Противодействие страховым мошенникам

О том как страховым мошенникам в регионах противостоят специальные рабочие группы

Эксперты и участники страхового рынка отмечают, что для наиболее эффективной борьбы со страховым мошенничеством важна точечная направленная работа в каждом проблемном регионе. На сегодняшний день такие группы работают практически во всех субъектах РФ. Их участниками становятся представители страховых компаний, регулятора, региональных властей и правоохранительных органов.

Комплексный подход и координация действий всех участников рабочих групп уже позволили добиться позитивных результатов в Волгоградской, Ивановской, Архангельской областях, в Татарстане, в Краснодарском крае и других регионах, где теперь наблюдается резкое сокращение количества случаев страхового мошенничества.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов: «Чтобы сдержать рост количества случаев мошенничества в современных условиях неопределенности, нами был выбран путь – активизировать деятельность рабочих групп в регионах. Мы активно проводим с ними совещания и получаем отчеты о проделанной работе и текущей ситуации в каждом субъекте РФ».

Рабочие группы в регионах – основные функции

Среди ключевых задач рабочих групп информационная работа с населением, предупреждение граждан об опасностях распространенных мошеннических схем и способах защиты от них, а также предостережение для потенциальных мошенников. Важно доносить до общественности, что такие преступления попадают под действия статей Уголовного кодекса РФ 159.5 (мошенничество в сфере страхования) и 210 (организация преступного сообщества), согласно которым за преступные деяния мошенникам грозят как солидные штрафы, так и лишение свободы на длительный срок.

Заместитель генерального директора по защите активов СПАО «Ингосстрах» Александр Гуляев отмечает, что Краснодар до создания в регионе рабочей группы по противодействию страховому мошенничеству был одним из наиболее проблемных регионов: «Только „Ингосстрах“ потерял в 2018 году в Краснодарском крае почти 2 млрд рублей, в 2019 году — 1,5 млрд».В 2021 году компания перестала нести убытки в данном сегменте. Для этого была проведена огромная работа в судебной, правоохранительной, прокурорской системах, а также были установлены прочные рабочие отношения с администрацией Краснодарского края, отметил Александр Гуляев. Благодаря созданию рабочей группы регион вышел из «красной зоны» рейтинга по количеству страхового мошенничества среди всех регионов РФ и перешел в «желтую» в 2020 году.

Представители Всероссийского союза страховщиков (ВСС) отмечают, что в России многие ошибочно не воспринимают страховое мошенничество как преступление. К сожалению, такое часто происходит не только в сфере автострахованя, но и со страхованием кредитных средств или самих заемщиков. Так, одним из успешно раскрытых дел стала история мошенницы из Краснодара в 2021 году. Женщина пыталась обмануть страховую компанию на 20 миллионов рублей. Она получила в банке кредит, но в процессе оформления страховки скрыла наличие хронического заболевания опорно-двигательного аппарата. Кроме того, подделала документы о доходах. Через некоторое время мошенница обратилась за медико-социальной экспертизой о присвоении ей инвалидности II группы и затем потребовала от страховой компании выплаты денежных средств. Однако ее преступные действия были разоблачены. Суд присудил ей три года лишения свободы.

В ВСС приводят еще один пример слаженной и эффективной работы рабочей группы по страховому мошенничеству в Архангельске. В этом небольшом регионе наблюдалась очень серьезная проблема с мошенничеством. Некоторые страховые компании даже задумывались о закрытии бизнеса в Архангельской области. Но благодаря активной и сплоченной работе участников региональной рабочей группы ситуацию удалось переломить. В результате увеличилось число возбужденных уголовных дел и арестов — только за 2021 год было возбуждено более 150 дел.

Так, была раскрыта мошенническая схема организованной группы мошенников, которая в течение 3 лет инсценировала аварии в Архангельской области. Для этого использовались автомобили с уже имеющимися повреждениями. На скамье подсудимых оказались 18 человек. Общая сумма ущерба составила 3 млн руб.

В ноябре 2021 года специальная рабочая группа была создана и в Приморье, где активная деятельность автоподставщиков привела к развитию кризиса доступности полисов ОСАГО. Основная задача участников рабочей группы – сделать схемы мошенников в сфере страхования невыгодными и увеличить эффективность раскрытия уже совершенных преступлений.

Эксперты проекта «Страхование: общественная экспертиза» отмечают, что борьба с мошенничеством в сфере страхования становится актуальной задачей не только для страховых компаний. Юридическая практика в этой сфере, позиция региональных властей, правоохранителей и бизнес-сообщества приводят к тому, что атмосфера в обществе меняется.