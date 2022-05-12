Сразу в пяти регионах РФ губернаторы ушли в отставку

Руководитель региональной ЛДПР Тимофей Щербаков прокомментировал одновременное сложение полномочий губернаторов пяти регионов: «Надеюсь, ротация губернаторов заставит задуматься местных чиновников»

«Ротация кадров – стандартная процедура»,– убежден Тимофей Щербаков. «Если присмотреться к работе уволившихся чиновников, то они себя исчерпали – за них говорит рейтинг. Например, в Томской области партия власти набрала 37,2 % на последних выборах в Госдуму. Рязанская область – также низкий рейтинг, и глава региона не смог наладить диалог с местной элитой. Нельзя сказать, что они «плохие губернаторы», можно только утверждать, что ротация была необходима. Кроме того, у некоторых заканчивался срок полномочий».

Политик подчеркнул, что именно фракция ЛДПР добилась ограничения нахождения губернаторов у власти до 2-х сроков подряд. Он продолжил:

«На мой взгляд, губернаторы должны быть более динамичными, мобильными, искать новые пути развития в условиях санкций и спецоперации. Власти стоит присмотреться к кадрам, находящимся в оппозиции».

Тимофей Щербаков предостерег местную власть: «В последнее время наш регион часто мелькает в федеральных новостях и не всегда в положительном ключе. Надеюсь, что эта ротация заставит задуматься местных чиновников о необходимости сконцентрироваться на работе на благо населения, чтобы исправить ситуацию. К сожалению, Астраханская область по уровню жизни находится на самом последнем месте в стране. А рейтинг регионов играет немаловажную роль в политике».