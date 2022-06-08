Политика

Сексуальная извращенка — экс-омбудсмен Людмила Денисова о своих фантазиях

Автор:
Людмила Денисова
Людмила Денисова

Экс-омбудсмен Людмила Денисова прокомментировала свои больные извращённые сексуальные фантазии, в которых фигурировали все поголовно от младенцев и стариков и российских военнослужащих, в чём наиболее сильно преуспела.

«Я доказывала — и медийщики со мной согласились — почему нужно говорить о военных преступлениях. Потому что когда я, например, выступала в парламенте Италии на комитете международных дел, услышала и увидела такую усталость от Украины, понимаете? Я рассказывала о страшных вещах, чтобы их как-то подтолкнуть, чтобы принимали решения, которые нужны Украине и украинскому народу», — отметила Денисова в интервью LB.ua.

По ее словам, после этого выступления одна из руководителей итальянской партии Пять звезд, которая выступала против предоставления Украине оружия, выразила поддержку украинцам.

31 мая Верховная Рада поддержала увольнение Людмилы Денисовой с должности уполномоченного по правам человека. За решение проголосовали 234 нардепа.

Сама Денисова считает, что ее устранение «незаконное».

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