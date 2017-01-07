Жизненный ресурс Русского мира в историческом пространстве глобального социума

«Система правительственного материализма, опиравшаяся исключительно на грубую силу оружия и не ставившая ни во что моральное могущество мысли и свободного слова, — эта материалистическая система привела уже нас однажды к севастопольскому разгрому». Вл. Соловьев.

Главной особенностью современной эпохи в развитии человечества является генерализация исторического пространства совместной жизни людей и превращение мирового сообщества в глобальный социум, изменяющийся по всеобщим законам социально-исторической необходимости и выражающий сознательные усилия людских масс в претворении желанного будущего. Историческая реальность глобального социума разворачивается как взаимодействие духовно-практических потенциалов народов Восточной и Западной, Южной и Северной цивилизаций и направляется универсальным ритмом развития всего мироздания. В этих условиях судьба как всего человечества, так и каждой локальной цивилизации будет зависеть от степени соответствия субъективных установок коллективной деятельности людей объективным тенденциям в генезисе мировой целостности. Если жизнь южных народов руководствуется в основном природными ритмами, питающими чувственные влечения их сознательных действий, а характер восточного мира определяется традициями семейно-родовых общин, нацеленных на продолжение рода и подкрепляющих сплоченность людей в борьбе с природными стихиями силой рассудка как энергией локального, эмпирического разума, то индивидуалистические стремления граждан западного сообщества направляются логикой интеллектуального, теоретического, универсального разума в проектировании будущего.

Катастрофическое обострение в наступившем столетии глобальных, межцивилизационных противоречий, угрожающих существованию человечества безумием новой мировой войны, теперь уже термоядерной по разрушительной мощности,свидетельствует о неадекватности используемых социальных стратегий уровню сложности решаемых ныне задач, о несоответствии потенциалов современной общественной мысли объективным законам развития Вселенной, о нарастающем конфликте в историческом пространстве мирового сообщества жизненных ресурсов человеческих чувств, рассудка и интеллекта. Современный социум крайне нуждается в глобальной идеологии, способной примирить нравственные установки основных цивилизационных миров в разумном построении будущего. Становление глобального социума как единого общественного организма предполагает утверждение в управлении социальными процессами максимально целостной концепции исторического прогресса, отформатированной в соответствии с логикой развития всего мироздания, утверждающей гармонию чувств, рассудка и интеллекта в управлении социальной практикой на основе творческих ресурсов общественного сознания. Именно эту глобальную задачу в исторической судьбе человечества и призвана решить Северная цивилизация.

Самоопределение русского народа в исторических свершениях российского социума

Идейной основой практического самоопределения в жизненном пространстве глобального социума русского народа как этнокультурного ядра северной цивилизации должен стать подлинно всемирный научно-философский разум, способный предложить человечеству логически единую и универсальную по предметному содержанию картину мировой целостности. Концептуальным выражением стремления русского разума к постижению глобальных структур мироздания стало идейное сопряжение в лоне отечественной интеллектуальной традиции фактов научного опыта и логики философского мышления на основе моделирования ноосферных зависимостей окружающей действительности, соединяющих жизнь человеческого сообщества с разумным смыслом вселенского бытия. Практическая цель подлинно «ноосферного» научно-философского мышления состоит сегодня в том, чтобы устранить локальность, фрагментарность в теоретических воззрениях современного социума, еще не преодолевшего в своей динамике ограниченность идейных установок уходящей эпохи «социально-корпоративного экстремизма» и «национального эгоизма», и предложить человечеству целостную картину мира в универсальном единстве физической, биотической, социально-исторической и духовно-личностной сфер бытия.Глобальный научно-философский Ум человечества, утверждающий гармонию бытия, должен направлять дальнейшее развитие мирового сообщества как социального пространства конструктивного общения стран и народов.

Стремительное разрастание в новом столетии пространства социального хаоса требует от русского научно-философского разума максимальной социально-практической концентрации собственных усилий в разработке целостной, «ноосферной» картины мира, способной указать универсальные пути достижения мировым сообществом межцивилизационного согласия и претворения в отношениях между людьми идеалов социальной справедливости и братской любви, утверждающих живую связь человеческого существа с божественным, творческим началом бытия. Однако надо признать, что реальная логика действий России в современном мире очень далека от постановки этой судьбоносной для человечества задачи и осуществляет в действительности отработанную в веках доктрину «бинарности» российской социально-исторической практики – «евразийской» по своей природе, в рамках которой страна периодически меняет векторы своего культурного развития, следуя то за Западом, то за Востоком.

Первоначальный этап такой «бинарной» стратегии исторической жизни России, обозначенный преданием о призвании на княжение в восточнославянские земли варяжских воителей Рюрика и его братьев, существенно сблизил быт возникшего государства Киевской Руси с западноевропейским социальным укладом и выявил ее «прозападные» наклонности, закрепленные в духовном плане принятием христианской религии и определившие характер украинских «малороссов». Нашествие монголов отвергло западное направление развития русского мира и наметило его «восточные черты». Этот «восточный» образ жизни получил национально-русское оформление с обретением Московским государством политической независимости и его выходом на мировую арену с претензией на всемирную значимость собственных действий в утверждении истины православной веры. Социальная смута и нашествие поляков в начале XVII столетия стали проверкой духовной сплоченности русского народа, закрепили «восточные» приоритеты в нравственном укладе великорусского этноса, доказавшего самоотверженной борьбой за независимость Московской державы свою самобытность в отношениях с Западом.

