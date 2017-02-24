Революция 1917г.: выводы из последнего столетия. Почему народ принял идеи революции?

Исторический вывод из событий, произошедших на Руси в 1917-2017 гг.: уроки истории.

Даже неискушенному человеку невооруженным глазом видно, что ушедшее столетие весьма насыщено событиями, которые потрясли Россию и, без преувеличения, оказали влияние на историю всего мира. Это глубоко мотивирует нас, потомков и наследников Руси, к переосмыслению уроков истории. И здесь уместно говорить о феномене метафизики Русской истории – о свершении Промысла Божия над человечеством.

События ушедшего столетия потрясли фундаментальные основы жизни России, то есть всех народов, входящих в ареал Руси. Изменилась сама онтология человека: способ познания и восприятия, метод созерцания и построение мировоззрения. И этому есть объективные причины – политические, техногенные, социальные, нравственно-религиозные.

Что же стало основой, заводным ключом и двигателем этих процессов? Если рассуждать о метафизических, повторяющихся алгоритмах истории, то в сравнении с различными ушедшими цивилизациями уместно говорить именно об идеале Святой Руси как о государствообразующем стержне, благодаря которому мы состоялись и смогли выжить даже при колоссальных потерях. Ведь за последнюю тысячу лет Русь семьсот лет пребывала в войнах! Подобные исторические бури смели целые народы и царства, которые канули в Лету.

За сто лет мы пережили две мировые войны, три революции (1905 года, Февральскую и Октябрьскую 1917 года), пережили распад Русской Империи и СССР. В итоге русский народ оказался самым разделённым народом в мире. Мы пережили голод, социальные, экономические и политические потрясения.

В последние годы по странам СНГ прокатились волны цветных революций, во многих из которых политическим и религиозным культом стала русофобия. Даже внутри РФ существуют «патриотические» силы, которые желают осуществить под благовидными предлогами дальнейшее раздробление страны. На Россию оказывается беспрецедентное политическое и экономическое давление всевозможными санкциями. Православие на своих исконных территориях (Украина) становится гонимой властями религией, как в тридцатые годы прошлого столетия. В таких условиях оставаться русским и православным значит нести мученически крест Христов!

Подготовка к такому развитию событий началась вовсе не в 90-е, всё происходящее – это реализация многовековых планов по уничтожению Руси, ещё со времён Царя Иоанна Грозного. Если мы внимательно посмотрим на историю того периода, то оказывается, что первые санкции (экономическая блокада) против Руси были введены Европой с помощью Ливонского ордена, который находился под протекторатом шведов, немцев, поляков. Ливонцы арестовывали наших купцов, препятствовали торговать с Англией, не пускали на Русь ремесленников, строителей и учёных мужей. Ливонцы объявили нам войну (1558-1560 гг.), которую в итоге хотя и проиграли, но сумели настроить соседей на войну против Руси.

Нам не нужна кабала-хомут, в виде всевозможных подачек от МВФ, ибо, если у нас не используются свои ресурсы, значит чужие – отбирают у нас наш кров. Почему-то мы никак не можем выучить до конца урок, полученный в результате санкций, – что нельзя зависеть от кого бы то ни было.

События на Украине – государственный кровавый переворот, а с ним и братоубийственное противостояние, – многих на Руси протрезвили, даже романтиков-либералов. Многим стало очевидно, к какому краху хотели привести возрождающуюся Россию. Связь с революцией 1917 г. весьма очевидна, даже сценарий одинаковый: в России – «кровавый Николай», на Украине – «кровавая ёлка», «кровавое Водокрещение»; одинаково была назначена кровавая сакральная жертва, как спусковой крючок для противостояния и братоубийства.

Присоединение Крыма к РФ 18 марта 2014 года произошло благодаря молитвенному заступничеству святого Луки Крымского, как раз в этот день совершается празднование обретения его нетленных мощей!

В дореволюционной Руси бытовала традиция, которая была заложена еще великим равноапостольным князем Владимиром: в уклад народной жизни и государственной деятельности брали всё лучшее, прогрессивное, что имело место у других народов, и пропускали через глубины русской православной культуры. На территории нашей Родины – России проживает более двухсот коренных народов, и представители других национальностей тоже нашли здесь своё место и приют. Для всех них наша Матушка-Русь стала по Промыслу Божьему тем Божественным плавильным котлом, где переплавляются в единое целое разные культуры и религии. Все они исторически имели и имеют возможность соприкоснуться с Православной верой. И здесь (в религиозном контексте) уместно говорить о соборной Русской Святости, о миросозерцании русской души, об её особенном свойстве – обострённом переживании правды и справедливости бытия Божия, в чём для неё и заключается смысл жизни.

