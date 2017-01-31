Постсоветские реалии Русского мира: итоги и перспективы

«Люди мирно живут между собой и согласно действуют только тогда, когда они соединены одним и тем же мировоззрением: одинаково понимают цель и назначение своей деятельности» (Лев Толстой).

Главной особенностью современной эпохи в развитии человечества является генерализация социального пространства совместной жизни людей и превращение мирового сообщества в глобальный социум. Историческая жизнь глобального социума разворачивается как взаимодействие духовно-практических потенциалов народов Восточной и Западной, Южной и Северной цивилизаций. Формирование современного социума в качестве единого общественного организма предполагает утверждение в управлении социальными процессами максимально целостной концепции исторического прогресса. Эту задачу в исторической судьбе человечества и призвана решить Северная цивилизация российских народов, объединенных русской нацией.

Сознание северных народов, возникая в максимально жестких природных условиях, заставляет индивидов с особым вниманием следить за изменениями окружающей природы и очень высоко ценить взаимопомощь, социальную «справедливость» в отношениях между людьми. «Арктическое самосознание» людей – это осознание себя в экстремальных измерениях бытия и постижение своих способностей на фоне безбрежных просторов мироздания, требующих от индивидов максимальной свободы и нравственной сплоченности. Следовательно, «арктическое сознание» есть исходная форма вселенского мировосприятия человечества, завершившего начальное обучение в условиях земной природы и вступившего на путь освоения иных планетных миров.

В безбрежном пространстве Вселенной главной движущей силой развития человечества становится творческое постижение действительности, основанное на конструктивном характере вербального общения людей, на идеальных смыслах наших слов, нацеленных на совершенствование духовного существа человека (Л.А. Гореликов, Онтологический символизм как мировоззренческая парадигма глобального синтеза // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.18069, 13.06.2013). Поэтому главным руководством духовного возрождения русского народа в современном мире должно стать «Русское слово» как генеральная сила в самоутверждении Русского Разума (Л.А. Гореликов, Принцип «целостности» как генеральный императив научно-философского познания глобального социума // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.22417, 20.08.2016). Русский народ при реализации своей исторической миссии в обустройстве северной цивилизации и преображении всего мирового сообщества должен руководствоваться наиболее разумной, гуманистической и вполне реалистической концепцией мироздания как продукта созидательной энергии мирового Слова.

В отличие от практических установок цивилизаций Запада и Востока, направляющих действия людей к личной «свободе» или родовому «единству», дух северных народов оформляется в ходе приоритетного развития «этнокультурных» начал общественной жизни, снимающих противоположность «индивидуализма» и «коллективизма» силой духовного творчества. Созидательная энергия этнокультурных сообществ преодолевает эгоистический «релятивизм» западного и догматический «коллективизм» восточного укладов жизни на основе укрепления «духовно-братских», «идеально-дружеских» отношений между людьми как равноправными личностями, связанными друг с другом «нравственными» узами. Именно братский дух этнокультурного содружества определяет идейно-психологическую суть российского социума, скрепленного в своих жизненных началах трехликим единством русского народа как нравственной субстанции общероссийской исторической практики, как духовного союза малороссов, великороссов и белорусов. Однако гражданские конфликты 1917-1922, 1991-1993 и 2014-2016 годов говорят о нарастающем духовном кризисе Русского мира, о разрушении этнокультурных оснований российского общества.

