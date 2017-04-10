Предстояние Пресвятой Богородицы и святых в дни сражений в Великой Отечественной войне

Письмо монахини автору: «Валентина, благословите. Спаси Господи, что получила от вас такое сказание. Наверно это прислали воины и не случайно. Такие совпадения и в жизни, например у меня, обнаруживала. И хотелось бы, чтобы в вашем сказании был Царь наш святой Николай великомученик. Ведь духоносным старцам, в частности Пелагее Рязанской было открыто, что война послана эта за Царя. И слова преподобного святого Серафима Саровского предупреждают: тем, кто не будет каяться Богу за Помазанника Божия Царя и его Семью, а так же старца Григория, будут посылаться скорби, а если и после не будут – омоются кровью. Ибо ни один человек на Руси не минует сего. Во время той войны Царь являлся одному, сейчас не помню, как его звать, воину, когда он поднимался в Рейхстаг и предстал пред ним как Главнокомандующий; тот человек стал монахом. Во время войны в Чечне генерал один пришел к другому и рассказывает, что к нему приходил Царь и сказал, что Он остается Главнокомандующим. Царь остался хозяином Русской земли. Ведь, чтобы снять с народа присягу верности Царю должно было созваться Учредительное собрание с советом генералов. Этого не было сделано даже юридически, несмотря и на духовный закон. Хорошо бы даже необходимо добавить в вашей статье главную роль Царя. От этого будет взаимная помощь и вам и нам от Царя и от Бога… Монахиня Илария.»

Каждую весну 9 мая наша страна отмечает праздник Великой Победы над фашистской Германией. Цель моей статьи показать роль Русской православной Церкви в победе советской армии над немецкими войсками на примере 19 гвардейской дивизии. Святейший Патриарх Кирилл, выступая по Центральному Телевидению, говорил о победе в Великой Отечественной войне (В.О.В.) как о чуде. И с этими словами я могу согласиться в полной мере.

На Томской земле во время В.О.В. было сформировано 4 дивизии, в том числе и 366 стрелковая дивизия, которые стояли насмерть, защищая Родину. 17 марта 1942г. за отвагу и мужество, проявленное в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 366 стрелковой дивизии было присвоено звание 19 гвардейской.

Рассмотрим боевой путь 19 гвардейской дивизии [5, с. 3-25] и сопоставим хронику боевых событий с церковно-православными знаменательными датами. [12]

Формирование дивизии в Томске

(28 августа – 10 ноября 1941г.)

Формирование 366 стрелковой дивизии началось 28 августа в день Успения Пресвятой Богородицы.

На Руси так почитали и почитают этот праздник, что очень часто важнейшие события в жизни царственных и княжеских особ происходили в храмах Успения Пресвятой Богородицы.

10 ноября – день мученицы (мц.) Параскевы Пятницы, преподобного (прп.) Иова Игумена Почаевского, святителя (свт.) Дмитрия Митрополита Ростовского и других (др.) святых. [12]

6 ноября дивизия приняла воинскую присягу на праздник Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость».

Любанская наступательная операция

(7 января – 30 апреля 1942г.)

К началу января бойцы нашей дивизии прибыли в Новгородскую область для участия в Любанской наступательной операции (Ленингр. обл.), которая планировалась командованием для снятия блокады Ленинграда.

В ходе наступления наши войска совершили прорыв обороны противника у деревни Мясной Бор и продвинулись вперед на 75 км. Однако к концу марта фашисты нанесли сильный контрудар у основания прорыва и 2-я Ударная армия, в состав которой входила наша дивизия, оказалась в окружении. Участники В.О.в. рассказывали, что таких кровопролитных боев как в «коридоре» Мясной Бор они не видели за всю войну.

Первая боевая операция оказалась для дивизии трагической, для многих солдат последней. Только в начале июня воинам дивизии с громадными потерями удалось выйти из окружения.

7 января – Светлое Рождество Христово.

30 апреля – день поминовения прп. Зосимы игумена Соловецкого (1478), обретение мощей прп. Александра Свирского (1641) др. святых. [12]

Синявинская наступательная операция

(19 августа – 10 октября 1942г.)

Боевая операция на Синявинских высотах – очень важный момент в обороне Ленинграда.