У Святых отцов, в частности у святителя Иоанна Златоустого, читаем: «как если с раскалённым углем соприкасается фимиам, источается благовонный запах, так если к праведнику прикасается искушение огня, источаются дела святости». Хочется перефразировать эту цитату в аспекте нашей темы. Промысл Божий устроил то историческое кадило, в котором семьи разных народов, принимая Православие, разделяют общую судьбу, источают дела святости. Народы, пребывая в монолите ареала русской православной цивилизации, перенимают свойства русской души – миросозерцание и миропостроение православного русского человека, в широком смысле этого понятия. И это становится не «отдельной природой» их души: тем самым мы обогащаем друг друга. Православное христианство навеки связало наше многонациональное население с Богом-Творцом и положило фундаментальное основание для формирования особых образцов нрава, духа, морали, особых качеств личности – терпения, любви, как безопасного, творческого и жертвенного служения. Через эти основания и начала разные образовательные структуры формировали особые типы личности для брачно-семейной, патриотической, государственной и профессиональной деятельности.

Почти тысячу лет на Руси существовала государственная религия – Православное Христианство, на основании которого формировался тип русского человека. Почти тысячу лет – до российской трагедии начала двадцатого века, трагедии государственного масштаба, – Православие как государственная религия передавало свои духовные ценности потомкам. Достижения Русской цивилизации в науке и музыке, живописи и философии, в архитектуре, в театральном и в военном искусстве и т.д. известны всем народам мира.

Революции столетней давности разрушили всё то, что было накоплено Русской православной цивилизацией за тысячу лет, в её симфонии Церкви и монархии, в её гармоничном соединении разных народов. «Кто был никем, тот станет всем, а кто был всем, тот будет никем». Мы ещё не можем до конца осознать и прийти в себя от тех катастрофических потерь, ущерб от которых не подсчитан до сих пор. И в первую очередь, эти потери – в нравственно-онтологическом аспекте: утрата крепкой и целомудренной (цельной) личности человека. Именно о типе личности мы и будем дальше вести речь.

Но как это могло случиться, почему наш народ всё же принял идеалы революции?

В период деятельности последнего монарха элита находилась в духовно-нравственном кризисе, поэтому государственная система не сработала при возникших цивилизационных вызовах и явных дьявольских нападках. Отношения власти и народа не воплотились в гармонию и соборность, что и послужило поводом для народного отторжения и восстания – революции. Даже часть духовенства Русской Православной Церкви соблазнилась, и восторженно приняла коммунистические идеи. Одни и те же пели «Аксиос» при помазании Царя Николая Второго, а потом его подло предали. Но раз он был не такой, каким его хотели видеть, почему тогда соборно не произнесли «Анаксиос» (Не достоин)?

Идеи коммунизма и романтизма о справедливой народной власти экспортировались в качестве антагонизма идеям монархизма и Православию. Это была духовная трагедия самоубийства народа, убившего своего органического главу, Помазанника Божия – Царя. А раз убит Царь, значит, народ оставлен на растерзание. Революция семнадцатого года уничтожила элиту российского населения и прервала генетическую память о Боге, о Церкви, о своих родовых корнях. В XX веке Россия потеряла более 100 миллионов жизней в результате революций, войн, репрессий, геноцида, болезней, гонений на верующих, отъезда за рубеж и т. д. А если ещё учесть всех нерожденных из-за абортов, то в наше время должно было бы проживать на Руси около 600 – 700 миллионов русских людей! Разве нет в этом сейчас и нашей вины?

Идеи коммунизма родились и воплощались именно в христианской среде. Об этом пишется в Евангельской книге «Деяния Святых Апостолов», главы: 2. 41-47; 4. 32-35. Вот почему они были приняты русской душой как религия, на уровне культа! Это была манипуляция богоборческими силами за счет аналогии коммунистических идей с христианством.

Но есть еще и внешние причины проникновения революционных идей в русское общество. Вот что ещё в 1894 г. писал святитель Феофан Затворник: «Современное русское общество превратилось в умственную пустыню. Серьёзное отношение к мысли исчезло, всякий живой источник вдохновения иссяк… Самые крайние выводы самых односторонних западных мыслителей смело выдаются за последнее слово просвещения…. Сколько знамений показал Господь над Россией, избавляя её от врагов сильнейших и покоряя ей народы! И, однако ж, зло растёт. Ужели мы не образумимся? Западом и наказывал, и накажет нас Господь, а нам всё в толк не берётся. Завязли в грязи западной по уши, и всё хорошо. Есть очи, но не видим, есть уши, но не слышим, и сердцем не разумеем…. Вдохнув в себя этот адский угар, мы кружимся, как помешанные, сами себя не помня». «Если не опомнимся, пошлет на нас Господь иноземных учителей, чтобы привели нас в чувство…. Выходит, что и мы на пути революции. Это не пустые слова, но дело, утверждаемое голосом Церкви. Ведайте, православные, что Бог поругаем, не бывает».

На мой взгляд, эти слова актуальны до сих пор. А значит, пора делать выводы с уроков истории.

Автор: Протоиерей Олег Трофимов, доктор богословия, магистр религиоведения и философских наук

Автор статьи, патриот Новороссии, из-за гонений лишен имущества, жилья, нуждается в помощи. Карта Сбербанка России: 676196000086178580 яндекс кошелек 410014004754153