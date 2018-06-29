Сергей Комков: Министерства просвещения и высшего образования будут новые, а проблемы – старые

Разделение Минобрнауки на два министерства можно поприветствовать, однако в новое министерство науки и высшего образования могут перейти старые проблемы, считает президент Всероссийского фонда образования, доктор педагогических наук Сергей Комков. Как заявил эксперт корреспонденту «Росбалта», главной из них может стать то, что министерством будут руководить не ученые, а менеджеры.

Сергей Комков подчеркнул, что возвращение к схеме, когда отдельно существуют министерство просвещения и министерство науки и высшего образования говорит о неудаче экспериментов по их объединению. «Когда их объединяли, то многие специалисты говорили, что это будет серьезная ошибка. Теперь мы возвращаемся к традиционной системе управления образованием, хотя ее большую часть уже угробили», — сказал общественник.

По словам Комкова, вслед за известием о разделении ведомства в научном сообществе и вузах ожидали и перемен в кадровом наполнении нового министерства. Однако здесь многие оказались обмануты в своих ожиданиях: новое ведомство возглавил чиновник ФАНО.

«Во главе такого ведомства, как министерство высшего профессионального образования и науки должен стоять человек с огромным багажом опыта управления научным или образовательным учреждением, а не чиновник с коммерческой направленностью. Система подготовки высших профессиональных кадров – это очень специфическая сфера. Тут надо знать тонкости высшего образования, понимать, как строится его процесс. Управлять системой высшей школы – это не управлять рыночными процессами или финансовыми потоками. Чтобы этим заниматься, надо быть, в первую очередь, самому специалистом высшего класса, ученым человеком с достаточно широким кругозором и с очень серьезным интеллектуальным уровнем развития, а не просто чиновником, обладающим некоторым набором организационных навыков. Однако в результате на посту оказался человек, достаточно далекий от науки и высшей школы. И подбор кадров оказался не очень высокого уровня», — констатировал эксперт.

Комков подчеркнул, что уже проявляются негативные последствия от таких кадровых шагов. «Ректоры вузов со степенями и учеными званиями должны приходить на отчет к чиновникам и их, как мальчиков или девочек, отчитывают по формальным принципам бюрократы, которые порой сами имеют достаточно низкий интеллектуальный уровень развития», — пояснил он.

Общественник отметил, что эта проблема характерна не только для Минобрнауки, она носит системный характер. «Такая же система сложилась и с управлением культурой. Создали министерство, где культурой управляют бывшие завмаги, директора рынков, менеджеры, которые диктуют выдающимся деятелям культуры, как им подбирать репертуар или строить деятельность уникальных коллективов, исходя из каких-то рыночных потребностей», — привел пример Сергей Комков.

Напомним, что в мае президент РФ Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства. Поручено преобразовать Минобрнауки в два ведомства: министерство просвещения и министерство науки и высшего образования. Первое ведомство возглавила бывший министр образования и науки Ольга Васильева, второе — бывший глава федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков.