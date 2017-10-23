Святая гора для лиц с ограниченными возможностями

Вероятно, многие больные люди хотели бы посетить Афон, ведь это Святой Удел Пресвятой Богородицы и место подвига многих великих святых. Но доступен ли он для инвалидов-колясочников?

Исходя из собственного опыта, могу ответить утвердительно – да, доступен. А заболевание у меня не шуточное, ни много ни мало — прогрессирующая мышечная дистрофия, или, проще говоря, СМА. За плечами уже 40 лет, что для этого коварного недуга многовато. Голова держится плохо, спина ослаблена, руки не шевелятся, однако, с Божьей помощью, при поддержке друга и добрых людей очередное паломничество в 2017 году выдержал. И я не один такой смелый, потому что, посещая монастыри, встречал ребят в инвалидных креслах из Польши, Сербии и России.

Конечно, Афон не маленький курортный Кипр, где каждый храм доступен для колясочников. Здесь совершенно другие масштабы, историческая архитектура, да и рельеф местности гораздо круче, поэтому место для подвига всё же есть. Например, когда ехали с экскурсоводом на джипе (тут это самый распространённый транспорт), мне было тяжело держать голову во время крутых спусков и подъёмов её приходилось поддерживать другу. Зато физическая нагрузка щедро компенсировалась потрясающими видами, от которых захватывает дух, и трудно понять, где ты, на небе или на земле.

В монастырях нет пандусов, которые обеспечивали бы безбарьерную среду, но, слава Богу, во многих обителях вход в главный храм не слишком высок, одна – две ступеньки или невысокий порог. Поверьте, долго просить о помощи не придётся, паломники или братия всегда помогут во славу Божию. Это всё-таки Афон, и люди здесь начинают думать немного иначе, чем в суетном миру.

В большинстве случаев монастырский двор выстлан булыжником или колотым камнем, поэтому на коляске трясёт, в связи с этим лучше брать кресло-коляску с пневматическими шинами и не забыть прихватить с собой несколько запасных на случай прокола. Дело в том, что здесь водятся мелкие колючие растения, которые дважды делали мне дырки в колёсах. Так-что будьте бдительны.

При посещении монастырей лучше не спешить, тогда и трясти будет меньше, и усталости не будет, и в душе останется гораздо больше благодати, чем, если стремиться за неделю охватить весь Афон. Это даже для здорового человека затруднительно, а для больного тем более.

В этом году с паломничеством мне сильно повезло. Наши прихожане рассказали про «Странноприимный дом имени святого Иоанна Русского» при монастыре Эсфигмен, куда я и обратился. В порту Дафни, близ Свято-Пантелеймонова монастыря, нас с другом встретил экскурсовод Александр, помог погрузиться в джип и отвёз на размещение. К нашему удивлению, всё оказалось очень удобно: просторная келья на первом этаже, с душем и туалетом. Большая открытая площадка с несколькими столиками, за которыми можно посидеть за чашкой чая, есть даже wai-fai.

После полуторачасового отдыха нас накормили вкуснейшим обедом и повезли по ближайшим обителям. Огромная благодарность Александру, за всё наше время пребывания на Афоне он нас ни разу не поторопил и везде помогал. Поездки были организованы настолько грамотно, что мы абсолютно не спеша успели объехать все крупные монастыри, среди которых Иверский, Пантелеймонов, Ксенофонт, Ватопед, Пантократор, скиты Ильи Пророка, Андрея Первозванного и другие. При этом мы успевали заехать на обед и ужин, и немного отдохнуть.

О «Странноприимном доме имени святого Иоанна Русского» мне бы хотелось рассказать немного подробнее. В это трудно поверить, но всего лишь 8 лет назад на его месте располагалась свалка. Силами отца Иосифа – опытного афонского строителя с многолетним стажем и группой помощников, территория, выделенная монастырём Эсфигмен, была расчищена. Первый этаж целиком построен на личные средства батюшки, загоревшегося идеей облагородить это красивейшее место, расположенное недалеко от скита Святого апостола Андрея Первозванного.

Со временем на расчищенный участок, с которого открывается удивительный вид на самую вершину Святой горы, начали захаживать редкие паломники. Некоторые из них, поняв, что благое дело ведётся полностью на самофинансировании, стали помогать. Кто-то посильным пожертвованием во спасение души, а большинство собственными трудами во славу Божию – брали отпуск и, вместо отдыха где-нибудь на пляже, таскали цемент, клали кирпич, делали кровлю. Потом уезжали, но поняв, что в их душе что-то всерьёз изменилось, снова возвращались, привозя друзей и знакомых.

Так и возник красивый двухэтажный комплекс, с трапезной и домовым храмом, способный разместить одновременно до 36 паломников. Но главная достопримечательность этого места не в архитектуре, а в атмосфере братской любви и взаимопомощи преимущественно русских православных людей.

В настоящее время «Странноприимный дом имени святого Иоанна Русского» готов принимать лиц с ограниченными физическими возможностями. Для этого есть несколько номеров на первом этаже с душем и туалетом, доступных для маломобильных граждан. Российская компания ООО «Инновационная мастерская Отче Савва» обещала оснастить несколько внедорожников специальными подъёмными устройствами для пересаживания инвалидов-колясочников. Необходим также подъёмник для перемещения колясочников на второй этаж, где расположен домовый храм, и регулярно совершаются богослужения.(Конечно могут поднять и на руках, но с подъёмником удобнее)

К сожалению, как я уже говорил, большинство монастырей Святой Горы не оборудованы пандусами, и хотя братия всегда готова помочь, всё же очень нужны: гусеничные ступенькоходы, облегчающие подъём; хотя бы две коляски-вездехода «Обсервер» для поездок по грунтовым дорогам Афона до ближайших обителей. Имеется нужда в ходунках, противопролежневых матрасах и обычных креслах-колясках, которыми вероятно придётся осуществлять замену вышедших из строя.

Для быстрого и комфортного трансфера от аэропорта в Салониках «Странноприимному дому имени святого Иоанна Русского» нужен автобус с подъёмным механизмом для перевозки лиц с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Ну, и наконец, было бы замечательно, если бы какая-нибудь крупная компания, банк, общественная организация или благотворительный фонд, нашли бы средства, чтобы обеспечить хотя бы 30-50 инвалидам в год возможностью поехать на Афон бесплатно.

Существует предание, что Матерь Божья, записывает имена всех тех, кто посетил Её святой удел и молится за них. Попасть на Святую гору — великое счастье, а для больного человека счастье вдвойне. И тот, кто в этом ему поможет, очевидно, не останется без награды свыше.

«Странноприимный дом имени святого Иоанна Русского» при монастыре Эсфигмен окажет посильную помощь тем, кто имеет желание совершить паломничество на Святую гору Афон, поработать в качестве добровольца и поклониться Святыням. Приезжайте: вас встретят, разместят, накормят, проведут по пешим маршрутам и провезут с экскурсоводом по обителям.