Однако церковный раскол 2-й половины XVII века разрушил духовное единство русского народа, нарушил взаимосогласие государства и православной церкви, что позволило Петру Первому осуществить новый разворот российского сообщества в сторону Запада и провозгласить создание Российской империи, спроектированной по образцам европейского абсолютизма. Государственный разум Российской империи, взращенный на идеях европейского рационализма и правового универсализма, полностью отстранился от задач нравственного развития русской народной жизни. Самодержавный строй царской России подавлял как идейное развитие Русской православной церкви, так и ментальные особенности русского народа, ограничивая возможности его духовного роста и подрывая этим свои социально-психологические, этнокультурные основания.

Усиление могущества Российской державы на мировой арене привело в середине XIX столетия к объединению сил ее главных геополитических противников в лице Британии, Франции и Турции и поражению в Крымской войне. Это поражение обозначило переломный момент в исторической судьбе России, утратившей в отрыве от своих родовых корней духовно-нравственный потенциал дальнейшего социального развития и все более раздираемой внутренними противоречиями. Первая мировая война окончательно разрушила нравственные устои Российской империи и вызвала в феврале 1917 года низвержение русского самодержавия при активном содействии его падению западных союзников.

Однако плодами антимонархической революции воспользовались радикальные политические силы, захватившие власть в российском обществе, отвергшие ценности западного индивидуализма и вновь положившие в основу социальной стратегии патерналистскую идею восточной цивилизации о духовно-нравственном единении верховного правителя и народных масс. Формальный отказ новой коммунистической власти от религиозных ценностей в управлении социальными процессами на практике оказался обожествлением земных вождей советского общества, их партийной свиты и практической воли. Таким образом, коммунистическая идеология СССР возродила «языческие» традиции религиозного освящения органов государственной власти как выражения воли народных масс, отвергнув западную идею о ведущей роли индивида в жизни общества.

Если Восток консолидирует массы, но нивелирует индивидуальные потенциалы личностей, подчиняя их требованиям социальной иерархии во главе с верховным правителем, то Запад интенсифицирует волю индивидуальных лиц, но подрывает нравственную стабильность, идейную сплоченность социального организма, требуя от него постоянного духовного обновления. Деструктивная мощь личностного начала и стала главной причиной крушения в 1991 году СССР, всецело настроенного на борьбу с внешними угрозами и не сумевшего адекватно ответить на идеологические вызовы конца XX века, связанные с культивированием нравственной свободы в жизнедеятельности народных масс. Возникшие на территории бывшего СССР суверенные национально-государственные сообщества разделились в своих социальных приоритетах, ориентируясь в претворении будущего или на Запад, или на Восток, наглядно демонстрируя этим внутреннюю слабость «евразийской» доктрины социально-исторической жизни российского общества.

Пришедшие к власти в РФ «либералы» отказались от самобытного курса развития страны и полностью подчинили ее социальное существо геополитическим интересам Западной цивилизации. Доминанта в жизни постсоветской России прозападной идеологии, ориентированной на индивидуальный успех граждан в претворении своих интересов, привела в конце 90-х годов прошлого века к полному развалу российской экономики, что заставило правящую элиту перейти к реализации более самостоятельного курса развития страны, нацеленного на восстановление ее государственного суверенитета как в экономике, так и в политике. Основным проводником этого «неолиберального» патриотического курса в развитии РФ стал В.В.Путин, политический замысел которого и определил общую динамику исторической жизни российского социума первых двух десятилетий XXI века.

Но сам Запад, спровоцировав в 2014 году политический кризис на Украине, жестко обозначил пределы «прозападного курса» в жизни постсоветской России и заставил ее вновь обратиться к Востоку как хранителю социокультурной традиции, как гаранту российской идентичности. Однако и этот выбор не решает проблему нравственного самоопределения русского народа в современном мире, подчиняя его действия установкам чужой ментальности, что грозит российскому социуму новыми геополитическими осложнениями. Наблюдаемое в истории России нравственное «иждивенчество» государственной власти в проектировании будущего страны за счет присвоения опыта Запада и Востока может неожиданно и очень печально для нее закончиться, когда прежние благодетели, видявнутреннюю «слабость», душевную «неустойчивость» своего бывшего протеже, теряют к нему уважение и отбирают у него средства существования. Метания России между Западом и Востоком могут в итоге привести к объединению сил Китая и США для раздела российских территорий.

Насколько оправданы эти опасения возможной смертельной угрозы будущему России? Для ответа на этот вопрос следует более детально оценить общую динамику российской истории в цивилизационных разворотахгеополитического курса страны, определитьисторические перспективы постсоветской России и выбрать оптимальное направление ее дальнейшего развития. Как указал Президент Путин в Послании Федеральному Собранию на 2017 год, перед российской наукой «стоит двоякая задача: оценить, спрогнозировать тенденции будущего и предложить оптимальные решения для ответа на вызовы, с которыми мы столкнёмся»(В.В.Путин, 01.12.2016). Позволю себе сделать такой прогноз на ближайшую историческую перспективу российской жизни.

