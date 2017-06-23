Суть и смысл реформы в Российской Академии Наук

АННОТАЦИЯ. В этом материале предложена новая эффективная, перспективная модель научно-технического развития науки взамен «ремесленно-кустарной грантовой мастерской». Отличие новой модели в том, что она концентрирует государственные финансовые, научно-производственные и человеческие ресурсы на развитие науки и тем самым достигает скорейшего и высшего результата.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Фабрика-конвейер по обработке и воплощению открытий.

ФАБРИКА-КОНВЕЙЕР по ПЕРЕРАБОТКЕ ОТКРЫТИЙ.

Государство, которое создаст в науке «ФАБРИКУ-конвейер» по переработке открытий, на века вперед обеспечит себе первенство в развитии и процветание.

Нет инвестиций в государстве более важных, чем в развитие науки.

Россия как одна из развитых стран способна на базе Российской Академии Наук (РАН) также создать первую по прямому назначению Фабрику-конвейер по рождению, продвижению новых открытий и воплощению их в конечный промышленный продукт.

Воплощение в жизнь новых открытий – главное предназначение для Науки.

Открытия без реализации не имеют цены и смысла ни для науки, ни для человека.

Почему в России не происходит реформа в Российской Академии Наук, несмотря на заявленное к тому желание в Администрации Президента РФ и Правительстве РФ?

А в чем заключается реформа? — Этот вопрос надо задать в первую очередь в Академию Наук РФ. Но ответа не будет. РАН на сегодня (в отличии от единства законов и взаимосвязи природы) представляет феодальное, расчлененное по отраслям и территориям «кладбище» науки. По мнению представителя Правительства РФ министра науки и образования РФ Дмитрия Ливанова (2013 г.) — «форма организации науки в России в XXI веке бесперспективна и нежизнеспособна». Правительство обвиняет РАН в низкой эффективности работы. И это действительно так. Обращаться в РАН, приводить аргументы, доказывать и не получать ответа – всё равно, что говорить с «мертвецами».

Судя по информации в СМИ, заявлениям — РАН не знает, что, как и для чего надо реформировать, а хуже всего то, что, пожалуй (в руководстве) и не имеет к тому желания. Смысл же предложенных псевдо реформ Правительства РФ сводится только к одному — к переподчинению структуры и собственности РАН чиновникам Правительства.

Действительного проекта реформы ни в Правительстве ни в РАН на сегодня нет.

Потому ситуация в российской науке бесперспективна и не жизнеспособна.

Без преувеличения можно сказать, что сегодня ни одно открытие в России не имеет шансов быть реализованным, так как оно вязнет в «бюрократическом болоте» РАН.

На опыте отношений с РАН могу сказать, что за пять последних лет из десятка моих заявленных открытий (опубликованых в СМИ), которые могут принести дивиденды соразмерные сотням миллиардов долларов – ни одно не было рассмотрено и ничего не было сделано. Ситуация такова, что если даже будет показано, как из воздуха делать золото, падающее как «манна небесная», то и этого не способно будет взять.

Молодежь, наблюдая застой и в этой связи отсутствие для себя каких-либо научных перспектив в России, устремляется за рубеж реализовывать свои новые научные проекты. Не только молодежь, но и люди зрелого возраста, способные выехать, бегут от застоя, атрофированного мышления, невежества, косности и бюрократии.

Десятилетиями в российской науке ничего стоящего не рождается и не реализуется. Ничего нет и на горизонте, и похвастать нечем! Нет результатов. Единственно, чего добились в РАН – вывели новую «породу бесплодных академиков». Например, во всех 15 республиках в СССР 1985 году было — 274 академика, а сегодня только в одной России их уже – 922. Членов-корреспондентов АН было — 542, а сейчас их – 1143. Количество «академиков» увеличилось более чем в три раза! Но где результат! – Кому и зачем нужно это возвеличивание? Разве есть какая-нибудь польза науке? – Нет! Более того – суетное тщеславие это тормоз для науки.

Возвращаясь к теме замысла реформы научного процесса.

Реформой в Российской Академии Наук надо сделать Первую в науке Фабрику-конвейер по реализации научных открытий. Это будет по-настоящему научное производство, на которое будут поступать и там рождаться на свет новые открытия и далее там же они будут реализоваться.

Существующий в западной науке «грантовый» принцип проведения исследований — это замкнутое на себя низко эффективное «кустарное ремесло». Природа едина в законах и проявлении, а значит по её примеру должна быть также широко взаимосвязана и наука.

