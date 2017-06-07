Первые результаты поиска «Либерии» — библиотеки Ивана Грозного в г. Вологде

В ноябре 2016 г. в ряде СМИ был опубликован материал: «Поиск либерии (библиотеки) Ивана Грозного в г. Вологде«. Данная тема широко известна в России и за рубежом и поэтому закономерно вызвала интерес у людей неравнодушных.

Сложность поиска ранее заключалась в отсутствии в Вологде и Вологодской области поисковых приборов (георадаров), в связи с их достаточно высокой стоимостью, необходимостью иметь навыки исследования и последующей компьютерной обработки полученной информации. А также в связи с отсутствием достаточно точных сведений о месте нахождения подземных сооружений (подвалов), относящихся ко времени строительства Иваном Грозным в городе Вологде в 1565-1571 годах каменной крепости.

Однако, не смотря на эти трудности, в мае 2017 г. дело поиска наконец сдвинулось с места и в городе Вологде инициативной группой исследователей была выборочно проведена георадарная разведка по нескольким открытым участкам на поверхности земли.

Геомагнитное измерение подземных грунтов георадаром «Лоза — В» и последующую программно-компьютерную обработку материалов провели специалисты Московского исторического клуба «G.S.D.» Геннадий и Жанна Репины.

Исследование началось 18 мая 2017 г. с Соборной горы, с того места на которое было указано в материалах «Географического Словаря Российского Государства» 1801 года и по упоминаниям в Епархиальных Ведомостях 1866 г. № 16 бывшего Вологодского митрополита Евгения (изложенных в книге Г. К. Лукомского: «Вологда в её старине», издания 1914 г., на страницах 329,338,339).

Ниже приведена выдержка со стр. 329 из текста книги (правописание сохранено):

«Въ то же время, когда кладени сiи каменные стены, сделано съ восточной стороны въ набережныхъ реки Вологды горахъ огромное подземное сданiе наподобiе погребовъ, и слухъ носится, что намерение было надъ оными по берегу строить Государевъ дворецъ каменной, вместо бывшего на томъ же месте деревяннаго; но всё оное строенiе обветшало и разрушилось; а каменное выбрано на поправленiе соборныя церкви».

А также текст со стр.338.

««Действительно, есть гора соборная противъ Вологодского Софiйского собора надъ утесистымъ правымъ берегомъ реки Вологды и въ горе сей каменное погребное зданiе, но не округлое наподобiе горы, а равностороннее въ два ряда, простирающееся по берегу. Она была раскапываема не въ половине прошлого столетiя, а въ половине XVII столетiя. По архивскимъ запискамъ известно, что въ царствованiе царя Алексея Михайловича, вологодский архiепископ Симонъ раскопавши погреба сего зданiя, нашёлъ там серебро и украшенiе».

Вблизи указанного места (после отбытия Ивана Грозного в 1571 году из Вологды) была построена деревянная церковь, а впоследствии в XVIII веке она была перестроена в каменную (в настоящее время церковь называется Александро-Невская).И похоже на то, что эта церковь закрыла собою вход в подземное помещение, о котором указано в вышеназванных старых источниках.

Первый же проход с георадаром в вышеуказанном месте- в 8-ми метрах восточнее церкви Александра Невского в направлении от реки Вологды до улицы Сергея Орлова показал(см. схематичный план ВЛ-01 измерения электромагнитного потенциала грунтов) в середине радарограммы на глубине 2,5 метра характерную форму для сечения подвала — «синюю арку» по ширине 4 метра и высотой около 2-х метров (до глубины 4,5 метра).

Синий и желтый цвета на радарограмме показывают изменение потенциалов электромагнитного поля (положительного и отрицательного).

По вертикальной осина схемеотображена глубина исследуемого грунта в метрах, а по горизонтальной оси длина прохода георадара в метрах (для лучшего чтения радарограммы, длина помноженная на коэффициент — 2).

Второй проход георадара в 5-ти метрах восточнее от первоготакже показал присутствии идентичной «арки», что характерно с теми же размерами и на той же глубине (см. схематичный план ВЛ-02). Для большего охвата области разведки линия прохода была смещена в сторону реки Вологды, поэтому и арка на второй радарограмме сместилась от центра к концу схемы. Однотипность изображения на разных профилях говорит о совпадении и наличии одного и того же объекта — «арки» размерами 2 на 4 метра (по современным меркам не столь масштабного сооружения), но вполне существенного для тех времен.Как известно – ни одно совпадение (в данном случае разно удаленных профилей) не бывает случайностью.

Всего на Соборной горке на участке протяженностью около 100 метров было сделано 13 проходов георадаром. Измерения с западной стороны церкви Александра Невского в сторону памятника поэту Константину Батюшкову подобного «арочного» рисунка не обнаружили. Также его не зафиксировано и на отдаленных участках вблизи нынешнего здания Вологодского педагогического института.

По результата измерений специалисты с большой осторожностью (дабы не ошибиться) сделали предварительный вывод: «Регистрируются сечения подземных объектов, которые обладают признаками туннелей и подземных ходов». — Требуется дополнительная георазведка. На языке медицины – «вскрытие подлинно покажет».

Помимо исследования грунтов на Соборной горке в г. Вологде были сделаны выборочные одиночные проходы георадара с западной и северной стороны Софийского собора, а так же и на территории Спасо-Прилуцкого монастыря. Исследования проведены для проверки существующей в народе легенде о подземном ходе из Вологды в монастырь. Однако ничего «интересного» не было выявлено (за исключением одного «рисунка», но утвердительно говорить о нём пока рано так как он требует дальнейшего уточнения).

Проверяемые слои вологодской земли насыщены влагой (после весеннего таяния снега и от общего в городе Вологде высокого уровня грунтовых вод).

Древние строители видимо столкнулись с той же проблемой – высокого уровня грунтовых вод, который не позволял им строить подземные сооружения на большой глубине, будучи и опасаясь быть подтопленными. Одновременно с этим небольшая глубина залегания подземелий упрощает последующую работу по их открытию.

Для дальнейшей разведки подземных «арок»(по общему мнению исследователей) на втором этапе поиска необходимо с поверхности земли пробурить малым буром небольшое отверстие (диаметр бура в максимальной толщине — 4 см.), вставить в отверстие эндоскоп с подсветкой и с видеокамерой, чтобы визуально установить и отснять внутреннее содержание и размеры подземного сооружения. Для выполнения буровых работ потребуется время на согласования и разрешения.

Владимир Гарматюк

Россия, г. Вологда