Жизненные пределы евразийской стратегии в развитии российского социума

Предпоследний исторический разворот российского общества в сторону Западной цивилизации был связан с распадом в 1991 году Советского Союза и социально закреплен разгоном 4 октября 1993 года Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, а также принятием в декабре того же года ее новой Конституции. Ознаменованный данными событиями прозападный цикл в жизни страны продолжался до февральских событий в Киеве 2014 года, напугавших Кремль явлениями русофобии, национального экстремизма и заставивших его срочно искать союзников на Востоке. Таким образом, общая продолжительность «прозападной ориентации» РФ охватывает 21 год (2014–1993=21). Коммунистическая эпоха российской истории, характеризуемая ее «восточным уклоном» при выборе социального партнерства, длится в своей максимальной протяженности 74 года (1991–1917=74). Если исключить из этого отрезка советской истории годы гражданской войны и период НЭПа (1921 – 1928), то интервал сократится до 63 лет (1991–1928=63). Следовательно, если мы разделим длительность «советского времени» на годы «прозападной ориентации» РФ, то обнаружим трехкратное сокращение длительности геополитического цикла в жизни постсоветской России по сравнению с советской эпохой (63:21=3).

Обратимся для уточнения нашего обобщения к истории императорской России, связанной в своих истоках с деяниями Петра Первого и его выбором европейского курса развития страны. Царь Петр по результатам победы над шведами в Северной войне провозгласил в 1721 году Россию империей. Следовательно, имперский период охватывает около 200 лет российской истории (1917–1721=196). Как видим, общая динамика российской исторической практики в ее геополитических разворотах сохраняет тенденцию к трехкратному сжатию своей длительности (196:63=3,1). Проверим еще раз данную тенденцию на основе соотнесения имперского интервала российской истории с длительностью «восточной ориентации» древнерусского общества, обозначенной в своих началах монгольским разгромом русских княжеств в походах 1237–1238 и 1239–1240 годов (1721–1238=483). Общая тенденция к сокращению в трехкратном размере длительности последующего цикла геополитического курса развития страны по сравнению с предшествующим этапом сохраняется и здесь (483:196=2,46). Исходя из этой закономерности, можно сделать прогноз, что очередной кризис российской идентичности может разразиться уже через 7–8 ближайших лет (21:3=7 или же 21:2,5=8), т. е. произойдет в начале третьего десятилетия этого века (2014+7=2021 или 2014+8=2022). Очень опасаюсь, что такая скорая развязка наших братских уз с Китаем может быть вызвана его сговором с США, не предвещающим для России ничего хорошего.

Поэтому РФ должна предпринять экстраординарные усилия по укреплению своей идеологической, научной, финансово-экономической и производственно-технической независимости в современном мире. Обеспечить такую интеллектуальную самостоятельность, идейную независимость страны будет крайне сложно на основе предлагаемой Кремлем стратегии развития «конкурентных отношений» в научной среде: «А в научной сфере, как и везде, – подчеркивает Президент РФ, – будем развивать конкуренцию, поддерживать сильных, способных дать практический результат. Это необходимо учитывать и Российской академии наук, всем научным организациям» (В.В.Путин, 01.12.2016). Думаю, что сила Русского мира — не в противоборстве и конкуренции этнических и социальных сил, а в их взаимопонимании и единении в созидании разумных контуров совместного будущего.

В условиях нарастания глобальных угроз будущему России наиболее приемлемым для нее выходом будет укрепление сплоченности, мобилизационной готовности населения к худшему сценарию исторических событий, что предполагает интенсивное развитие собственного идейного потенциала российского социума, всемерное углубление его цивилизационной идентичности в мировом сообществе, обусловленной в первую очередь духовным настроем русского народа и не тождественной «евразийской» размерности исторического процесса. Вся сложность самоидентификации русского народа в реалиях современной общественной практики связана с его мировоззренческими особенностями, выражающими не локальные установки законодательного регламента государственной власти, а идеальные, нравственные приоритеты особой Северной цивилизации, отличной как от Восточной, так и от Западной. Другими словами, историческая жизнь российского социума направляется не частными циркулярами государственных чиновников, а вселенским размахом духовных стремлений человечества и русского этноса как социального лидера северных народов. Поэтому радужные «научныепроекты» либеральных вождей постсоветской РФ «превратить исследовательские заделы в успешные коммерческие продукты» совершенно беспочвенны, не выполнимы при сохранении русской социальной и интеллектуальной традиции: «Это касается, – признается В.В.Путин, – не только нашего времени, и даже не советского, а ещё в Российской империи всё было то же самое» (Путин, 01.12.2016). Наивная вера, что можно силой сломать эту коллективистскую традицию русской жизни — крайне опасное заблуждение людей, еще не знавших «русского бунта». Если «государственные мужи» РФ не прислушаются к голосу «русского разума» и сочтут себя выше народной воли, то они столкнутся в ближайшем будущем с теми же эксцессами, которые произошли сто лет назад с Российской империей: нравственный раскол между народом и правящей элитой — это самая большая угроза будущему страны в течении ближайших 5 лет.

