах»:

«Кому же принадлежит авторство зловещих надписей? Следствие установило, что вечером 5 / 18 проехал через железнодорожный переезд в Коптяки легкий автомобиль с шестью молодыми солдатами и одним штатским, по описанию видевших, «с черной как смоль бородой»…

Как установило следствие из опроса свидетелей, «в Екатеринбург из Центральной России прибыл специальный поезд, состоявший из паровоза и одного пассажирского вагона. В нем приехало лицо в черной одежде, похожее на иудейского раввина. Это лицо осмотрело подвал дома (т.е. место ритуала). О неизвестном еврее «с черной как смоль бородой» пишут Дитерихс и Вильтон. Он был важным лицом, прибыл с собственной охраной из 6-ти солдат.

Доказательством его присутствия стал и найденный в камине дома Ипатьева незаполненный бланк на идиш – бланк органа центрального комитета еврейской коммунистической организации в Москве. Той самой, созданной под эгидой Свердлова на Варварке.

Очевидно, «инспектор» проверил готовность местных сил.

… В помещение, где произошло убийство, вошли другие люди для исполнения каббалистических ритуалов. О.А. Платонов считает, что это были неизвестный раввин, Юровский и Голощекин: «Какие ритуальные танцы они совершили на месте злодеяния, нам неизвестно, но после их ухода на южной, обращенной к храму Соломона, стене комнаты, где погибла Царская семья, остались две надписи, объясняющие значение совершенного здесь ритуала».

Впрочем, к этой оставленной раввином каббалистической надписи мы обратимся еще не раз. А пока давайте вернемся к строке из «Вальтасара» Генриха Гейне. Известный историк еврейского народа Грец говорит, что Гейне «только кажущимся образом принял христианство, как (sic !!! – Л.Д.С-Н) враг, который берет в руки чужое знамя, чтобы тем более навредить и погубить своего врага».

А вот перед нами материал из «Свободной русской энциклопедии «Традиция»:

«… В этой комнате под цифрой II Сергеев обнаружил на южной стене надпись на немецком языке:

Belzatzar ward in selbiger Nacht

Von seinen Knechten umgebracht

В эту самую ночь Валтасар был убит своими холопами.

Это 21-я строфа известного произведения немецкого поэта Гейне «Belzatzar». Она отличается от подлинной фразы у Гейне отсутствием очень маленького слова: «aber», то есть «но всё-таки»…

А вот что по этому поводу читаем на сайте Rosh Mosoh,a «Апокалипсис 1,6» в статье «Пир Вальтасара», опубликованной 22 октября 2014 года:

«На южной стене подвальной комнаты, в которой было совершено убийство, следователь Сергеев обнаружил надпись, сделанную на немецко-еврейском жаргоне: «Belzatzar ward in selbiger Nacht / Von seinen Knechten umgebracht».

Стремление отрицать ритуальную подоплеку во всех случаях преступлений с участием евреев доходит до смешного особенно в научных работах светских историков, претендующих на звание специалистов по конспирологии. Так один из исследователей темы цареубийства с неподдельным недоумением заявляет: «Ведь расстреливали же за что-то и царских детей, и убивались по гораздо меньшим поводам сотни тысяч других детей того же возраста в то жестокое время, и едва ли убийцы углублялись при этом в сложнейшую метафизику (хотя начертал же что-то там такое про Вальтасара кто-то из убийц в Ипатьевском доме!)» (В.Брюханов, Трагедия России. Цареубийство 1 марта 1881 года, М., с.140)».

Продолжение статьи читайте: https://rosh-mosoh.livejournal.com/29332.html

Свою статью Rosh Mosoh заканчивает так:

«Исходя из обоюдоострого характера той невидимой брани, которую подвижники ведут с демонами и приверженными им людьми, всякое оружие, направляемое нечестивыми против христиан, может быть обращено на них самих. «И сами нападающие на род человеческий не менее употребляют труда, усиливаются, чтобы возмогли одержать над всяким ту победу, какой желают, чтобы не пало на них то посрамление, которое осталось бы на нас, если бы мы были поражены ими» (Св. Иоанн Кассиан). Сказанное в полной мере относится и к нападающим с помощью каббалистических начертаний, которые силой Божией обращаются на нападающих, как и иные Страсти Христовы, или Честный Крест.