Суть реформы по созданию научной Фабрики-конвейера.

— Открытия должны поступать на рассмотрение в РАН свободно без тормозящих бюрократических проволочек и требований (письменно или в электронном виде).

По мере накопления материалов (еженедельно) на расширенном Совете РАН эти доклады открытий заслушиваются. Тут же, если требуется — дополняются, улучшаются, исправляются и направляются приказом в Научно исследовательские институты (НИИ), входящие в научно-производственную цепочку единой Фабрики- конвейера РАН.

НИИ, имея свою научно-производственную базу, из полученных от РАН открытий готовят промышленные образцы и передают их далее в серийное производство.

Конечным звеном в цепочке «Фабрике-конвейере открытий» для серийного производства промышленной продукции могут быть (ГАП) государственные акционерные предприятия. (О сущности и необходимости создания ГАП для развития передовой эффективной экономики сказано отдельно и ранее). НИИ постоянно оказывают научно-техническую и консультационную помощь производству – до полного завершения.

Таким образом, научная Фабрика-конвейер (подобно непрерывному конвейеру автомобилей Форда) будет двигать науку вперед¸ воплощая передовые мысли в жизнь.

Реформа в науке это не раздел власти, должностей, недвижимости и собственности, а проект по сбору талантов и «переплавка их мыслей в сокровищницу науки».

На каждом этапе продвижения открытия «по цехам конвейера» осуществляется контроль и отчет о результатах, начиная с доклада открытия и вплоть до готового серийного промышленного образца. Необходимо создать и материальный стимул (платить премии) «за внедрение и реализацию научных проектов».

Развивая тему реализации открытий.

Не каждое открытие возможно прямо перекладывать в промышленный образец.

Иные открытия можно конвертировать в престиж Науки.

— Как это понимать? Это всемирно известные исторические факты, события, объекты — открытия по которыми приносят Науке заслуженный авторитет и уважение.

Каждая нераскрытая историческая загадка, тайна — потенциальная ценность, как необработанный самородок из которого можно сделать драгоценность. Это то, что с приложением ума приносит прибыль. Может быть не многие это понимают, а потому и не умеют ценить, то сокровище в буквальном смысле, что «лежит у них под ногами».

После доклада открытия на Фабрике-конвейере не «материальные» открытия направляются для опубликования в научные журналы РАН, в отечественные и зарубежные СМИ. Тем самым создается авторитет науке государства и этим привлекаются извне средства зарубежных инвесторов. Все ресурсы и весь коллектив участников Фабрики-конвейера работает на достижение общей цели – развитие науки.

Промышленные разработки могут воплощаться не только на своих производствах, но и возможно на иностранных предприятиях с большой выгодой для инвестора.

Нефть и газ со временем обязательно будут заменены новыми источниками энергии не принесут столько доходов сколько можно получать от реализации открытий.

19.04.2017 г. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, заканчивая свой ежегодный публичный отчет в Государственной Думе РФ, обратился с призывом: «Дайте деньги! Дайте источники дохода! — Так вот же они, берите их!

Наука это самое доходное дело и самое прибыльное производство.

— Это и есть новые источники дохода. Они будут таковыми, если создать Фабрику-конвейер по разработке, переработке и продвижению открытий и научной мысли.

Вы «ногами стоите» на бесценных сокровищах новых научных открытий.

Открытия – это ценности навечно! Открытия – это капитал навсегда!

Открытия на все времена вперед неисчерпаемый источник дохода.

Стремитесь к неизвестному, недостижимому и жизнь не покажется вам в тяжесть. — Открытия помогут обрести человечеству смысл жизни.

«Сами Идеи неимоверно важны и ценны, но это всего лишь Идеи. Практически любой может что-нибудь придумать. Воплотить идею в действительность, в конкретный продукт – вот, что по-настоящему имеет значение». Генри Форд.

Нужно создать доступную широкому кругу участников, понятную, простую, работающую и приносящую результат «Фабрику-конвейер по разработке и переработке новых открытий». Это может быть сделано в любой стране, где умеют ценить ум.

Это может быть не только Россия. Страна, которая на государственном уровне первая сделает такую «Фабрику по переработке открытий» — соберет со всего мира лучшие умы и на столетия обеспечит себе процветание, первенство и благополучие.

Владимир Гарматюк

Россия, г. Вологда