Сознание «северных народов», формируясь в максимально-жестких природных условиях, заставляет индивидов с особым вниманием следить за изменениями окружающей природы и очень высоко ценить взаимопомощь, социальную «справедливость» в отношениях между людьми. Поэтому «арктическое самосознание» людей – это осознание себя в экстремальных, глобальных измерениях бытия и постижение своих способностей на фоне безбрежных просторов мироздания, требующих от индивидов максимальной свободы и нравственной сплоченности. Следовательно, «арктическое сознание» есть исходная форма вселенского мировосприятия человечества, завершившего свое начальное обучение в локальных условиях земной природы и вступившего на путь освоения иных планетных миров. В безбрежном пространстве Вселенной главной движущей силой исторического развития человечества будет творческое постижения действительности, основанное на разумном, конструктивном характере вербального общения людей, на идеальных смыслах наших слов, нацеленных на совершенствование духовного существа человека. Космический горизонт грядущей истории человечества предъявляет людям жесткие требования в творческом, объективно-всеобщем, разумно-созидательном переформатировании своих духовно-нравственных ресурсов на основе культивирования символических значений «родной речи».

Если действия Западного социума направляются логикой «индивидуализма», требованием максимума гражданской свободы в поведении людей как «горизонтальным» их самоопределением в созидании лучшего будущего на основе равенства прав в достижении личного благополучия, то общество Востока руководствуется духом «коллективизма», выражающего семейно-родовой уклад человеческой жизни с ее жесткой вертикальной дифференциацией прав «старших» и «младших». В отличие от практических установок цивилизаций Запада и Востока дух северных народов, возникая в экстремальных условиях природной среды, оформляется в ходе развития «этнокультурных» начал социальной истории человечества, снимающих противоположность «индивидуализма» и «коллективизма», преодолевающих эгоистический «релятивизм» западного и догматический «коллективизм» восточного укладов жизни на основе укрепления «духовно-братских» отношений между людьми как равноправнымиличностями, связанными друг с другом «идеальными» узами. Именно дух «этнокультурного братства» и определяет нравственную суть российского социума, объединившего в ходе исторического развития нравственные традиции больших и малых народов и скрепленного в своих жизненных началах «трехликим единством» русского этноса как нравственной субстанции общероссийской исторической практики, как духовного союза малороссов, великороссов и белорусов.

Однако гражданские конфликты 1917-1922, 1991-1993 и 2014-2016 годов говорят о нарастающем духовном кризисе в этнокультурных основаниях российского общества. Последним свидетельством углубления данного кризиса стала Киевская «революция достоинства», провозгласившая «европейский выбор» Украины и обнажившая нравственный распад Русского мира как этнокультурного ядра Северной цивилизации, поставив на повестку дня вопрос о необходимости его коренного духовного обновления. Историческая среда глобального социума как пространство всемирной интеграции человечества требует от современных народов максимальной рационализации собственных действий, когда подлинно всеобщий, глобальный разум мирового сообщества становится генеральной движущей силой социально-исторического процесса, определяющей успехи одних и неудачи других стран в претворении будущего. Обладает ли русский народ достаточным интеллектуальным ресурсом в современном глобальном споре мировых цивилизаций?

Логика будущего в глобальном самоопределении Русского мира

К сожалению, надо признать, что политическая воля постсоветской РФ в очень малой степени учитывает «интеллектуальные интенции» в развертывании глобальных потенциалов современной общественной практики. Очевидным свидетельством «безумной слабости», «безыдейности» жизненных ресурсов современной России служит статья 13 Конституции страны, запрещающая россиянам иметь «общенациональную идеологию», способную консолидировать народные массы в разрешении наиболее насущных проблем, в достижении каких-то стратегических целей. Думаю, что данная статья была внесена в правовые основания постсоветской России с дальним прицелом ее составителей на нравственный распад российского союза народов.

Отсутствие долгосрочной «идеологической программы» в развитии российского социума крайне негативно сказывается на общем ходе его исторических изменений. Если итогом политических трансформаций РФ в 90-е годы прошлого столетия стал развал хозяйственно-экономического базиса общественного воспроизводства, то главным результатом 0-х годов нового века оказалось разрушение творческих традиций советской общеобразовательной школы. В этом плане знаменательной стала фраза главы Минобрнауки РФ 2004-2012 годов А.А.Фурсенко о главной задаче «современного» российского образования: «Недостатком советской системы образования была попытка формирования Человека-творца, а сейчас наша задача заключается в том, чтобы вырастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других». В соответствии с такой социальной установкой «творчество» устранялось из нравственных приоритетов российской образовательной системы. Основным методическим орудием подавления творческих ресурсов российского образования стала практика ЕГЭ, уравнявшая интеллектуальные способности новых поколений россиян на элементарно низком уровне «запоминания». Большего вреда будущему России не смог бы нанести самый изощренный иноземный диверсант: Джеймс Бонд плакал бы от зависти к исполнителям так блестяще проведенной операции по разрушению научно-образовательного потенциала постсоветской России.