Перечисляя действенные средства для охранения себя от нападения демонов, авторы «Молота ведьм» замечают: «Большую предохранительную силу для мест, людей и животных имеют слова победного титла нашего Спасителя, если они на четырех частях какого-либо места написаны: «Иисус Назарянин Царь Иудейский». Не таково ли значение для почитающих память Царственных мучеников и каблограммы, начертанной на стене Ипатьевского подвала цареубийственной рукой.

Николай Козлов

( 4 comments )

(Anonymous) Jan. 11th, 2015 06:24 pm (UTC) Здравствуйте!спасибо вам за ваш цикл.у меня возник ворос,если позволите,известен ли вам факт передачи представителям английского правительства документов по делу Семьи(от генералаДитерихса)?если да,то покакой причине на ваш взгляд?с ув. Дмитрий.

rosh_mosoh Jan. 11th, 2015 08:24 pm (UTC) Переданы были, кажется, копия соколовского дела и все вещдоки (которые сохранились в пути). Передали также собаку спаниеля Наследника Цесаревича Джоя, что представляется фактом более любопытным, чем передача документов.

(Anonymous) Jan. 12th, 2015 05:13 am (UTC) Спасибо .если позволите,еще пару вопросов задам.как вы считаете,британский след-это заказчики или исполнители всего процесса?с ув. Дмитрий

rosh_mosoh Jan. 12th, 2015 07:16 am (UTC) Трудно сказать, м.б. выгодоприобретатели…

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Всем этим работам противостоит статья противника версии о ритуальном убийстве, философа Виктора Аксючица, которая так и называется: «О версии так называемого «ритуального убийства». Четверг, 7 декабря 2017 года. То есть прямо на следующий день, после того, как Трамп объявил Иерусалим столицей Еврейского государства…

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III. «Зеленый Дракон» Сергея Кургиняна»

Впрочем, есть и другие, не только Аксючицко-Соловьевские версии убийства в Ипатьевском подвале. Каких только нет! Например, известный Красный режиссер Сергей Ерванович Кургинян уверен, что Царскую семью убил… Зеленый Дракон! Не рептилия, конечно, а тайный Германский Орден. Об этом ещё в сентябре 2008 года на сайте «Орден Дракона – Дракула» была помещена, написанная мною глава под названием «Помни, помни эти фамилии!..» Привожу её здесь полностью:

“Помни, помни эти фамилии!..”

В 33-м номере “Завтра” Сергей Кургинян пишет:

«Как я уже сказал ранее, Тальберг входил в некие прогерманские (точнее было бы сказать, остзейские элитные группы. А также в разного рода организации, отнюдь не сионистского, а диаметрально противоположного характера”. И далее начинается самое интересное: “часть моих (Кургиняна, – И.О.) дальних родственников имела причастность к остзейской аристократии и знала её изнутри. А другая часть родственников ненавидяще шептала (тут автор явно оговорился, нужно бы написать “шипела”), называя остзейские фамилии (Унгерн, Будберг, Тальберг и другие): По-о-о-мни, по-о-о-мни эти фамилии! Помни, как только подобная нечисть создаёт “СОЮЗ РУССКОГО НАРОДА”, – империя кончается»…

Дальше Кургинян пишет, что эти другие родственники “не были комиссарами, более того, они были глубоко воцерковлёнными людьми… А также людьми вполне не чуждыми определённым фобиям (читай “антисемитизму” – И.О.), которые я не разделяю. Но это были вполне адекватные и вполне компетентные люди” (думается, что всё-таки они были евреями, хотя, кто знает, может и жидофилами-шаббесгоями. Тогда таких много было. – И.О.).

