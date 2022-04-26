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Приднестровье — последние и свежие новости сегодня

Автор: ИА “Русские Новости”
Приднестровье Россия

Главное о ситуации в Приднестровье:

— здание Министерства госбезопасности Приднестровья обстреляли из гранатомёта;

— неизвестными взорван крупный радиоцентр в посёлке Маяк, ретранслировавший российские радиопрограммы; выведены из строя две самые мощные антенны: мегаваттная и полумегаваттная;

— по данным военкора Семёна Пегова, на военный аэродром в Тирасполе беспилотники сбросили натовские мины; удар был нанесён минами калибра 60 мм — штатным боеприпасом НАТО;

— по сообщениям местных жителей, на границе с ПМР замечено большое скопление войск и военной техники ВСУ;

— «Румынская армия уже размещена в Молдавии. Идёт наращивание группировки. Скоро будут военные провокации, а потом атака. Румыния при поддержке НАТО и при участии армии Украины планирует захватить Приднестровье и провести массовые политические репрессии против всех сторонников России. Это поставит Россию в очень сложное положение. После военной операции Румыния планирует аншлюс Молдавии», — считает политолог Сергей Марков.

— Руководство непризнанной Приднестровской Молдавской республики в ближайшее время примет решения в защиту интересов ПМР.

«Кремль очень внимательно наблюдает за ситуацией в Приднестровье, поступающие оттуда новости вызывают обеспокоенность», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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