Углублением «творческих открытий» в российском образовании нулевых годов стали во втором десятилетии XXI века реформационные задумки руководителя Минобрнауки 2012-2016 годов Д.В.Ливанова. Важнейшим его «достижением» в развитии российской научно-образовательной системы оказался подрыв исследовательского потенциала РАН. Такой социальный результат полностью лишает Россию возможности закрепиться в числе стран-лидеров современного научно-технического прогресса. Сегодня кремлевские чиновники творят над отечественной наукой тот же социальный эксперимент, который был поставлен во времена Российской империи над Русской православной церковью, превращенной волей Петра Первого в государственную «канцелярию духовных дел». «Наша церковь, со стороны своего управления, – приводит Вл.Соловьев оценку славянофилом И.С.Аксаковым положение дел в русском церковном сообществе имперской эпохи, – представляется теперь у нас какою-то колоссальною канцелярией, прилагающей – с неизбежною, увы, канцелярскою официальною ложью – порядки немецкого канцеляризма к пасению стада Христова … но случилась только одна безделица: убыла душа; подменен идеал, т. е. на месте идеала церкви очутился идеал государственный и правда внутренняя замещена правдой формальною, внешнею… Там, где нет живого внутреннего единства и целости, там внешность единства и целости церкви может держаться только насилием и обманом». Нечто подобное происходит ныне в политике Кремля по отношению к Российской Академии Наук: вместо того, чтобы наделить РАН в силу «разумности» ее социального существа максимальной свободой и обеспечить соответствующими полномочиями в определении курса российской державы, ее лишили права собственности и подчинили повелениям чиновников от ФАНО, очень далеких от непосредственных задач научного познания, когда служебная иерархия в управлении имуществом начинает подавлять логику научного исследования.

За прошедшие 25 лет своего существования РФ утратила самое главное социальное достоинство СССР — передовой потенциал фундаментальной научной мысли, который страна не сможет восстановить в ближайшее время: нужны будут, по крайней мере, 15-20 лет, чтобы появилось новое поколение «творцов», а не «потребителей» интеллектуальной продукции. Сегодня Кремль запускает в жизнь новый «пилотный» проект в системе среднего профессионального обучения: «Нам потребуются квалифицированные кадры, инженеры, рабочие, готовые выполнять задачи нового уровня. Поэтому совместно с бизнесом выстраиваем современную систему среднего профессионального образования, организуем подготовку преподавателей колледжей и техникумов на основе передовых международных стандартов» (Путин, 01.12.2016). Однако возможности успешной реализации намечаемого плана вызывают большие сомнения: если в ходе школьного обучения не сформировано креативное начало духовного саморазвития личности, то и средний уровень производственной специализации человека не даст нужного эффекта в продуктивном решении им профессиональных задач, соответствующем запросам времени, а не одним лишь «международным стандартам». Глобальные угрозы современного мира требуют от россиян оригинальных, творческих решений, а не повторения «пройденного».

После разрушения целостной образовательной системы советских времен, нацеленной на воспитание творческой личности, и канцелярской реорганизации РАН, не учитывающей различия фундаментальных и прикладных наук, постсоветская Россия оказалась максимально «зачищенной» от «креативных ресурсов» в познании мировой целостности и уже не сможет эффективно реагировать на возникающие глобальные угрозы Русскому миру. «Если мы не решим базовые проблемы российской экономики, не запустим в полную силу новые факторы роста, — признается Президент РФ В.В.Путин, — то на годы можем зависнуть возле нулевой отметки, и, значит, нам придётся постоянно ужиматься, экономить, откладывать на потом своё развитие» (Путин, 01.12.2016). Важнейшим таким «фактором роста», поступательного развития национального сообщества в пространстве глобального социума и служат «творческие» ресурсы «научно-философской» системы гражданского и профессионального образования, уничтоженные политикой Кремля первых десятилетий нового века. Приходится признать, что ныне РФ уже не способна обеспечить поступательное развитие Арктической цивилизации, не может продуктивно направлять практические усилия народных масс в созидании достойного будущего, свидетельством чего, собственно, и стал украинский разлом Русского мира.

Еще большее падение научно-образовательного потенциала по сравнению с потерями российского общества наблюдается в жизни украинского социума, наиболее индустриально развитого и интеллектуально продвинутого в советские времена, а ныне полностью отказавшегося от самостоятельного курса в проектировании собственного будущего в пользу европейского руководства. Сегодня Украинский социум все более напоминает «слепца», неуверенно бредущего по дороге и не ведающего, откуда придет к нему новая беда. Остается признать, что в реалиях постсоветской действительности роль интеллектуального лидера Русского мира должна взять на себя братская Белоруссия, еще не сказавшая своего заветного слова в общероссийской исторической жизни и сохранившая в осуществлении общественной практики многие организационные принципы советской системы образования и государственного управления, в том числе и научно-академическим сообществом (Л.А. Гореликов, Е.Л. Гореликов, RESTITUTIO IN INTEGRUM. Возвращение к первоначалам: белорусский горизонт глобального будущего России в XXI веке // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.17705, 29.10.2012 ).