Это была следующая боевая операция, в которой приняла участие наша дивизия. Была поставлена задача – новая попытка прорвать кольцо блокады Ленинграда. Наступление осложнялось тем, что немцы занимали очень выгодные позиции, расположившись на Синявинских высотах.

Бойцам нашей дивизии удалось на некоторое время овладеть Синявинскими высотами, но удержать их наши войска не смогли.

И на этот раз не удалось снять блокаду с Ленинграда.

Однако значение этой боевой операции велико, так как, чтобы остановить наступление наших войск, фашистскому командованию пришлось срочно перебросить под Синявино несколько новых дивизий, которые должны были наступать на Ленинград.

Началась Синявинская наступательная операция на Преображение Господне, а завершилась в день памяти прп. Савватия Соловецкого, священномученика (сщмч.) Петра, митрополита (митр.) Крутицкого и др. святых.

19 августа — великий православный двунадесятый праздник – Преображение Господне.

10 октября — день поминовения прп. Савватия Соловецкого (1435), сщмч. Петра, митр. Крутицкого (1937 — прославлен позже, в наши дни) и др. святых.

Подвиг священномученика Петра, митрополита Крутицкого, местоблюстителя Патриаршего престола, замученного в лагерях без солнечного света и свежего воздуха и впоследствии убиенного, сравнивают с подвигом стояния в православной вере священномученика Ермогена Патриарха Московского и всея Руси.

Любанская наступ. операция завершилась на прп. Зосиму Соловецкого, а Синявинская наступ. операция на прп. Савватия Соловецкого.

Преподобных (прпп.) Зосиму и Савватия Соловецких часто изображают на одной иконе.

Мы видим как святая северная Русь в лице прп. Александра Свирского и Соловецких святых прпп. Зосимы и Савватия, сщмч. Петра, митр. Крутицкого и других святых, предстояла в борьбе за оборону Ленинграда и, Сам Господь, всегда посылающий Великую благодать на Преображение Господне.

8 сентября замкнулось кольцо вокруг Ленинграда, город отрезали от Большой Земли. Связь с Ленинградом осуществлялась воздушным путем и по Ладожскому озеру. С наступлением зимы была проложена ледовая трасса, которая сыграла огромное значение в первую блокадную зиму. Эту трассу назвали «дорогой жизни». И была эта трасса проложена 22 ноября, в день празднования иконы Пресвятой Богородицы «Скоропослушница». Вот так Пресвятая Богоматерь, надежда и защитница страждущих, скоропослушно оказывала им помощь на ледовой «дороге жизни».

«Казанскую икону Божией Матери обносили вокруг Ленинграда, благодаря чему город был защищен и прорвана с юга немецкая блокада». [1, с. 6]

27 января 1944г.- окончательная ликвидация блокады Ленинграда на Отдание праздника Богоявления Господня (на Отдание праздника священником прочитывается такая же молитва, как и на сам праздник). Также в это день поминают просветительницу Грузии святую (св.) равноапостольную (равноап.) Нину и др. святых.

Великолукская наступательная операция (Псковская область)

(24 ноября 1942 – 20 января 1943. по другим данным операция завершилась 19 января)

После тяжелых боев на Синявинских высотах дивизия была отведена на отдых в район Селижарово, а 1 декабря (Собор святых Эстонской земли, Псковская обл. граничит с Эстонией по Чудскому и Псковскому озерам на северо — западе) был получен приказ на переход в район Великие Луки. Этот город — крепость находился в руках врага и предстояли бои по его освобождению. Наша дивизия была в резерве и вступила в бой в середине декабря в составе 3-й Ударной армии.

Части 19-й гвардейской дивизии заняли боевые позиции западнее города и стойко отбивали все атаки врага, стремившегося прорваться к осажденным. После кровопролитных многодневных боев 17 января 1943г. (Собор 70-ти апостолов) сопротивление окруженного гарнизона было сломлено, и город был освобожден от захватчиков.

Завершилась победоносно Великолукская наступательная операция 20 января на Попразднество Богоявления Господня и на Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. По другим данным — еще раньше на сам праздник Крещения Господня 19 января.

Хотелось бы отметить интересный факт; Великолукская наступательная операция началась 24 ноября 1942г. а Прибалтийская наступательная операция завершилась 24 ноября 1944г. (то есть ровно через два года, в это же время завершилась другая наступательная операция на северо-западном направлении).