“Мир праху их. – пишет Кургинян, – А также праху тех, кто ими назван. Не будем будить злых духов истории”. (Последнее что-то не получилось, во всяком случае ненависть к Унгернам, Тальбергам и “Союзу Русского Народа” так и сквозит. Да что сквозит – прямо клокочет в этом шипящем шептании. – И.О.). И далее тот же мотив, причём, весь большими буквами: “ВОПРОС О ТОМ, НА КОМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛЕЖИТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ГИБЕЛЬ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ – КРАЙНЕ НЕ ПРОСТ. СВОДИТЬ ЕГО К ОБЫЧНОЙ АНТИСЕМИТСКОЙ ПРОПИСИ ГЛУПО, ПОШЛО И НЕДОСТОЙНО” (??? – И.О.).

МЫ ХОТИМ ГЛУБОКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА? Если хотим – не избежать вопросов весьма болезненных (ну да: то “покаянщики” нам говорили, что Царя и Семью убил ВЕСЬ РУССКИЙ НАРОД, – “Кайся, кайся, народ русский, в страшном грехе Цареубийства. Это ты, ты! – убил Царя и его Семью…”, а теперь Кургинян говорит, что убил “Зелёный Дракон”, т.е. “остзейские немцы, которые и создали “СОЮЗ РУССКОГО НАРОДА” (?!! – И.О.).

Так вот, если мы хотим “глубокого разбирательства, – не избежать вопросов весьма болезненных, не только для НАРОДА (какого? – И.О.), но и, в первую очередь для тех семей, которые так или иначе позиционировали себя по отношению в династии Романовых в целом и её отдельным представителям в частности. И нам понадобится мудрость, сдержанность, терпение – чтобы, проведя разбирательство до конца, не взорвать общество. Не породить нечаянную распрю, которая воспроизведёт не только старую, советскую, но и совсем-совсем старую… (ересь жидовствующих, что ли? – И.О.). Что абсолютно неприемлемо в таких разбирательствах – так это примитивизм и пошлость…” (т.е. опять же “антисемитизм” – И.О.).

Ну что же, убили конечно не евреи, а немцы, точнее, как утверждает Сергей Кургинян, тайный эзотерический германский орден “Зелёный Дракон”. Только не совсем понятно – почему Императрица на обратной стороне иконы пишет по-английски. А почему не по-немецки, если Орден немецкий? Или не по-французски, если это послание к умершему “другу Семьи” месье Филиппу? Да, вопросов очень и очень много. И среди них ещё четыре главных.

Еврейскую каббалистическую надпись на стене подвала – Дракон оставил? Стихи еврейского поэта Гейне, переделанные ещё более по-еврейски, – немцы написали? До сих пор не расшифрованный, тоже каббалистический, ряд цифр – Унгерн с Тальбергом оставили? Гамматический Крест, или “Свастику”, кто начертал? – Всегда считалось, что именно Александра Феодоровна. Ибо этот защитный оберег часто применялся ею на книгах, вещах и даже на капоте Царского автомобиля. А может его там Карл Хаусхофер начертал? А почему бы и нет? Ведь Дракон же! А у Дракона есть крылья, и он может перемещаться во времени и пространстве. Вот Дракон всё это и нарисовал. А вы говорите, евреи! Да не было там никакого раввина с чёрной как смоль бородой. Всё это выдумки обезумевших конспирологов и сумасшедших антисемитов. И мы, – то есть Кургинян и Ко, – будем с этим бороться. До последнего издыхания…

Ибо, конечно, виноват “Дракон”,

А евреи – почти что жертвы.

А сказку про полный германский вагон

Придумал философ Беркли.

Тёмный “эмпириокритицизм”

Ведь, изобрёл философ!

Ну ничего: всех идейных убийц

Скоро повесят матросы.

Скоро философам всем конец.

Беркли, Богданов, Базаров…

Скоро ответит им Ленин-отец,

И больше не будет базаров.

Эзотерический меч подняв,

Царя истребили немцы,

Но после евреев во всём обвинят:

В подвалах ЧЕКИ, и в Лиенцах…

Нет, это он – “Зелёный Дракон” –

Царскую кровь тогда пролил,

Дракон осквернил Царственный трон,

Как то и предвидел Кроули.