Белорусский горизонт интеллектуального возрождения Великой России

Уже в самом имени белорусского народа содержится мысль о его «чисто русской» природе. И годы Великой Отечественной войны наглядно показали духовную стойкость белорусов в самоотверженной защите своей Родины. Ныне созидательный, творческий настрой белорусской души должен стать нравственным началом возрождения всего Русского мира, побуждая и великороссов, и украинских малороссов к духовному и социальному единению, к сплочению в братскую семью русских народов. Если для украинцев главным мотивом исторических деяний является зов народной «свободы», а для «великороссов» конечным смыслом их коллективных усилий служит православный дух самопожертвования во имя «братской любви» между людьми, то генеральной установкой белорусской ментальности оказывается требование «справедливости» как высшего созидательного императива государственной воли, обеспечивающего идейную связь общих и индивидуальных запросов граждан в утверждении разумной целостности совместного бытия. Народная Свобода, православное Братство и державная Справедливость – таков идейный канон русской исторической практики. «Русская идея, исторический долг России, — указывал в свое время Владимир Соловьев, — требует от нас признания нашей неразрывной связи с вселенским семейством Христа и обращения всех наших национальных дарований, всей мощи нашей империи на окончательное осуществление социальной троицы, где каждое из трех главных органических единств, церковь, государство и общество, безусловно свободно и державно, не в отъединении от двух других, поглощая или истребляя их, но в утверждении безусловной внутренней связи с ними. Восстановить на земле этот верный образ божественной Троицы — вот в чем русская идея». Справедливость как ведущий нравственный мотив исторических усилий белорусского народа — это не просто равенство этнических сообществ и индивидов в праве на жизнь, а их равенство в праве на самореализацию своих творческих, созидательных способностей.

Сегодня белорусский народ должен проявить не только твердость воли, вновь подтвержденную его патриотическим настроем в постсоветские времена, но также потенциал своего разума в историческом пробуждении общерусского дела, в объединении творческих сил Русского мира для созидания гармоничного будущего Северной цивилизации. Утверждение Белоруссии в качестве нравственного лидера Русского мира требует от нее прежде всего революционного прорыва в развитии научных знаний, ставших в ХХ веке главным источником социального обновления. Беларусь должна подтвердить собственное право на лидерство в Русском мире революционными успехами своего интеллектуального сообщества в развитии научных знаний, способных обеспечить передовыми технологиями ее хозяйственно-экономическую самостоятельность в мировом сообществе и дать надежную защиту от внешних угроз. Поэтому важнейшим практическим показателем лидерской способности белорусского народа в интеллектуальном самоопределении Русского мира должен стать перевод хозяйственной системы республики Беларусь с режима «экономики вещей» на режим «экономики знаний», когда главным ресурсом общественного развития становится создание новых концептуальных моделей в объяснении природных процессов и последующее технологическое применение открытий в социально-исторической практике.

Наблюдаемая глобализация человеческого сообщества означает превращение социальной реальности в целостный общественный организм, функционирующий на основе внутренних закономерностей, постигаемых в научном познании логикой концептуально-креативного мышления, когда теоретическая реконструкция предметной целостности определяет характер эмпирических исследований, подтверждающих верность теоретического прогноза экспериментальным обнаружением новых явлений действительности. Поэтому Белоруссия, выступая в историческом пространстве глобального социума в качестве нравственного лидера Русского мира, должна направить свои интеллектуальные усилия прежде всего на разработку теоретических проблем в осмыслении мировой целостности, предоставив РФ возможность уделять большее внимание решению прикладных, производственно-технических задач, в том числе и военно-технического характера. Россия, считает Президент Путин, должна «сосредоточиться на направлениях, где накапливается мощный технологический потенциал будущего, а это цифровые, другие, так называемые сквозные технологии, которые сегодня определяют облик всех сфер жизни. Страны, которые смогут их генерировать, будут иметь долгосрочное преимущество, возможность получать громадную технологическую ренту. Те, кто этого не сделает, окажутся в зависимом, уязвимом положении. Сквозные – это те, которые применяются во всех отраслях: это цифровые, квантовые, робототехника, нейротехнологии и так далее» (В.В.Путин, 01.12.2016).

Современная Беларусь, конечно, не может тягаться с западным сообществом по мощности и эффективности своих хозяйственно-экономических достижений в производстве вещей; но она способна и должна добиться превосходства над ним в интеллектуальной сфере, где революционный прорыв в постижении законов мироздания дает первооткрывателю качественное преимущество над противником, обеспечивая этим свою досрочную победу. Если сегодня мировое сообщество на практике преображается в глобальный социум, то конечная реализация этого социального преображения будет напрямую зависеть от постижения научным разумом глобальной целостности бытия, от теоретической реконструкции наукой универсального единства Мироздания. Лишь идейная мощь, концептуальная сила белорусской науки в постижении законов мировой целостности могут обеспечить полную защиту Русского мира от внешней агрессии: опыт Израиля должен стать для маловерных наглядным примером жизненной силы «национального Духа».