24 ноября – день поминовения прп. Феодора Студита исповедника (исп.) (826г.), блаженного Максима, Христа ради юродивого и др.

А накануне, 23 ноября святая православная церковь еще раз поминает великомученика (вмч.) Георгия, в этот день произошло его мученическое колесование (303).

Вмч. Георгий – это святой небесный покровитель маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, который, как и другие полководцы Великой Отечественной войны имел православное воспитание.

Маршал Г. К. Жуков три года учился в церковно — приходской школе, которая сформировала его мировоззрение. Во время войны он возил с собой образ Божией Матери « Казанская». Маршал А. М. Василевский – сын православного священника, христианское воспитание определило впоследствии его отношение к подчиненным. Мама маршала В.И.Чуйкова, Елизавета Федоровна была старостой приходского храма и добилась на приеме у Михаила Ивановича Калинина отменить закрытие их храма. Это она складывала в сердце у маленького сына мысли о Боге, который после того как немцы не смогли взять Сталинград, зажжет свечу в уцелевшей церкви во имя Казанской иконы Божией Матери [2].

Смоленская наступательная операция

( под условным названием «Суворов»)

(7 августа – 2 октября 1943)

7 августа – Успение праведной (прав.) Анны, матери Пресвятой Богородицы, прп. Макария Желтоводского, Унженского и др. святых, память V Вселенского Собора (553).

2 октября – день поминовения благоверных (блгвв.) князей (кнн.) Феодора Смоленского(1299) и чад его Давида (1321) и Константина, ярославских чудотворцев, прп. Алексия Зосимовского (1928), слепого старца, который вытянул по Божиему Промыслу жребий на служение патриарху свт.Тихону, мученика (мч.) Зосимы пустынника Смоленско – Зосимовской Пустыни (IV), блгв. кн. Игоря Черниговсого и Киевского и др. святых.

Если вспомнить тяжелые события первых месяцев войны, то 2 октября 1941 началось генеральное немецкое наступление на Москву – операция «Тайфун». И здесь надо вспомнить о нашей погибшей 166 дивизии на Смоленщине в первые месяцы войны 1941г.

Главный удар немецких полчищ при наступлении на Москву в октябре 1941г. был нанесен по 166 стрелковой дивизии и соседней справа 30-й армии…Дивизия приняв главный удар танковых и механизированных дивизий и большого количества авиации не дрогнула. Но она почти вся полегла в этой схватке, из 14.5 тысяч бойцов дивизии только 517 в ноябре 1941г. вышли из окружения. Часть солдат оказалась в партизанских отрядах. [5, с. 27-30].

И вот ровно через 2 года от начала немецкой операции «Тайфун» в этот же День празднования Смоленских и Ярославских святых 2 октября 1943 победоносно завершается Смоленская наступательная операция. 19-я гвардейская дивизия была включена в состав 39-й армии.

Перед нашими войсками была поставлена задача: не только освободить г. Смоленск, но и, развивая наступление, начать изгнание фашистов с Белорусской земли.

Преодолевая хорошо оборудованную немецкую оборону, дивизия нанесла удар на Духовщину. А затем, на сильно укрепленный г. Рудню, который освободила 29 сентября 1943г. (В этот день — празднование иконы Пресвятой Богородицы «Призри на смирение», свт. Московского Киприана, всея России Чудотворца -1406 г. и многих святых).

Рудня была ж/д развязкой, поэтому ее освобождение от немцев было крайне важно. За овладение городом дивизия получила почетное наименование Рудненская. (Есть икона Божией Матери Рудненская (1687), празднование ее 25 октября).

Белорусская наступательная операция

(23 июня — 29 августа 1944г.)

Наши предки, в том числе и блгв. кн. Александр Невский, выходили на битву с врагом с хоругвями Спаса Нерукотворного и Пресвятой Богородицы.

23 июня начало операции православная Церковь отмечает день памяти сщмч. Тимофея епископа Прусского, обретение мощей свт. Василия еп. Рязанского (1609), Собор Рязанских Святых, свт. Иоанна, митр. Тобольского (1715).