И Папюс предвидел, и мэтр Филипп

Знал кто такой Распутин,

И то, что за “старцем” этим стоит

Исчадье зелёной жути!

Карл Хаусхофер – зелёный бес –

Спланировал Цареубийство! …

И страшно качался тевтонский лес,

И Кургинян витийствовал :

«– Ведь Ленин и Свердлов здесь не причём !

Они всем добра хотели !

А что Царевен проткнули штыком, –

Так это “драконы” зверели !

То русские мстили за муки царю –

Кровавому Николашке!

А Дракон им кричал: “Отблагодарю!”

И рвал на себе рубашку…

А Свердлов земные поклоны бил,

Дзержинский писал декреты:

“Дракона, который царя убил

Поймать и призвать к ответу!”

Так что во всём виноват “Дракон”, –

Германский “Дракон Зелёный”,

А Ленин, – узнал когда, – был взбешён,

И плакал перед иконой…

Он ненавидел свой страшный век, –

Наш добрый великий Гений…

И сто миллионов живых человек

Укокошил Дракон, а не Ленин» …

10 сентября 2008 года, среда, 18-50

Вот так-то, братья и сестры! Не «раввин с черной как смоль бородой», и не Ленин со Свердловым, а тайный германский сатанинский Орден «Зеленый Дракон»! Что только наши борцы с «древним наветом» не придумают, чтобы вывести из-под удара «еврейский элемент». Ведь евреев представлял один только Юровский, да и то, он не стрелял, а лишь приговор зачитывал. Да что там, он и евреем-то не был, так как, живя в Германии, принял лютеранство. То есть был уже Христианином, а не Евреем – иудаистом. Да и остальные все – Ленин, Свердлов, Дзержинский… Какие же они евреи?! Все трое исповедовали так называемый «интернационализм», где уж точно нет ни эллина, ни иудея, ни раба, ни капиталиста, а есть лишь вненациональный, даже анти-национальный Всемирный Пролетариат – т.е. между-народный союз рабочих и крестьян, ведомый верхушкой этого пролетариата – партией профессиональных революционеров-большевиков, которую в России представляла РСДРП(б). Правда состав этой самой верхушки, или «головки» был на 90 %, а то, порой, и на 99 % еврейский. Но это только потому, что евреи традиционно, всю человеческую историю идут впереди отсталого и косного человечества, стараясь его как горьковский Данко вывести из темного леса невежества…

Вот такая на сегодняшний день восстает перед нами картина. Одни – и среди них Сергей Фомин, Андрей Щедрин, Леонид Болотин, Петр Мультатули, Олег Платонов, Виктор Корн, Валерий Шамбаров, Юрий Григорьев, Андрей Мановцев, Виктор Саулкин, Константин Душенов и ещё ряд писателей и историков утверждают версию ритуального черно-магического убийства, а другие – такие как следователь Владимир Соловьев, философ Виктор Аксючиц, Сергей Кургинян и иже с ними категорически против каббалистического ритуала, утверждая, что убийство Царской Семьи было чисто политическим, а если и был «ритуал», то он носил чисто «символический» большевистский характер, или, на худой конец, – это был заговор такой оккультной организации как германский «Зеленый Дракон»…

Мы уверены, что и дальше эта дискуссия будет только нарастать, и обе группы всегда будут оставаться при своем мнении. И много ещё интересного произойдет на этом поле мистической брани, пока, наконец, восторжествует Правда. И Правда эта будет Правдой Божией. Восторжествует же она только в самом конце, когда «времени больше не будет». И тогда мы все наконец увидим, что, конечно же, правы были те, кто считал, что убийство Царской Семьи, конечно же, было черно-магическим каббалистическим кровавым ритуалом, и если к нему и причастен какой-то Дракон, то исключительно тот, который описан в последней книге всех времен – то есть в Апокалипсисе, или Откровении Иоанна Богослова.

Глава Союза Православных Хоругвеносцев,

Председатель Союза Православных Братств,

Предводитель Сербско-Черногорского

Савеза Православних Барjяктара

Леонид Донатович Симонович-Никшич

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