Концептуальный образ мировой целостности как идейная основа русского будущего

Сегодняшняя наука как идейная основа передовой общественной практики носит фундаментально-теоретический характер, когда ее содержательное развитие инициируется не объемом накопленных фактов эмпирических наблюдений, а наиболее емким концептуальным способом их теоретического описания, связанным с выдвижением «универсальных принципов» постижения окружающей действительности. Наука будущего — это логически единая концептуальная система, нацеленная творческой силой мысли на познание универсальных связей мировой целостности в ее основных качественных различиях. При осмыслении глобальных параметров современного научного знания следует выделить 4 главных уровня концептуализации предметного материала: 1/ интуитивно-мировоззренческий или, другими словами, концептуально-философский, т. е. креативно-логический, нацеленный на систематизацию качественных оснований мировой целостности; 2/ интеллектуально-теоретический или креативно-математический, нацеленный на установление универсальных принципов в количественном описании действительности; 3) репродуктивно-аналитический или рассудочно-эмпирический, нацеленный на установление локальных зависимостей в содержании чувственного опыта как единства качественных и количественных параметров бытия; 4/ репродуктивно-синтетический или объективно-фактический, нацеленный на фиксацию генеральных «фактов» чувственно воспринимаемой людьми реальности. Сегодня на каждом из указанных уровней научных знаний можно указать «глобальные инновации», способные обеспечить революционный прорыв исследовательской мысли в познании окружающей действительности.

Обратимся к философско-мировоззренческому уровню современного научного познания, нацеленного на построение максимально целостной картины мира в единстве его основных качественных различий. Поскольку «коллективный разум» человеческих сообществ раскрывает свою созидательную мощь в языковой практике народной жизни, постольку «высшим уровнем» концептуального обобщения необходимых связей в мире становится научно-философская система «онтологический символизм», утверждающая первоосновой разумной целостности бытия закономерную связь символических форм вербального общения людей (Л.А. Гореликов, Идейные начала современного «русского мировоззрения» в научно-философской концепции «онтологического символизма» // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.22199, 16.06.2016 ). Поэтому главным руководством духовного возрождения русского народа в современном мире должно стать «Русское слово» как генеральная сила в самоутверждении Русского Разума (Л.А. Гореликов, Принцип «целостности» как генеральный императив научно-философского познания глобального социума // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.22417, 20.08.2016). Русский народ при реализации своей исторической миссии в обустройстве северной цивилизации должен руководствоваться наиболее разумной, гуманистической и вполне реалистической концепцией мироздания как продукта созидательной энергии мирового Слова: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Иоанн: I–1).

Идейные начала современного интеллектуально-теоретического или креативно-математического уровня познания, представляющего универсальные зависимости в количественном описании природного бытия, были намечены А. Эйнштейном при создании специальной и общей теории относительности. Рождение квантовой теории и открытия в физике элементарных частиц развили эвристические возможности релятивистской модели мира. Первоосновой современной естественнонаучной картины мира служат принципы относительности, постоянства скорости светового сигнала в вакууме, искривленности пространственно-временного континуума, дополнительности корпускулярных и волновых свойств бытия и неопределенности пространственно-временной локализации событий. Среди этих основоположений наибольшие сомнения в своей достоверности вызывает у отечественных исследователей принцип постоянства скорости света в вакууме как слишком жестко ограничивающий возможные реализации физических процессов в необъятных космических просторах. Использование данного принципа в познании физических взаимодействий ведет к трансформации исследуемой реальности в пространство эвклидовой геометрии прямых линий, тогда как действительно глобальные, безграничные просторы Вселенной отображаются в конфигурациях изогнутых линий неэвклидовой геометрии Лобачевского-Больяи и Римана.

Если строго следовать за особенностями искривленной структуры пространства, то надо признать, что принцип постоянства скорости света здесь уже перестает работать, требуя от научной мысли соответствующего обобщения. Руководствуясь представлением ОТО о «естественности» искривленной структуры мирового пространства, следует заменить в познании физических процессов принцип постоянства скорости света каким-то иным постоянным показателем, характеризующим характер распространения сигнала по искривленным мировым линиям. Истинная суть этой «гибкой», динамической геометрии безграничного пространства может быть представлена законом постоянства ускорения светового сигнала, равного 300000 км/сек2. Руководствуясь в вычислениях возраста Вселенной данным постулатом и первичными обобщениями Э. Хаббла в описании динамических параметров расширяющейся Вселенной, мы обнаруживаем, что физический возраст мироздания составляет отрезок времени длительностью в 1,289·1012 лет (1 трлн. 289 млрд. лет), что на два порядка выше по сравнению с ныне принятой в теоретической физике величиной возраста Вселенной в 10-20 млрд. лет (Л.А. Гореликов, Темпоральные основы развития мировой целостности // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.16879, 10.10.2011).