А 29 августа завершение Белорусской наступательной операции Церковь отмечает несколько больших праздников. Это Попразднество Успения Пресвятой Богородицы, тысячелетие Перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа (944), иконы Божией Матери Феодоровской (1239) и сороколетие празднования иконы именуемой «Торжество Пресвятой Богородицы» или Порт-Артуровской (1904).

Складывается впечатление, что Пресвятая Богородица сама указала дальнейший путь дивизии на берег Балтийского моря, где очень давно проживали предки Рюриковичей (икона Феодоровская Божией Матери, это родовая икона блгв. кн. Александра Невского), а затем в Порт- Артур, где дивизия завершила свой боевой путь и находилась до своего расформирования в 1955г. Каждый верующий человек знает, что такие совпадения не бывают случайны.

«К утру 25 июня части 19-й гвардейской стрелковой дивизии вышли к реке Западная Двина в районе с. Гнездиловичи и замкнули внешнее кольцо окружения. В образовавшийся Витебский котел попало около 40 тысяч гитлеровцев. 26 июня г. Витебск (Белоруссия) был освобожден от фашистов». [5, с. 12]

25 июня – (Витебский котел), православная церковь праздновала Собор Белорусских святых, а также Соборы Новгородских, Псковских, Санкт — Петербургских святых и преподобных отцов Вологодских (если я не ошиблась, Пасха в 1944г-16 апреля, значит, 25 июня было воскресенье — или 3-я неделя по Пятидесятнице, когда празднуется Собор Белорусских святых).

26 июня – день памяти основательницы Четвертого удела Богородицы (Дивеевской обители) прп. Александры Дивеевской.

После Белорусской наступательной операции дивизия участвовала в Прибалтийской наступ. операции. Боевой путь дивизии на восточных рубежах страны был завершен в Восточно -Прусской наступательной операции в Кенигсберге (Калининграде) на берегу Балтийского моря.

Прибалтийская наступательная операция

(14 сентября – 24 ноября 1944г.)

В ходе этой операции дивизия принимала участие в освобождении Литвы и была награждена орденом Суворова второй степени.

14 сентября – начала индикта, церковное новолетие, (день празднования церковного новолетия установлен в честь явления равноапп. царю Константину в небе Креста, в знак будущей победы его войска над врагами).

О дате 24 ноября было сказано выше.

Восточно – Прусская наступательная операция

(13 января -25 апреля 1945г.)

13 января – Отдание праздника Рождества Христова

25 апреля – Муромской (XII) и Белыничской (XIII) икон Божией Матери.

Читаешь хронику событий штурма Кенигсберга и радуешься невероятной радостью о Промысле Божием и помощи Пресвятой Богородицы нашим войскам в эти дни.

Силы Небесные были на стороне наступающих.

Разгром немцев в Восточной Пруссии снимал угрозу флангового удара по нашим войскам, наступавшим на Берлин. В немецких войсках было объявлено, что Гитлер требует любой ценой удержать Кенигсберг. «За всю войну мы не встречали таких укреплений, какие были созданы в Кенигсберге, — писал К. Н. Галицкий». [9, с. 488]

6 апреля, войска Третьего Белорусского фронта под командованием маршала А. М. Василевского приступили к штурму позиций противника под Кенигсбергом. Тысячи орудий и минометов нашей армии обрушили ураганный огонь на врага.

Но авиация из-за неблагоприятной погоды была ограничена в своих действиях и произвела 1052 самолето-вылета, вместо намечавшихся 4 тыс.

А на Благовещение «7 апреля с утра установилась летная погода, и массированные удары советских самолетов во многом определили исход сражения… Всего за день 7 апреля в боях за Кенигсберг советские летчики совершили 4758 самолето-вылетов и сбросили на противника свыше1600 тонн бомб». [9, c. 489]

К утру 8 апреля (Собор Архангела Гавриила) была форсирована р. Прегель и удар был нанесен на северо-восток. К исходу 9 апреля гарнизон Кенигсберга прекратил сопротивление и капитулировал.

За образцовое выполнение заданий командования в Восточно-Прусской операции 19 гвардейская Рудненская Краснознаменная ордена Суворова стрелковая дивизия была награждена Орденом Ленина.

