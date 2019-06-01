Павловские чтения 2019 состоялись в Гатчине
В Гатчине состоялись IV Павловские чтения, посвященные возвращению доброго имени Императора Павла Первого…
По благословению преосвященного Митрофана, епископа Гатчинского и Лужского проходили, уже традиционные, IV-е Павловские чтения, посвященные возвращению доброго имени Императора Павла Первого, исследованию его исторического наследия и подготовке к его канонизации Русской Православной Церковью.
Программа чтений включала в себя доклады, посвященные исследованию жития Императора Павла, его вклада в укрепление Церкви и государства российских, исторического наследия Мальтийского ордена в России и объектов, связанных с Императором Павлом, расположенных на территории Гатчинской епархии.
Чтения прошли в Александровской приемной Гатчинского Павловского дворца с 11:00 до 18:00.
Программа IV Павловских чтений:
11:10. Приветствие епископа Гатчинского и Лужского Митрофана.
11:20. Приветствие участникам чтений от правления Национального общества ревнителей светлой памяти Императора Павла Первого (далее — общества).
11:30. Краткий отчетный доклад о работе общества (почитание, традиции, проведенные мероприятия и дела общества, планы и задачи) — председатель правления общества Павел Николаевич Баринов.
11:40. О крестоходческой деятельности общества и почитании свщм. Харалампия в Сербии, о частице мощей святителя и проекте создания русско-сербского общества;
— О заложенной традиции празднования дня рождения Императора Петра Третьего;
— Об исследовании казачьего «Индийского похода»;
— О юбилее Алексея Андреевича Аракчеева в 2019 г., о проблеме захоронения его останков в Грузино, о конференции в Артиллерийском музее — Василий Владимирович Кухарь.
12:00. Император Павел и первый орденский монастырь в России — Никандрова пустынь — секретарь Комиссии по канонизации святых Гатчинской епархии Виктор Александрович Васильев.
12:20. О возвращении исторического названия проспекту Павла Первого и названий гатчинским улицам — общественный председатель Гатчинского товарищества художников (ГТХ) — Елена Александровна Федотова.
12:30. О выявлении памятных мест и объектов, связанных с почитанием Павла Первого и о государственных объектах исторического наследия Павла Первого — к.и.н. Дмитрий Георгиевич Ефимов/ завед. музееем истории 209 Павловской гимназии Анастасия Александрова Захарова.
12:50. О народном почитании Павла Первого — от жанра лубочного рассказа Старого Киребея (Шабельский-Борк) до наших дней — Сергей Игоревич Астахов.
13:00. Положительный образ Павла Первого в литературе и кино — Алена Александровна Тришина.
13:10. О почитании св. Харалампия в Гатчине, и преемственности его почитании в Покровском мариенбургском храме — Екатерина Владимировна Мараховская.
13:20. Об исследованиях подготовки строительства монастыря в честь свщм. Харалампия, по материал РГИА, и подготовке к выпуску сборника материалов посвященных монастырю — Наталия Митрофановна Яцук.
13:30. Ода Гатчине: как из места своей ссылки, Император Павел сделал место своей силы — к.ф.н. Марина Михайловна Шепеленко.
13:40. О почитании Павла Первого среди казачества — Владимир Михайлович Жилин.
13:50. Презентация мультимедийного музыкального «Имперского проекта» — Анатолий Артурович Артюх.
14:10 -14:40. ПЕРЕРЫВ НА ЧАЙ
14:50. Музыкальная пауза — семейный дуэт Людмилы и Евгении Ивановских.
15:00. О наследии Павла Первого в жизни РПЦ — иеромонах Кирилл Зинковский.
15:10. Загадки Хралампиева монастыря: Об археологических изысканиях в парке «Сильвия» с целью выявления нового объекта исторического наследия — Харалампиева монастыря — древлехранитель Гатчинской епархии, протоирей Георгий Преображенский/краевед Николай Иванович Купцов.
15:30. О 100-летии расстрела священников и офицеров армии Юденича в парке «Сильвия» — Николай Иванович Купцов/Александр Иванович Баскаков.
15:35. О создании орденской организации Павла Первого и её перспективах, вручение наград — Игорь Евгеньевич Смыков.
Декларация о торжественном подписании договора о сотрудничестве Общества с ревнителей памяти Павла Первого с Войсковой православной миссией
16:00. Народное почитание Павла Первого как традиция — протоиерей Илия Осокин.
16:05. О вопросах, вносимых в резолюцию VI-х Павловских чтений — П.Н. Баринов.
16:10. Павел Первый и армия — к.и.н. Евгений Иванович Юркевич.
Музыкальная пауза — романсы и военные песни в исполнении Евгения Юркевича
16:30. Заслушивание и фиксирование сообщений о благодатной помощи при обращение к Павлу Петровичу
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ПРОЕКТУ РЕЗОЛЮЦИИ
IV Павловских чтений
1. Обращение в комиссию по канонизации о начале сбора свидетельств о благодатной помощи от Павла Первого, с предложением внести его в план работы комиссии по канонизации Гатчинской епархии.
2. Обращение в ГМЗ «Гатчина» о повторных изысканиях фундамента монастыря свщм. Харалампия в парке «Сильвия».
3. Обращение к еп. Митрофану с прошением о выпуске письма с просьбой о предоставлении частицы мощей свщм. Харалампия и о награждении благотворителей и участников процесса получения мощей церковными наградами Гатчинской епархии.
4. Решение о поддержке создания Русско-Сербского общества им. свщм. Харалампия.
5. Решение о поддержке создания Орденской организации Павла Первого
6. Декларация о торжественном подписании договора о сотрудничестве Общества ревнителей памяти Павла Первого с Войсковой православной миссией
7. Обращение в Михайловский замок с предложением о заключении договора о сотрудничестве
8. Обращение в Гатчинский дворец с предложением с предложением о заключении договора о сотрудничестве.
9. Обращение в Артиллерийский музей с предложением о заключении договора о сотрудничестве.
10. Обращение в 209 Гимназию с предложением о заключении договора о сотрудничестве.
11. Обращение в Казачий Конвой св. государя Николая с предложением о заключении договора о сотрудничестве.
12. Обращение к атаману Казачьего Конвоя св. государя Николая о вступлении в конвой.