Третий срез современных научных знаний, обозначенный как репродуктивно-аналитический или рассудочно-эмпирический, был намечен в своих общеисторических параметрах Ф.Энгельсом, увидевшим в материале живой природы действие закона постоянства ускорения биотической эволюции. Выявленная германским мыслителем эмпирическая закономерность с некоторым уточнением может быть экстраполирована на всю доступную нашему наблюдению Вселенную: по отношению ко всей истории мировой целостности следует принять закон циклического ускорения эволюционного процесса пропорционально двойному расстоянию по времени от исходного пункта». Эмпирическая логика мировой прогрессии демонстрирует историческое единство основных уровней организации бытия — физического, биотического, биосоциального и социального, на каждом из которых реализуются семь «шагов» исторических трансформаций, связанных между собой строгими количественными соотношениями в темпоральных показателях эволюционного процесса. При этом обнаруживается, что общий физический возраст Вселенной охватывает в своей эмпирической длительности отрезок времени в 1259000000000 (1,259·1012) лет (Л.А. Гореликов, «Конец света» в ноосферном осмыслении современной эпохи // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.17894, 14.02.2013). Данная величина (1 трлн. 259 млрд. лет), полученная путем индуктивного обобщения эмпирического материала, находится в близком соответствии с результатом вычисления возраста Вселенной на основе теоретического постулата о постоянстве ускорения светового сигнала (300000 км/сек2), позволившего определить длительность ее существования интервалом времени в 1289000000000 (1,289·1012) лет. Наблюдаемое здесь расхождение оправдывается принципиальным «разрывом» между теоретическим описанием исследуемого процесса, допускающим его предельные состояния (идеализация в реальности нулевого объема Вселенной как исходного пункта ее эволюции, от которого ведется теоретический отсчет времени), и действительным его протеканием, исключающим достижимость идеальных границ и не требующим в своей реализации всей продолжительности теоретически необходимого времени.

Заключительный срез научных знаний, обозначенный как репродуктивно-синтетический или объективно-фактический образ бытия, представляет собой собрание наиболее фундаментальных чувственно зримых фактов в жизни мировой целостности. Сегодня к этому собранию «глобальных очевидностей» современной науки следует отнести и такой факт, как «необъятная темнота» космических просторов, вполне наглядно свидетельствующая о постоянном ускорении «светового сигнала», исключающем возможность его «зависания» в освещении мирового пространства. Другим «глобальным обобщением» современной науки в описании исторической динамики общественной жизни является все более зримый в содержании чувственного опыта «образ» завершения социально-исторического процесса уже в наступившем XXI веке. Сегодня это «фактическое» подтверждение исторической близости «конца света» требует от человечества крайне осторожной, предельно выверенной, вполне продуманной стратегии собственных действий в созидании будущего, максимально ограничивающей возможность военных конфликтов между странами и народами как грозящих гибелью человечества. Хочется надеяться, что решающий заключительный шаг мирового сообщества на пути к Вечному миру в скором времени сможет осуществить Северная цивилизация во главе с русским народом и белорусским этносом как его интеллектуальным лидером.

Вместо заключения:

роль Личности в грядущей судьбе Русского мира

Сегодня будущее Русского мира зависит от единства действий трех ветвей власти в нравственном развитии белорусского социума — народных масс, церковного собора и государственных органов. Если в исторических коллизиях украинского общества раскрепощенная стихия народной «воли» подавляет логику государственной мысли в проектировании будущего, а пространственная ширь русской земли и православная вера в Божий промысел ослабляют волю великороссов в управлении государством, то в жизни белорусского социума повседневные стремления народных масс и всемирный замысел православной церкви обретают соразмерное единство и обеспечивают наиболее плодотворное участие государственного разума в созидании лучшего будущего. Беларусь — это есть «чисто-русское» национально-государственное объединение гражданских масс, нравственная сила которых с наибольшей полнотой выражается в действиях государственной власти, в постановлениях государственного ума.

Целенаправленные усилия государственной власти в разумном управлении социальными процессами получают свое практическое завершение в решениях национально-государственных лидеров, берущих на себя ответственность за судьбу всей нации. Сегодня будущее Русского мира в историческом пространстве глобального социума будет зависеть в первую очередь от государственной мудрости Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. Именно он призван мировой историей актуализировать жизненные ресурсы белорусского общества, обеспечить нравственными потенциалами белорусской земли возрождение Великой России, осуществить коллективными усилиями Белорусской Академии Наук идейный прорыв отечественной научно-философской мысли в постижении универсальных законов мироздания. Поэтому я призываю уважаемого Александра Григорьевича не медлить с мобилизацией творческих сил белорусского интеллектуального сообщества для познания тайн мировой целостности, для осмысления практических путей разрешения мировых проблем, для утверждения белорусской науки лидером современного научного познания, для проектирования «русским разумом» будущего всего человечества. Лишь этот творческий прорыв белорусской научной мысли в постижении универсальных связей бытия, в познании законов мировой целостности убережет русский народ от повторения безумных событий гражданской войны в России 1917-1922 годов с роковыми для всего человечества последствиями.

Я надеюсь, что это обращение привлечет внимание представителей белорусской научно-философской общественности и они дадут свою оценку правомерности предложенного концептуального проекта возрождения Великой России за счет интеллектуальных ресурсов белорусского социума.

Гореликов Л.А. – д.ф.н., профессор,

академик Ноосферной общественной академии наук