Из обращения к воинам архимандрита Петра (Кучера): «Пресвятая Богородица шла в небе над цепями наших солдат, наступавших на Кенигсберг (ныне Калининград) в 1945году, и ни у одного из немцев не выстрелило оружие – заклинило спусковые курки в автоматах и пулеметах. Когда потом спросили у пленных немцев, почему они не стреляли во время наступления русских, те ответили, что видели в воздухе Мадонну, шедшую над русскими войсками. Она-то и закрыла стволы немецких орудий, и Калининград – неприступная крепость, один из последних оплотов немецкого фашизма, был взят почти без боя». [1, с. 6]

«В середине апреля соединения 39-й армии разгромили остатки войск земландской группировки противника и 25 апреля вышли на берег Балтийского моря, закончив т. о. бои в Восточной Пруссии». [5, с. 15]

Восточно – Прусская операция завершилась 25 апреля в день празднования Белыничской и Муромской икон Пресвятой Богородицы.

Иконе Муромской Божией Матери молятся об избавлении от иноплеменных и сохранения Российской Державы. [4, с. 257]

Маньчжурская наступательная операция

(9 августа- 2 сентября 1945г.)

9 августа началось общее наступление советских войск в маньчжурской наступательной операции. Главкомом наступательной операции советских войск на Дальнем востоке Ставкой был назначен маршал Советского Союза А. М. Василевкий (сын священика), под командованием которого всего за неделю была разгромлена непобедимая Квантунская армия и который, и завершил Великую Отечественную войну.

Православная церковь 9 августа чтит память вмч. и целителя Пантелеимона (305) и прп. Германа Аляскинского (1837) – хранителя наших восточных рубежей. Это удивительное Предстояние почти завершило помощь святых в ВОВ.

Но 2 сентября (подписание акта о безоговорочной капитуляции Японии) 1945г. было воскресенье, это было празднование всех Московских Святых! (Собор Московских Святых празднуется в воскресенье перед 8 сентября).

Вот так ликованием Святых Руси завершилась последняя наступательная операция В.О.В.

Если посмотреть на проблему шире, то также отмечается, что великие сражения происходили под покровом Божией благодати.

Другие великие битвы В.О.В.

Битва под Москвой

Архимандрит Петр (Кучер) в своей речи к воинам о Покрове Пресвятой Богородицы во время сражений пишет: «С иконой Божией Матери облетали вокруг Москвы на самолете, и тем защитили столицу и остановили немецкое наступление». [1, с. 6]

И не только остановили, но и перешли в контрнаступление под Москвой.

4 декабря православная церковь отмечает великий праздник – Введение Пресвятой Богородицы во храм. На все живое на земле сходит такая Божия благодать, что в начале зимы везде и повсюду, в любом краю распускается верба, как она распускается весной. И эта благодать держится не один день. Завершается празднование Введения Пресвятой Богородицы 8 декабря (Отдание праздника). Именно в этот день, на Отдание праздника Введения Пресвятой Богородицы во храм, «8 декабря германское верховное главнокомандование приказало своим войскам на Восточном фронте перейти к обороне». [9, с. 186]

5 декабря — Попразднество Введения Пресвятой Богородицы во храм.

Попразднество — это другими словами продолжение схождения Божией благодати.

6 декабря – престольный праздник в храмах блгв. великого (вел.) кн. Александра Невского, великого защитника рубежей Руси.

5 – 6 декабря 1941г. наши войска впервые перешли в наступление. В Великой Отечественной войне начался перелом».

Из речи Левитана по радио:

«Шестого декабря 1941г. войска Западного фронта, измотав противника, перешли в контрнаступление против ударных фланговых группировок. В результате начатого наступления, обе группировки разбиты и поспешно отходят, бросая технику, вооружение и неся огромные потери. После перехода в наступление, с 6-го по10 декабря частями наших войск занято и освобождено от немцев свыше 400 населенных пунктов».

1 января 1942г. 26 государств участников антигитлеровской коалиции подписали декларацию, которая обязывала эти государства использовать все свои военные и экономические ресурсы в войне против стран фашистского блока и не заключать с врагом сепаратного мира или перемирия.

