Сенатор Рэнд Пол заблокировал законопроект о выделении Украине 40 млрд. долларов.

Лидеры демократов и республиканцев в Сенате попытались ускорить получение пакета помощи США почти на 40 миллиардов долларов, чтобы помочь Украине в ее борьбе с Россией, но были заблокированы сенатором-республиканцем Рэндом Полом из Кентукки. Лидер большинства в Сенате Чак Шумер (демократ, штат Нью-Йорк) и лидер меньшинства Митч МакКоннелл (справа, штат Кентукки) вместе пришли в зал палаты, чтобы потребовать от всех 100 сенаторов единодушного согласия на немедленное голосование по законопроекту.

Мистер Пол возражал. Согласно правилам Сената, без его согласия на то, чтобы законопроект был вынесен на окончательное голосование, может уйти несколько дней. Ожидается, что он пройдет подавляющим большинством. Палата представителей приняла закон 368 против 57 поздно вечером во вторник при поддержке всех демократов и большинства республиканцев. Все законодатели, проголосовавшие против, были республиканцами.

Г-н Пол настаивал на том, чтобы в законопроект были добавлены формулировки, которые дали бы специальному генеральному инспектору по восстановлению Афганистана надзор за деньгами и оружием, которые США отправляют в Украину.

«Вы не должны выбрасывать все 40 миллиардов долларов без какого-либо надзора. И имея специального генерального инспектора, мы сделали это в Афганистане — это не остановило »

«Я присягаю Конституции США, а не какой-либо иностранной нации… Мы не можем спасти Украину, обрекая экономику США», — сказал г-н Пол. Он также выразил обеспокоенность по поводу дополнительных заимствований, необходимых для финансирования пакета.

Ожидается, что в ближайшее время это препятствие будет преодолено.