Характерной особенностью Русского мира является необходимость постоянной идейной подпитки его жизненных ресурсов: он не переносит «бездуховного» существования и разлагается в условиях сугубо «плотского» образа жизни. К сожалению, государственная воля РФ мало учитывает нравственные запросы русских масс и интеллектуальные интенции в развертывании глобальных потенциалов современной общественной практики. Очевидным свидетельством «безумной слабости», «безыдейности» жизненных ресурсов современной России служит статья 13 Конституции страны, запрещающая россиянам иметь «общенациональную идеологию». Этот идейный «провал» крайне негативно сказывается на общем ходе развитии российского социума. Если итогом политических трансформаций РФ в 90-е годы прошлого столетия стал развал хозяйственно-экономического базиса общественного воспроизводства, то главным результатом нулевых годов нового века оказалось разрушение творческих традиций советской общеобразовательной школы. Дальнейшим разрушением образовательных ресурсов России стал во втором десятилетии текущего века подрыв исследовательского потенциала РАН. Сегодня РФ уже не способна эффективно обеспечивать поступательное развитие Арктической цивилизации, не может продуктивно направлять практические усилия народных масс в созидании достойного будущего, трагическим свидетельством чего и стал украинский разлом Русского мира.

Еще большее падение научно-образовательного уровня по сравнению с потерями российского общества наблюдается в жизни украинского социума, наиболее индустриально развитого и интеллектуально продвинутого в советские времена, а сегодня полностью отказавшегося от самостоятельного курса в проектировании собственного будущего в пользу европейского руководства. Остается признать, что в реалиях постсоветской действительности роль интеллектуального лидера Русского мира должна взять на себя братская Беларусь, еще не сказавшая своего заветного слова в общероссийской исторической практике и сохранившая в проведении социальной политики многие принципы советской системы образования и государственного управления.

Уже в самом имени белорусского народа содержится мысль о его «чисто русской» природе. И годы Великой Отечественной войны показали всему миру духовную стойкость белорусов в самоотверженной защите своей Родины. Ныне созидательный, творческий настрой белорусской души должен стать нравственным началом возрождения всего Русского мира, побуждая и великороссов, и украинских малороссов к духовному и социальному единению, к сплочению в братскую семью русских народов.

Утверждение Беларуси в качестве нравственного лидера Русского мира требует от нее прежде всего революционного прорыва в развитии научных знаний, ставших в ХХ веке главным источником социального обновления. Поэтому важнейшим показателем лидерской способности белорусского народа в перспективном самоопределении Русского мира должен стать перевод хозяйственной системы республики Беларусь с режима «экономики вещей» на режим «экономики знаний». Беларусь должна направить свои интеллектуальные усилия прежде всего на разработку теоретических проблем в осмыслении мировой целостности, предоставив РФ возможность уделять большее внимание решению прикладных, производственно-технических задач, в том числе и военно-технического характера. Лишь идейный прорыв, концептуальная мощь научной мысли в теоретической реконструкции мировой целостности могут обеспечить надежную защиту Русского мира от внешней агрессии.

Современная наука как идейная основа передовой общественной практики носит фундаментально-теоретический характер: ее развитие инициируется не объемом эмпирических наблюдений, а способом их концептуального описания, логической системой «универсальных принципов» воспроизведения действительности. Главным руководством духовного возрождения русского народа в современном мире должно стать Русское слово как жизненная сила самоутверждения Русского разума (Л.А. Гореликов, Идейные начала современного «русского мировоззрения» в научно-философской концепции «онтологического символизма» // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.22199, 16.06.2016).

Сегодня будущее Русского мира зависит от единства действий трех ветвей власти белорусского социума — народных масс, церковного собора и государственных органов. Если в исторических коллизиях украинского общества раскрепощенная стихия народной «воли» подавляет логику государственной мысли, а пространственная ширь русской земли и православная вера в Божий промысел ослабляют волю великороссов в управлении государством, то в жизни белорусского социума повседневные стремления народных масс и всемирный замысел православной церкви обретают соразмерное единство и обеспечивают наиболее плодотворное участие государственного разума в созидании лучшего будущего. Беларусь — это есть «чисто-русское» национально-государственное объединение гражданских масс, нравственная сила которых с наибольшей полнотой выражается в действиях государственной власти, в постановлениях государственного ума, в решениях национального Лидера Беларуси. Сегодня именно Президент Беларуси становится живым средоточием Русской воли в созидании будущего (Гореликов Л.А. Жизненный ресурс Русского Мира в историческом пространстве глобального социума).