1 января отмечается день памяти мч. Вонифатия (290), прп. Илии Муромца, Печерского, в Ближних пещерах (ок. 1188) и др. святых. «Русское воинство считает святого богатыря своим покровителем». [3]

Дух нашего любимого былинного богатыря и защитника земли Русской прп. Ильи Муромца, витал над участниками антигитлеровской коалиции при подписании Вашингтонской декларации 1942г.

Сталинградская битва (17 июля 1942г. — 2 февраля 1943г.)

17 июля 1942г. — начало битвы на Волге – День памяти царских Страстотерпцев (1918) царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии, блгв. кн. Андрея Боголюбского (1174), свт. Андрея архиепископа Критского (740), преп. Андрея Рублева иконописца (XV).

До 18 ноября 1942 года наши войска в Сталинградской битве участвовали в оборонительных сражениях. 19-20 ноября наши войска Юго-Западного, Сталинградского и Донского фронтов перешли в наступление и окружили 22 немецкие дивизии. [8, с.1275]

11 ноября1942г. в день памяти св. преп. Аврамия Ростовского в небе над Сталинградом было явление Пресвятой Богородицы, свидетелями которого были многие участники сражения, что фактически явилось переломной точкой в войне. [2]

Перелом в Сталинградской битве в этот день подтверждает и военная хроника событий: «11ноября противник предпринял третий и последний штурм города (Сталинграда)». [5, с. 19]

2 февраля 1943г. капитулировала северная группировка фашистских войск, и Сталинградская битва закончилась.

2 февраля – день упокоения св. праведного (прав.) Феодора Томского (1864), в котором православная церковь признала царя Александра I – победителя Наполеона.

На защиту Сталинграда встали Пресвятая Богородица и три святых русских царя: Андрей Боголюбский, Александр Первый, Страстотерпцы Николай Второй с семьей.

Еще одно важное военное событие произошло в начале февраля 1945г. Это завершение Висло-Одерской операции 2-3 февраля, которая началась 12 января 1945г. [8, с. 228]

3 февраля — празднование Ватопедской иконы Пресвятой Богородицы.

Наши войска в Висло-Одерской операции, заняв выгодную позицию для наступления на Берлин, в начале февраля остановили наступление.

Наступление на Берлин началось спустя 2,5 месяца – 16 апреля, на празднование иконы Пресвятой Богородицы «Неувядаемый цвет», а завершилось на «Иверскую» 8 мая.

(Пасха 1945г. была 6 мая, а 8 мая был вторник светлой седмицы, в который празднуют «Иверскую» икону Пресвятой Богородицы). «Иверскую» икону еще по — другому именуют «Вратарница», врата для вхождения в Царство Небесное. Ее местонахождение Святой Афон.

А икону «Неувядаемый цвет» очень любят наши бабушки. Она символизирует бесконечное продолжение человеческого рода. Саму Пресвятую Богородицу в акафистах и песнопениях именуют Неувядаемый цвет. Наступление наших войск на Берлин – на логово зверя, началось на этот благодатный праздник: и это наступление и последующее взятие Берлина привело к освобождению человечества от фашизма, к продолжению человеческого рода в мире и любви.

Несколько слов о явлении Страстотерпца Царя Николая Второго.

На ступеньках рейхстага, после взятия Берлина солдату Валикову Феодору Ивановичу было явление св. Царя Николая Второго . «Царь был одет как военный, в форму полковника, на боку была шашка, на плечах погоны». Впоследствии солдат Феодор Валиков стал монахом, отец Феодорит. «Отец Феодорит объясняет причину явления так, что тогда у нас вели борьбу против царизма, и вот явился Государь, чтобы показать, кто Он есть, что Он начальник войска». [6] Другими словами Верховный Главнокомандующий.

Явление св. Царя Николая Федору Валикову удивительно согласуется со следующими данными военной хроники: 1). 17 июля 1944, в день памяти святых Страстотерпцев Царя Николая Второго с семьей, в Москве (16 августа в Киеве) прошел марш пленных немцев, так называемый «Парад побежденных». [14]

2). 17 июля по 2 августа 1945 состоялась Потсдамская (Берлинская) конференция глав правительств, главных держав-победительниц в В.О.В., которая приняла решение о демилитаризации и денацификации Германии. Страстотерпец Царь Николай Второй принял «Парад» пленных немцев и ровно через год разоружение Германии.

Курская дуга

Несколько раз переносили сроки по Курской дуге. И срок был выбран точно.

