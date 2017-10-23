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Святая гора Афон для лиц с ограниченными возможностями

vmeste-s-otcom-iosifom
Октябрь 23
01:47 2017
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Автор: Монах Савва

Вероятно, многие больные люди хотели бы посетить Афон, ведь это Святой Удел Пресвятой Богородицы и место подвига многих великих святых. Но доступен ли он для инвалидов? Монах-колясочник Савва: «Исходя из собственного опыта, могу ответить утвердительно – да, доступен». Отчёт о поездке…

Между тем, российское социально-ориентированное предприятие ООО «Инновационная мастерская Отче Савва» ставит своей задачей сделать посещение Святой горы Афон для лиц с ограниченными возможностями ещё более доступным. С этой целью планируется создать сетевой ресурс «Афон для всех» и обратиться к благотворительным фондам, общественным организациям и крупным финансовым структурам с просьбой найти возможность помочь больным людям, имеющим горячее желание совершить паломничество к афонским святыням, осуществить их заветную мечту.

В свою очередь, «Инновационная мастерская Отче Савва» готова оказать содействие в оснащении «Странноприимного дома имени святого Иоанна Русского» при монастыре Эсфигмен подъёмными устройствами и другими вспомогательными техсредствами.

Всем, кому интересна данная идея, и кто готов приложить какие-то усилия к её реализации, просим присылать свои предложения на адрес компании.

Существует предание, что Матерь Божья, записывает имена всех тех, кто посетил Её святой удел и молится за них. Попасть на Святую гору — великое счастье, а для больного человека счастье вдвойне. И тот, кто в этом ему поможет, очевидно, не останется без награды свыше.

Тэги
АфонПравославие
Страны
ГрецияРоссия

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