Обобщая содержание всего вышесказанного, следует прежде всего подчеркнуть фундаментальны факт «глобализации» мирового сообщества как процесса универсализации жизненного пространствасовременныхцивилизаций, грозящего при отсутствии должного взаимопонимания между ними катастрофой термоядерной войны. На фоне такой угрозы генеральной стратегией построения разумного будущего человечества становится логика вербального общения людей как первоосновы их конструктивного мышления и взаимного понимания в оценке происходящих событий.

Началом крушения разумного международного порядкавторой половины ХХ века стал крах«мировой системы социализма» и распад СССР как ее политического ядра. Этот социальный обвалпоказал на практике историческую ограниченность идеологии «пролетарского интернационализма», локальный смысл классовой солидарности в действиях людских масс и обнажилфундаментальный характер этнокультурных традиций в жизнимировых цивилизаций. Главным итогомразрушительных процессов конца прошлого векаоказалось «социально-политическое» разъединениерусского этноса, бывшего прежде нравственной опорой Северной цивилизации и ставшего нынесамым многочисленным разделенным народом: этот «количественный распад» Русского мира был «качественно» закреплен Киевской революцией достоинства, отвергшей русские корни Украины и провозгласившей «европейский выбор» украинского общества. Не отвергая право любого этнического сообщества на «духовное самоопределение», следует в то же время осмыслить разумные пути в достижения взаимного согласия народов в претворении будущего, тем более таких близких по исторической судьбе, как русские, украинцы и белорусы: Северная цивилизация не выполнит свой исторический долг в гармоничном преображении мирового социума без разумной консолидации всех сил русского народа.

С этой целью политическому руководству Беларуси, РФ и Украины предлагается реализовать следующие мероприятия по справедливомуразрешению «русской проблемы» в современном миреи разумной консолидации практических действий русского народа в претворении будущего.

Предложить руководству РФ вынести на всенародное обсуждение вопрос об отмене статьи 13 Конституции РФ, запрещающей иметь в стране общенациональную государственную идеологию и этим отвергающей разумную сплоченность гражданских масс в достижении желанного будущего. «Люди одного народа, — предупреждал в начале ХХ века россиян Лев Толстой, — живут более или менее мирно между собой и отстаивают дружно свои общие интересы только до тех пор, пока живут одним и тем же усвоенным и признаваемым всеми людьми народа мировоззрением». Рекомендовать государственным лидерам Украины, РФ и Беларуси руководствоваться в политической практике наиболее гуманистической и максимально разумной концепцией мироздания как продукта созидательной энергии мирового Слова: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Иоанн: I–1). Современной концептуально-логической версией гуманистической идеологии Вербальной целостности мирового бытия служит научно-философская система «онтологического символизма». Для укрепления традиционной культуры российских народов в реалиях глобального социума рекомендовать политическим лидерам Украины, РФ и Беларуси вернуть в государственные паспорта жителей республик на основе их добровольного решения отметки о национальной принадлежности. Рекомендовать политическому руководству Украины для достижения гражданского мира в стране признать в качестве «государственного языка» наряду с «украинским» («малоросским») также «русский» («великоросский») язык. Рекомендовать политическому руководству РФ для устранения правового неравенства русского населения страны с представителями иных коренных народов России, имеющих национально-государственные автономии, создать на базе трех «героических» традиционно-русских областей — Курской, Орловской и Тульской — конфедеративную Русскую автономную республику с возможностью свободного присоединения к ней и остальных областей с преобладанием граждан русской национальности и не входящих в состав других российских автономий. Формирование автономной Русской республики с традиционно патриотическим самосознанием русских граждан скрепит социальный организм Российской Федерации как костная система скрепляет организм животных особей, защищая внутренние органы и поддерживая их единство в реализации жизненных функций.

Гореликов Л.А. – д.ф.н., профессор, академик Ноосферной общественной академии наук