5 июля 1943 — Курская дуга. 5 июля немецкие войска из группы армий «Центр» и «Юг» в районе Курского выступа перешли в наступление. 12 июля, в День Первоверховных апостолов Петра и Павла началось контрнаступление, которое вылилось в самое большое танковое сражение Великой Отечественной войны, близ деревни Прохоровка.

«Пресвятая Богородица явилась над Прохоровкой на Курской дуге, где летом 1943г. происходило знаменитое историческое танковое сражение. Рота пехотинцев видела в воздухе Божию Матерь, простершую над нашими войсками Свой омофор – Она показала, что поможет победить немцев в этой битве, так оно и произошло».

[1, с. 6]

Один из самых почитаемых в нашей стране святых, прп. Серафим Саровский «града Курска чадо Богоизбранное» был канонизирован 1 августа 1903г.

1 августа 1943г. отмечалось 40-летие его канонизации.

2 августа верующие повсеместно отмечают праздник Ильи пророка.

«3 августа Воронежский и Степной фронты после мощной артилерийской и авиационной подготовки перешли в наступление на белгородско- харьковском направлении…». [9, с. 305]

5 июля были обретены мощи св. прав старца Феодора, в котором церковь признала царя Александра I, победителя Наполеона.

Мощи св. прав. старца Феодора были открыты гораздо позже событий В.О.в., но у Господа другие временные законы.

5 августа освободили Орел и Белгород (На Почаевскую икону Божией Матери – Великую Защитницу западных рубежей православной церкви). И первый раз за все время войны наши войска произвели артиллерийский салют.

Изюм — Барвенковская операция и взятие Харькова.

Взятием Харькова завершилась гигантская битва на Курской дуге. После столь сокрушительного и быстрого провала, противник вынужден был перейти к стратегической обороне. [9, с. 306]

Харьков был взят 23 августа 1943г., еще шла благодать Преображения Господня — Попразднество Преображения Господня по 26 августа (7 дней еще Господь добавляет схождению благодати).

23 августа, когда был взят Харьков — это было еще и время Успенского поста. В Харьковской епархии находился знаменитый Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь, а в Харькове Успенский собор. [11, с. 459]

17 апреля 2004г. Свято-Успенскому Святогорскому мужскому монастырю присвоен статус Лавры. [10, с. 24]

Каждый год 24 августа в Святогорской Лавре в наше время происходит многотысячный крестный ход в день памяти прп. Иоанна Затворника Святогорского (Донецкого), который своими подвигами прославил эту обитель [10, с. 12]. Надо отметить прп. Иоанн родился в г. Курске, где и прп. Серафим Саровский и был вдохновлен примером прп. Серафима на затворничество. [7, с. 3]

Войска Юго-Западного фронта с 17 по 27 июля провели Изюм — Барвенковскую операцию. Целью этой операции было сковать, а при благоприятных условиях и разгромить немецкую группировку в Донбассе и не допустить переброски ее в район Курской дуги.

Особое место среди икон Божией Матери занимает чудотворная Песчанская икона Пресвятой Богородицы, с которой свт. Иосааф епископ Белгородский связывал многие чаяния и надежды о спасении России.

Во время пребывания этого образа на фронтах Первой Мировой войны русские войска не знали ни одного поражения.

Похожие события произошли и во время Великой Отечественной войны. За г. Изюм шли жесточайшие бои. Линия фронта проходила вблизи Свято — Вознесенского храма. Свято-Вознесенский храм был возведен в Изюме в 1826г. для Песчанской иконы Божией Матери.

«Когда немцы шли в наступление Песчанскую икону выносили и несли по линии фронта. Старожилы свидетельствовали о том, что после крестного хода немцы отступали и линия фронта

отодвигалась». [13]

Завершение Изюм — Барвенковской операции по времени совпало с церковным праздником иконы Песчанской Божией Матери, которая находится и находилась до революции в г. Изюме.

Город Изюм был взят в 20-х числах июля. 21 июля православная церковь празднует явление Казанской иконы Божией Матери, а Песчанская икона — список с Казанской иконы.

Взятие гг. Запорожья и Киева.

Наступление 8- й гвардейской армии и в т.ч. нашей томской 79-й гвардейской дивизии, чтобы освободить г. Запорожье, началось 1 октября, потом было приостановлено. 10 октября наступление возобновилось, и только после 4-х дневных ожесточенных боев 14 октября 1943г. город был взят нашими войсками [5, c. 22] на Покров Пресвятой Богородицы.

Надо отметить, что в городе Запорожье находится знаменитый Покровский собор. [11, c. 459]

«Войска Центрального фронта 21 сентября освободили Чернигов, а на следующий день вышли к Днепру, форсировали его и захватили плацдарм в междуречье Днепра и Припяти». [9, c. 310]

21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы.

22 сентября день памяти ее родителей праведных Богоотец Иакима и Анны, которых православная Церковь поминает ежедневно на службе.

Освбождение Киева началось 4 ноября в день празднования иконы Казанской Божией Матери. Киев полностью освобожден от немцев на праздник иконы «Всех скорбящих радость» 6 ноября.

«К вечеру 4 ноября в сражение была введена 3-я гвардейская танковая армия… К вечеру войска 38-й армии завязали бои на окраинах украинской столицы. На рассвете 6 ноября Киев был полностью освобожден от гитлеровских захватчиков». [9, c. 313]

Снова и снова, после схождения Божией благодати наши войска одерживали победу. Вот уж воистину с Божией помощью и по Предстоянию Божией Матери и святых. Это и явилось тем самым чудом, о котором говорил святейший патриарх Кирилл. Это и способствовало Победе нашей не совсем подготовленной армии над хорошо вооруженной и превосходившей по численности армией фашистской Германии.

Таким образом, подытоживая вышесказанное, наши прадеды и деды своей верой и молитвой создали надежный щит, который помог нашему народу одержать Победу в Великой Отечественной войне. А еще они хорошо знали православный календарь и помнили, какому святому посвящен сегодняшний или завтрашний день.

Литература:

1.Архимандрит Петр (Кучер). Русские полки под покровом Пресвятой Богородицы. Русская рать. Томск: 2009; (№3): с.6

Иерей Дмитрий (Пивоварчук). Знамение Победы. О явлении Пресвятой Богородицы в Сталинграде. «Завтра». Вып. №3 (1052)/ zavtra. ru/content/view/znamenie-pobedyi/ 18.04.2016 Максимов Юрий. Илья Муромец святой богатырь. www.pravoslavie. ru /put/sv/muromec.htm 16.04.2016 Молитвословия и Псалтирь ко Пресвятой Богородице. М: Крестовоздвиженское православное братство; 2008. Нагаева З. Б., ред. Боевой путь сибирских дивизий в Великой Отечественной войне. Дайджест. Томск: 2003.с.3-36 Петр Мультатули. Великая Германская…К очередной годовщине Первой Мировой войны. www.pravoslavie. ru/37662.html 5.04.2016 Преподобный Иоанн затворник Святогорский. Свято-Успенская Святогорская Лавра; 2012. Прохоров А. М., ред., Гиляров М. С., ред., Жуков Е. М., ред., Иноземцев Н. Н., ред., Кнунянц И. Л., ред., Федосеев П. Н., ред., Храпченко М. Б., ред. Советский Энциклопедический Словарь. М: Советская энциклопедия; 1982. Самсонов А. М. Вторая мировая война 1939-1945. М: Наука; 1985. Свято-Успенская Святогорская Лавра. Свято-Успенская Святогорская Лавра; 2012. Сказания о земной жизни Пресвятой Богородицы. М: Артос- Медиа; 2008. Соколова Т. А., ред. Календарь 2010. Год со святителем Феофаном Затворником Вышенским. М: Сретенский монастырь; 2009. Юферова Ника. Песчанская икона Божией Матери и судьба Российской империи. www.pravoslavie. ru/74875.html 16.04.2016 https: //ru.wikipedia.org/wiki/Марш_пленных_немцев_по_Москве 18.04.2016

Анкетные данные:

Бушмелева Валентина Ивановна заведующая отделом по краеведению, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом Детства и Юношества «Наша Гавань» города Томска. 634009, г. Томск, улица Карла Маркса, дом №31, контактный телефон учреждения 51-17-46, mo56@tomsknet.ru, контактный телефон автора 89116257837, vikor_vi@mail.ru